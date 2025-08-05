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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

الطرح الثاني لإعلان سكن لكل المصريين 7.. بدء سداد مقدمات جدية الحجز

مي عبد الحميد
مي عبد الحميد
آية الجارحي

أوضح المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن اليوم الثلاثاء 5 أغسطس 2025، بداية سداد مقدمات جدية الحجز والمصروفات الإدارية للمواطنين المتقدمين لحجز وحدة سكنية.

سكن لكل المصريين7

وذلك ضمن الطرح الثاني لإعلان المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين7" للمواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل، وذلك من خلال مكاتب البريد المميكنة المنتشرة في جميع المدن والمحافظات التي تتضمن الوحدات السكنية المطروحة.

وأضاف المهندس شريف الشربيني أن أمس، الاثنين 4 أغسطس 2025، نهاية الفترة المخصصة فقط للمواطنين ذوي الهمم لسداد مقدمات جدية الحجز والمصروفات الإدارية، مع التأكيد على قدرتهم على سداد هذه المبالغ في الفترة الخاصة بكافة المواطنين، وذلك حتى نهايتها.

سداد مصروفات التسجيل

وأكد وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية أنه مازال بإمكان المواطنين سداد مصروفات التسجيل وتحميل كراسة الشروط من خلال منصة مصر الرقمية  https://digital.gov.eg  وذلك حتى نهاية الإعلان.

وأوضحت السيدة مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن الطرح الثاني من إعلان المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين7"  للمواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل يشهد إقبالًا كبيرًا، حيث بلغ عدد المواطنين الذين قاموا بتحميل كراسة الشروط 152122 مواطنًا حتى الآن.

وأضافت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري أنه يجب على المواطنين الراغبين في التقدم قراءة وصف كراسة الشروط المتاح عبر منصة مصر الرقمية بتأن، بما يساعدهم في اختيار كراسة الشروط المناسبة لهم بدقة.

منصة مصر الرقمية

وأوضحت أن الكراسة الأولى بمنصة مصر الرقمية والخاصة بـ" سكن لكل المصريين(7)-محافظات تحت الإنشاء- عام" ، هي كراسة مخصصة لكافة المواطنين الراغبين في التقدم منخفضي الدخل، بالمحافظات (تحت الإنشاء تسليم خلال 36 شهرًا) بالمراكز أو المدن الواقعة بكل من محافظات: البحيرة، الوادي الجديد، الدقهلية، المنيا، مطروح، دمياط، والبحر الأحمر.

وأضافت أنه فيما يخص الكراسة الثانية بمنصة مصر الرقمية والخاصة بـ" سكن لكل المصريين(7)- المحافظات وعملاء سابقين "، فهي كراسة مخصصة لكافة المواطنين، ومتاح التقديم من خلالها على وحدات جاهزة للتسليم بمحافظات: أسوان، بني سويف، أسيوط، الأقصر، الجيزة، الفيوم، المنوفية، المنيا، وقنا، ويقتصر التقديم في محافظة دمياط بمدينة شطا على المتقدمين سابقًا بمدينة شطا (الإعلان الثامن) وعزبة البرج (إعلان سكن لكل المصريين 3)، وفي محافظة البحر الأحمر بمدينة الغردقة يقتصر التقديم على المتقدمين سابقًا بذات المدينة (بالإعلان العاشر) فقط، علماً بأن الوحدات السكنية بمحافظتى دمياط والبحر الأحمر هى وحدات تحت الإنشاء (تسليم خلال 36 شهرًا).

وأضافت  مي عبد الحميد أن الكراسة الثالثة والخاصة بـ"سكن لكل المصريين(7)- مدن جديدة ومحافظات"، فهي كراسة شروط يقتصر التقديم فيها على العملاء السابق تقدمهم على إعلان "سكن لكل المصريين5"ممن هم خارج الأولوية أو غير المنطبق عليهم شروط الإعلان السابق (دون سبق الاستفادة والتملك وتجاوز شرطي الدخل والسن) وقاموا بسحب مقدم جدية الحجز.

وأضافت  مي عبد الحميد أنه في حالة احتياج المواطن لأي استفسار أو دعم فني يجب عليه الاتصال بخدمة عملاء منصة مصر الرقمية على رقم 15999، حيث يتاح الرد على جميع الأسئلة المتعلقة بالإعلان على مدار 24 ساعة.

وأضافت أنه يمكن للمواطنين الراغبين فى مزيد من التفاصيل والاستفسارات، متابعة الصفحة الرسمية لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري على موقع الفيسبوك من خلال الرابط التالي: http://www.facebook.com/shmffeg، والصفحة الرسمية على موقع يوتيوب من خلال الرابط التالي : https://www.youtube.com/shmffeg، والصفحة الرسمية للصندوق عبر موقع تويتر عبر الرابط www.twitter.com/shmffeg، والصفحة الرسمية للصندوق عبر موقع انستجرام عبر الرابط www.instagram.com/shmffeg، وكذا الموقع الإلكتروني للصندوق www.shmff.gov.eg، أو التواصل مع منصة الشكاوى والمقترحات من خلال الرابط https://cservices.shmff.gov.eg/SHAKWA، أو عبر التواصل من خلال مراكز خدمة العملاء، مثل الاتصال على الأرقام الهاتفية الخاصة بمركز اتصالات خدمة عملاء الصندوق والذي يضم عدة أرقام وهي: 5999 أو 5777 أو 1188 من أي تليفون محمول، ورقم 090071117 من أي خط أرضي، أو من خلال التوجه لأي مركز من مراكز خدمة العملاء بأجهزة

الإسكان المجتمعات العمرانية حجز وحدة سكنية سكن لكل المصريين7 منصة مصر الرقمية الاسكان الاجتماعي

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