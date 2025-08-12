قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
غزة من الفاتيكان إلى مصر.. كنائس العالم تدعم القضية الفلسطينية
وزير الإسكان يشدد على الالتزام بالجدول الزمني لإنهاء أعمال حدائق تلال الفسطاط
الأهلي يرحب بانتقال أحمد عبد القادر للدوري الليبي
هتـ.ـكوا عرض مواطنة عربية.. إحالة صاحب ومديرة مصحة إدمان بالقاهرة للجنايات
إقبال كبير من المواطنين على حجز وحدات "سكن لكل المصريين7" لمتوسطي الدخل
رئيس الوزراء ينعى علي المصيلحي وزير التموين السابق: كان نموذجاً للمسؤول الجاد
صيام يوم المولد النبوي الشريف.. دار الإفتاء توضح حكم الشرع
"الوزراء": من التشخيص للعلاج.. الذكاء الاصطناعي يغير قواعد الطب
وفاة الدكتور علي المصيلحي وزير التموين السابق
أسعار الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 12 أغسطس 2025
محافظ شمال سيناء يرد على حملات التشويه الممنهجة: إدخال المساعدات لغزة يتم الآن بتنسيق مصري مباشر
انفجار في أكبر مصنع فحم بأمريكا وسقوط قتـ.لى ومصابين
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
اقتصاد

إقبال كبير من المواطنين على حجز وحدات "سكن لكل المصريين7" لمتوسطي الدخل

ارشيفيه
ارشيفيه
آية الجارحي

أكد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن عملية حجز الوحدات السكنية بالطرح الأول لإعلان المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" متوسطي الدخل بنظام أسبقية الحجز تشهد إقبالًا كبيرًا من المواطنين في جميع المدن المطروحة حتى الآن.

وأضاف المهندس شريف الشربيني، أن تقسيم أيام الحجز الإلكتروني من قبل صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري هدف في المقام الأول إلى التسهيل على المواطنين.

وأوضحت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن الموقع الإلكتروني للحجز عمل بكفاءة كبيرة طوال أيام الحجز، حيث لم ترد أي شكوى من المواطنين بخصوص وجود مشاكل تقنية بالدخول إلى الموقع الإلكتروني بالمواعيد المحددة للحجز، ويرجع ذلك إلى تطوير البنية الرقمية ورفع كفاءة الموقع الإلكتروني للصندوق، بما يتلاءم مع تطلعات المواطنين.

وأضافت مي عبد الحميد، أنه تم الانتهاء من أيام حجز الوحدات السكنية المطروحة في 5 مدن حتى الآن وهي "حدائق العاصمة، 15 مايو، بدر، 6 أكتوبر، حدائق أكتوبر"، حيث بلغ عدد الوحدات المطروحة للحجز ٧٣٩٧ وحدة سكنية بهذه المدن، بالإضافة إلى فتح باب الحجز للعملاء ممن لهم الأولوية ضمن إعلانات سابقة للمواطنين متوسطي الدخل، على أن يتم فتح الوحدات السكنية بمحافظات (البحر الأحمر: الغردقة) (الدقهلية: جمصة) (دمياط: شطا- خلف محكمة دمياط الابتدائية، شطا- خلف مدينة الأثاث، الزرقا) (الشرقية: العاشر من رمضان) (بني سويف: بني سويف الجديدة) (أسوان: أسوان الجديدة) (مطروح: مدينة العلمين) (أسيوط: مدينة ناصر) (المنيا: المنيا الجديدة) (البحيرة: رشيد الجديدة)" للحجز اليوم الثلاثاء ١٢ أغسطس ٢٠٢٥، بواقع7,221 وحدة سكنية متاحة للحجز بهذه المحافظات. 

وأشارت إلى أنه في إطار حرص صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري على التيسير على المواطنين المتقدمين، والذين لم يحالفهم الحظ في أيام حجز الوحدات السكنية بالمدن المتقدمين عليها، قرر الصندوق تعديل موعد يوم الحجز الخاص بالمواطنين الذين لم يحالفهم الحظ ليصبح الأحد 17 أغسطس 2025 بدلًا من الأربعاء 13 أغسطس 2025.

وأوضحت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري ، أنه سوف يتم حصر الوحدات السكنية المتبقية بالمدن المختلفة وذلك في جميع أيام الحجز الإلكتروني ضمن الطرح الأول لإعلان المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" للمواطنين متوسطي الدخل، ثم جمعها في ملف PDF واحد يتم نشره عبر الموقع الإلكتروني للصندوق https://shmff.gov.eg/.

وأضافت أنه من الضروري منح المواطنين الذين لم يحالفهم الحظ بحجز وحدة سكنية الفرصة للإطلاع على الملف ومعرفة الوحدات المتبقية، وذلك لاتخاذ القرار المناسب لهم ومعرفة الوحدة التي يرغبون في حجزها، وهو ما دفع الصندوق إلى تأجيل اليوم الأخير للحجز خمسة أيام كاملة.

وأشارت مي عبد الحميد، إلى أن هناك عددا من الوحدات المتبقية للعملاء الذين لم يحالفهم الحظ، حيث يوجد 17 وحدة متبقية بمدينة حدائق العاصمة، 155 وحدة متبقية بمدينة حدائق أكتوبر، و31 وحدة متبقية بمدينة 6 أكتوبر، و271 وحدة متبقية بمدينة 15 مايو، و410 وحدات متبقية بمدينة بدر.

وأضافت أنه يمكن للمواطنين الراغبين فى مزيد من التفاصيل والاستفسارات، متابعة الصفحة الرسمية لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري على موقع الفيسبوك من خلال الرابط التالي: 

http://www.facebook.com/shmffeg، والصفحة الرسمية على موقع يوتيوب من خلال الرابط التالي : https://www.youtube.com/shmffeg، والصفحة الرسمية للصندوق عبر موقع تويتر عبر الرابط www.twitter.com/shmffeg، والصفحة الرسمية للصندوق عبر موقع انستجرام عبر الرابط www.instagram.com/shmffeg، وكذا الموقع الإلكتروني للصندوق www.shmff.gov.eg، أو التواصل مع منصة الشكاوى والمقترحات من خلال الرابط https://cservices.shmff.gov.eg/SHAKWA، أو عبر التواصل من خلال مراكز خدمة العملاء، مثل الاتصال على الأرقام الهاتفية الخاصة بمركز اتصالات خدمة عملاء الصندوق والذي يضم عدة أرقام وهي: 5999 أو 5777 أو 1188 من أي تليفون محمول، ورقم 090071117 من أي خط أرضي، أو من خلال التوجه لأي مركز من مراكز خدمة العملاء بأجهزة المدن.

