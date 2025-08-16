قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أصل الحكاية

بعد إعلان الإسكان .. خطوات تعديل بيانات حجز شقق سكن لكل المصريين 7

سكن لكل المصريين
سكن لكل المصريين
أحمد أيمن

يتساءل ملايين المواطنين من حاجزي شقق الإسكان الاجتماعى عن خطوات تعديل بيانات حجز شقق سكن لكل المصريين 7، وذلك بعد إتاحة هذه الخدمة مؤخرا عبر بوابة مصر الرقمية.

يذكر أن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، قد أعلن إتاحة خدمة تعديل بيانات المتقدمين لحجز وحدات سكن لكل المصريين 7 بسهولة من خلال بوابة مصر الرقمية، وذلك بهدف تسهيل إجراءات الحجز وضمان دقة البيانات المقدمة.

طرح سكن لكل المصريين 7 

أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مؤخرا عن إطلاق مرحلة جديدة من طرح وحدات سكنية لمتوسطي الدخل في أغسطس 2025، ضمن مبادرة "سكن لكل المصريين 7"، بهدف تسهيل التملك لمجموعة واسعة من المواطنين عبر أسعار تنافسية وشروط تمويل مرنة.

تتراوح أسعار الوحدات بين 420 ألف جنيه للشقق الصغيرة و700 ألف جنيه للأكبر منها، وفقًا للموقع والمساحة. وُحدد مقدم الحجز بـ 100 ألف جنيه للمتقدمين ضمن هذه الفئة، بينما يستفيدون من نظام تمويل عقاري بفائدة متناقصة تصل إلى 12 %، وقد تقل إلى 8 % أو حتى 3 % لبعض الفئات حسب الدخل، على مدى يصل إلى 20 عامًا.

في الطرح الثاني، قدَّمت الوزارة أحد أبرز مميزات هذا الطرح، وهو الوحدات ضمن مشروع "الإسكان الأخضر"، وهي وحدات صديقة للبيئة، تساعد في خفض استهلاك الطاقة، مما يرفع من قيمة المشروع من منظور الاستدامة.

كما تم تعديل سياسة طرح كراسات الشروط عبر الإنترنت فقط، من خلال موقع الصندوق أو منصة مصر الرقمية، بهدف تقليل الازدحام في مكاتب البريد.

خطوات التقديم للإسكان الاجتماعي 

التقديم متاح إلكترونيًا عبر موقع صندوق الإسكان الاجتماعي (shmff.gov.eg) أو منصة مصر الرقمية.

الخطوات تشمل: إنشاء حساب، اختيار الوحدة، سداد مقدّم الحجز عبر خدمات “فوري” أو “ميزة”، رفع المستندات بصيغة PDF، ثم انتظار نتيجة الاستحقاق.

آخر موعد للتقديم هو 30 أكتوبر 2025.

تُخصص نسبة من الوحدات لذوي الهمم وفقًا للشروط المعتمدة.

خطوات تعديل بيانات حجز شقق سكن لكل المصريين 7

يمكن للمواطنين الراغبين في تعديل بياناتهم القيام بذلك في مختلف مراحل إدخال البيانات، والتي تشمل:

بيانات السكن

بيانات الزوج أو الزوجة (إن وجد)

بيانات الأبناء (إن وجد)

بيانات العمل

كما يمكن الرجوع إلى مرحلة البيانات الأساسية من أي خطوة سابقة عبر خيار 'الرجوع إلى البيانات الأساسية'، ثم الضغط على 'تعديل البيانات' لتحديث المعلومات قبل استكمال التسجيل.

الوحدات المتبقية في سكن لكل المصريين 7

في سياق متصل، أعلن الصندوق عن قيامه بحصر الوحدات السكنية المتبقية من الطرح الأول لمشروع سكن لكل المصريين 7 بالمدن الجديدة، وتجميعها في ملف PDF يتم نشره على الموقع الرسمي للصندوق shmff.gov.eg لتمكين المواطنين من الاطلاع عليها واختيار الأنسب لهم.

كما منح الصندوق فرصة إضافية للمواطنين الذين لم يحالفهم الحظ بالحجز في الطرح الأول، حيث تم تأجيل الموعد الأخير للحجز لمدة 5 أيام لتمكينهم من الاطلاع على الوحدات المتبقية وحجز ما يناسبهم.

وجاءت عدد الوحدات المتبقية في المدن الجديدة كالآتي:

حدائق العاصمة: 17 وحدة متبقية.

حدائق أكتوبر: 155 وحدة متبقية.

6 أكتوبر: 31 وحدة متبقية.

15 مايو: 271 وحدة متبقية.

بدر: 410 وحدات متبقية.

سكن لكل المصريين سكن لكل المصريين 7 تعديل بيانات حجز سكن لكل المصريين الإسكان الاجتماعى حجز شقق الإسكان الاجتماعى

