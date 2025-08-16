قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الأهلي يكشف لصدي البلد موقفه من التعاقد مع إبراهيم عادل
في غياب والد محمد صلاح.. الفنان صبحي خليل يشيع جثمان والدته في مسقط رأسه بالغربية
تراجع تاريخي في أسعار السيارات بمصر.. انخفاضات تصل إلى 400 ألف جنيه في يوم
الأهلي يسعى لتجهيز إمام ومروان لمواجهتي المحلة وبيراميدز
وزنه 15 كيلو .. استئصال ورم متشعب من معدة مريض بشبرا الخيمة
تجمعها صلة قرابة بمحمد صلاح.. نجريج تودع والدة الفنان صبحي خليل| بث مباشر
أخبار خدمية متنوعة .. أسعار الذهب والدولار اليوم السبت
وزيرا اتصالات مصر والأردن يشهدان إنزال الكابل البحرى"كورال بريدج" فى طابا
تطبيق لائحة الانضباط وتفعيل دور الاخصائيين الاجتماعيين والنفسيين بالمدارس في العام الدراسي الجديد
عيد ميلاده.. تامر حسني من عامل فى بنزينة إلى النجومية ومواقفه الإنسانية
رسمياً .. منع التدخين بالمدارس في العام الدراسي الجديد "للطلاب والمعلمين"
الفريق أسامة ربيع يوافق على لعب الإسماعيلي على ملعب هيئة قناة السويس
اقتصاد

وزير الإسكان يتابع مشروعات المرحلة العاجلة للأراضي البديلة بمنطقة شمس الحكمة

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
آية الجارحي

تفقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أعمال مرافق المرحلة العاجلة للأراضي البديلة بمنطقة شمس الحكمة، بجانب متابعة مخطط تنمية منطقة غرب رأس الحكمة، يرافقه مسئولو الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ورؤساء أجهزة العلمين الجديدة والساحل الشمالي الغربي ورأس الحكمة الجديدة. 

وتابع المهندس شريف الشربيني خلال الجولة الأعمال الجارية بالطرق والمرافق والكهرباء لقطع الأراضي البديلة في منطقة شمس الحكمة، واستمع إلى شرح عن الموقف التنفيذي لمختلف الأعمال التي تشمل تصميم وتنفيذ أعمال الطرق وشبكات المرافق بمنطقة شمس الحكمة وتتمثل في مشروعات (مياه - حريق ري - صرف صحي - صرف مطر)، والمرحلة الأولى من محطة المعالجة، بجانب تنفيذ مدرسة تجريبي بالمنطقة.

وانتقل المهندس شريف الشربيني، ومرافقوه، لمتابعة مخطط تنمية غرب رأس الحكمة والمزمع إقامته على مساحة ٩٣ ألف فدان وبواجهة شاطئية ١٠ كم ويهدف إلى خلق مجتمعات عمرانية متكاملة.

و شدد المهندس شريف الشربيني، على ضرورة الإسراع بمعدلات تنفيذ الأعمال المتبقية بمنطقة شمس الحكمة خاصة المدرسة التي يتم تنفيذها لدخولها الخدمة وتشغيلها، مؤكداً اهتمام الدولة المصرية بتوفير الخدمات لأهالي المنطقة، وتوفير حياة كريمة لهم في مجتمعات حضارية.

الاسكان الساحل الشمالى وزير الإسكان

تامر حسني
مرسيدس
ازهر الشرقية
رضوى الشربيني
