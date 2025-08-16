قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
جدول ترتيب الدوري الممتاز| المصري يتصدر المسابقة بعد الجولة الثانية.. والأهلي والزمالك يطاردانه
مات غريق.. سبب وفاة مدير التصوير والممثل تيمور تيمور
تفاصيل صادمة لغرق مدير تصوير شهير في الساحل الشمالي
أخي وصديقي العزيز..ياسر جلال ينعى تيمور تيمور
تحذير من ظاهرة جوية تستمر 4 ساعات غدًا.. الأرصاد تعلن مفاجأة غدًا
ندعو لك بالشفاء والعودة سريعًا.. شريف عامر يدعم أنغام بهذه الكلمات
بثنائية كين ودياز.. بايرن ميونخ بطلا للسوبر الألماني للمرة الـ11 في تاريخه
الدوري الإسباني.. برشلونة يهزم مايوركا بثلاثية في مستهل حملة الدفاع عن اللقب
شاب يتحرش بفتاة داخل أتوبيس عام في وسط البلد ويقفز من النافذة
تعليق مؤثر من نجوى فؤاد بعد زيارة وفد المهن التمثيلية في منزلها .. خاص
الزمالك ضد المقاولون .. الفارس الأبيض يفشل فى خطف الذئاب ويتعادلان سلبيا
وزير السياحة عن فيديو المتحف المصري الكبير: مش شايف إبداع.. والشاب غلط
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

وزير الإسكان يتفقد مشروعات المرحلة العاجلة للأراضي البديلة بمنطقة شمس الحكمة

وزير الاسكان خلال الجولة
وزير الاسكان خلال الجولة
آية الجارحي

تفقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية،أعمال مرافق المرحلة العاجلة للأراضي البديلة بمنطقة شمس الحكمة، بجانب متابعة مخطط تنمية منطقة غرب رأس الحكمة، يرافقه مسئولو الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ورؤساء أجهزة العلمين الجديدة والساحل الشمالي الغربي ورأس الحكمة الجديدة.

وتابع المهندس شريف الشربيني خلال الجولة الأعمال الجارية بالطرق والمرافق والكهرباء لقطع الأراضي البديلة في منطقة شمس الحكمة، واستمع  إلى شرح عن الموقف التنفيذي لمختلف الأعمال التي تشمل تصميم وتنفيذ أعمال الطرق وشبكات المرافق بمنطقة شمس الحكمة وتتمثل في مشروعات (مياه - حريق ري - صرف صحي - صرف مطر)، والمرحلة الأولى من محطة المعالجة، بجانب تنفيذ مدرسة تجريبي بالمنطقة.

ثم انتقل المهندس شريف الشربيني، ومرافقوه، لمتابعة مخطط تنمية غرب رأس الحكمة والمزمع إقامته على مساحة ٩٣ ألف فدان وبواجهة شاطئية ١٠ كم ويهدف إلى خلق مجتمعات عمرانية متكاملة.

وبدوره، شدد المهندس شريف الشربيني، على ضرورة الإسراع بمعدلات تنفيذ الأعمال المتبقية بمنطقة شمس الحكمة خاصة المدرسة التي يتم تنفيذها لدخولها الخدمة وتشغيلها، مؤكداً اهتمام الدولة المصرية بتوفير الخدمات لأهالي المنطقة، وتوفير حياة كريمة لهم في مجتمعات حضارية.
 

المهندس شريف الشربيني الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية منطقة غرب رأس الحكمة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة اخبار مصر مال واعمال

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

3 قرارات عاجلة من التعليم لمكافحة الدروس الخصوصية في العام الدراسي الجديد

دينا علاء

وفاة دينا علاء لاعبة الجودو بنادي سموحة

موحد بدء الدراسة

حقيقة تأجيل موعد بدء الدراسة في المدارس والجامعات الخاصة

ايمان عبد اللطيف

موجة حارة جديدة؟!.. بيان هام من الأرصاد عن حالة الطقس

أرشيفية

إحالة مدير أملاك الدولة بالقاهرة ومسئولين كبار ورجال أعمال للجنايات.. اعرف السبب

إجازة المولد النبوي الشريف

موعد المولد النبوي الشريف 2025 .. إجازة 3 أيام متتالية لهؤلاء الأشخاص

1500 جنيه لكل مواطن في المولد النبوي.. شروط الحصول على منحة العمالة غير المنتظمة

1500 جنيه لكل مواطن في المولد النبوي.. شروط الحصول على منحة العمالة غير المنتظمة

سعر الذهب اليوم

سعر الذهب اليوم.. تراجع جديد وعيار 21 يخسر 500 جنيه من أعلى قيمة

ترشيحاتنا

تيمور تيمور

موهبة استثنائية.. مهرجان القاهرة السينمائي ينعى تيمور تيمور

تيمور

هتوحشنى يا أطيب خلق الله.. أحمد السقا ينعى تيمور تيمور

تيمور تيمور

كان مثالًا للفنان الحقيقي.. الشركة المتحدة تنعى مدير التصوير تيمور تيمور

بالصور

غزل المحلة ضد سموحة .. انتهاء المباراة بالتعادل السلبي بالجولة الثانية ‏من دوري ‏Nile

سموحة و غزل المحلة
سموحة و غزل المحلة
سموحة و غزل المحلة

ماذا يحدث لجسمك عند شرب عصير البطيخ بانتظام؟ .. فوائد مذهلة ستفاجئك

فوائد شرب عصير البطيخ بانتظام
فوائد شرب عصير البطيخ بانتظام
فوائد شرب عصير البطيخ بانتظام

هتخلصك من الكرش والسكر والكوليسترول .. تأثيرات مذهلة لتناول هذه الفاكهة يوميا

علاج الكرش وإنقاص الوزن
علاج الكرش وإنقاص الوزن
علاج الكرش وإنقاص الوزن

علامات الخطر .. أعراض تؤكد مرضك بالاكتئاب وليس مجرد حزن

مرض الاكتئاب
مرض الاكتئاب
مرض الاكتئاب

فيديو

ايمان عبد اللطيف

حقيقة القبض على شبكة لتجارة الأعضاء بحوزتها 75 طفلا

ايمان عبد اللطيف

ماذا سيحدث للمستأجر إذا رفض إخلاء شقته؟

واقعة سرقة شاب الأميرية

صاحب واقعة سرقة المحمول في الأميرية: الناس طبطبوا على الحرامي

ايمان عبد اللطيف

موجة حارة جديدة؟!.. بيان هام من الأرصاد عن حالة الطقس

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: وداعا د. علي مصيلحي

د. هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: على جسر الثقة نمضي

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: نيران صديقة

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: مصر والأردن.. تحالف لا تهزه العواصف

جمال عاشور

جمال عاشور يكتب: من المكتب إلى الميدان.. كيف يحقق محافظ المنيا معادلة التنمية والإنسان؟

المزيد