متاحة الآن | سكن لكل المصريين 7 فرص جديدة وتعديلات في المشروعات .. اعرف التفاصيل

في إطار جهود الدولة لتوفير وحدات سكنية مناسبة لمتوسطي الدخل، أعلن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري رسميا، عن فتح باب الحجز للوحدات السكنية ضمن الطرح الأول للمبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين 7".

وحدات جديدة "سكن لكل المصريين 7"

وفي هذا الصدد، أعلن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري عن فتح باب الحجز للوحدات السكنية ضمن الطرح الأول لإعلان المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين 7"، والموجهة لفئة متوسطي الدخل، وذلك من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي للصندوق.

ويشمل الطرح وحدات سكنية في عدد من المحافظات، وهي:

- البحر الأحمر: مدينة الغردقة

- الدقهلية: مدينة جمصة

- دمياط: شطا (خلف محكمة دمياط الابتدائية – خلف مدينة الأثاث)، الزرقا

- الشرقية: مدينة العاشر من رمضان

- بني سويف: بني سويف الجديدة

- أسوان: أسوان الجديدة

- مطروح: مدينة العلمين

- أسيوط: مدينة ناصر

- المنيا: المنيا الجديدة

- البحيرة: الرشيد الجديدة

وقد تم في وقت سابق إتاحة الحجز لوحدات مشروع حدائق أكتوبر ضمن نفس المرحلة من المبادرة، وذلك عبر الموقع الإلكتروني للصندوق.

ومن جانبه، يقول الدكتور الحسين حسان، خبير التنمية المحلية، إن اليوم نرى زيادة وحدات سكنية لمتوسطي الدخل، مما يعني اهتمام الدولة بجميع الشرائح، وتسعى لتوفير حياة كريمة لجميع المواطنين.

وأضاف حسان- خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن هذا الإعلان له العددي من المميزات، ومنها: أنه يحتوي على وحدات جاهزة للتسليم الفوري، وأيضا يحتوي على العديد من المساحات المختلفة، التي تناسب جميع الأسر.

وأشار حسان: "كما أن هذا الإعلان يتميز أيضا بمواقعه الممتازة في العديد من المدن الجديدة، ولكن له العديد من الشروط التي يجب أن يطلع عليها المواطن جيدا".

تأجيل حجز بعض مشروعات الإسكان

ومن جهة أخرى، أعلن بنك التعمير والإسكان عن تأجيل الحجز لمشروعات:

- جنة وسكن مصر بمدينة المنصورة الجديدة

- الإسكان الحر بمدينة السويس الجديدة

ويأتي هذا التأجيل نتيجة حدوث عطل في شبكات الربط، ويعمل البنك حاليا على حل المشكلة التقنية في أقرب وقت ممكن، وسيتم الإعلان لاحقا عن الموعد الجديد لفتح باب الحجز فور الانتهاء من الإصلاحات.

وأكد البنك أن هذا التأجيل يأتي في إطار حرصه على جودة الخدمات المقدمة، والتزامه بمبادئ الشفافية والأمان، كما تقدم باعتذاره عن أي تأثير قد يكون نجم عن هذا العطل.

تأجيل حجز مشروع "ديارنا" أسبوعا

كما تقرر تأجيل موعد حجز المرحلة الأولى من مشروع "ديارنا" لمدة أسبوع، ليُعقد الحجز يومي الأربعاء والخميس الموافقين 13 و14 أغسطس 2025، بدلا من الموعد السابق في 6 و7 أغسطس الجاري.

ويأتي هذا القرار من جانب هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وبنك التعمير والإسكان، حرصا على إتاحة الفرصة للمواطنين المشاركين في الطروحات الحالية لاستكمال إجراءات التسجيل وتحديث بياناتهم.

تسهيلات جديدة في عملية الحجز

وتماشيا مع توجهات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، تم إتاحة إمكانية حجز أي وحدة داخل المشروع الواحد دون التقيد بمنطقة معينة، وذلك عبر منصة الحجز الإلكترونية الجديدة لبنك التعمير والإسكان، وتهدف هذه الخطوة إلى تبسيط إجراءات الحجز وتسهيلها على المواطنين.

وقد بدأت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اعتبارا من صباح الإثنين الموافق 11 أغسطس، في استقبال طلبات الحجز الإلكتروني للوحدات السكنية بمدينة حدائق أكتوبر، ضمن الطرح الأول من المرحلة السابعة لمبادرة "سكن لكل المصريين" لمتوسطي الدخل، وذلك عبر الموقع الرسمي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.

وتتم عملية الحجز وفقا لنظام الحجز الفوري الإلكتروني المعتمد على أسبقية التسجيل.

وسوف نرصد لكم خطوات الحجز الإلكترونية لإتمام عملية الحجز، يجب على المواطن الآتي:

- تسجيل الدخول إلى حسابه الشخصي على المنصة الإلكترونية.

- اختيار الوحدة المطلوبة من قسم "طلباتي" باستخدام كود الحجز المخصص.

- تأكيد العملية، حيث تظهر رسالة تفيد بأن "تم الاختيار بنجاح".

وقد دعا الصندوق جميع المواطنين الراغبين في الحصول على وحدة سكنية إلى الإسراع بالحجز، نظرا لأن عدد الوحدات محدود ويتم توزيعها بناءا على أولوية الحجز.

مواعيد الحجز حسب المناطق

- الاثنين 11 أغسطس 2025: بدء حجز الوحدات السكنية في حدائق أكتوبر.

- الثلاثاء 12 أغسطس 2025: بدء الحجز للمتقدمين على وحدات الغردقة – البحر الأحمر.

- أما الثلاثاء 12 والأربعاء 13 أغسطس 2025: فتح باب الحجز للوحدات في:

- الدقهلية: جمصة

- دمياط: شطا (خلف المحكمة ومدينة الأثاث) – الزرقا

- الشرقية: العاشر من رمضان

- بني سويف: بني سويف الجديدة

- أسوان: أسوان الجديدة

- مطروح: مدينة العلمين

- أسيوط: مدينة ناصر

- المنيا: المنيا الجديدة

- البحيرة: الرشيد الجديدة

وهذا الإجراء يتيح فرصة إضافية للعملاء الذين لم يتمكنوا من الحجز في الفترات السابقة.

والجدير بالذكر، أن تأتي مبادرة "سكن لكل المصريين" ضمن الاستراتيجية الوطنية لتوفير مساكن مناسبة بأسعار مدعومة للفئات المستحقة، وهي استكمال لبرامج الإسكان الاجتماعي التي انطلقت منذ عام 2014.

وقد نجحت المبادرة في توفير مئات الآلاف من الوحدات السكنية لمحدودي ومتوسطي الدخل، بدعم من الدولة من خلال تسهيلات في التمويل العقاري، وفترات سداد طويلة، وأسعار تنافسية مقارنة بالسوق.

ويهدف برنامج "سكن لكل المصريين" إلى تحقيق العدالة الاجتماعية في الحصول على المسكن، والحد من ظاهرة العشوائيات، ودعم جهود الدولة في التخطيط العمراني المتكامل، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 التي تركز على تحسين جودة الحياة وتوسيع الرقعة العمرانية.