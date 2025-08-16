وزير الإسكان يتفقد مشروع سكن لكل المصريين وكوبري C3 بالعلمين الجديدة

واصل المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، جولاته، اليوم، بتفقد مشروع "سكن لكل المصريين" وكوبري C3، بمدينة العلمين الجديدة، يرافقه مسئولو الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والمشروعات، ورئيس جهاز المدينة.

وتجول وزير الإسكان بموقع عمارات المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" في مدينة العلمين الجديدة، والذي يتكون من 83 عمارة بإجمالي 1992 وحدة سكنية.

وتابع الوزير أعمال المرافق والإنشاءات والتشطيبات الجاري تنفيذها بالمشروع، موجها في هذا الصدد بضغط الأعمال بالعمارات التي لم يتم الانتهاء منها وتنسيق الموقع.

كما تفقد وزير الإسكان مشروع إنشاء كوبري تقاطع طريق C3 مع القطار السريع وخط سكة حديد القبارى بمدينة العلمين الجديدة، واستمع إلى شرح تفصيلي من مسئولي المشروع تضمن تفاصيل الأعمال كافة.