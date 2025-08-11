قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
طلق ناري وقطعة أرض.. تفاصيل مقـ.تل بطل سباق السيارات بالقليوبية
توتر في بيروت .. الجيش اللبناني ينتشر بكثافة وأنصار حزب الله يتحدّون قرار حصر السلاح
فضل المحافظة على الوضوء.. 8 فوائد لا تحرم نفسك منها
الأماكن الشاغرة بالمرحلة الثالثة في تنسيق الجامعات 2025
ترامب يمدد تعليق الرسوم الجمركية على البضائع الصينية لمدة 90 يوما
بريطانيا وكندا تؤكدان على ضرورة عدم فرض السلام على أوكرانيا
بعد فتح باب التقديم.. شروط الالتحاق بالمعاهد الصحية الشرطية
المتحف المصري الكبير.. مصر تعيد إحياء أسطورة الحضارة الفرعونية بحدث عالمي في نوفمبر
أسعار الذهب في محلات الصاغة اليوم الثلاثاء 12 أغسطس
طريقة استخراج شهادة التحركات إلكترونيا 2025
ملابس الحماية من الأشعة فوق البنفسجية.. من يحتاج إليها؟
حظك اليوم وتوقعات الأبراج الثلاثاء 12 أغسطس 2025 على الصعيد الصحي والمهني والعاطفي
خمس فئات ممنوعة من التقديم.. فتح باب حجز وحدات سكن لكل المصريين 7 لمتوسطي الدخل

سكن لكل المصريين 7
سكن لكل المصريين 7
محمد غالي

أعلن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري عن فتح باب حجز الوحدات السكنية ضمن الطرح الأول لإعلان المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين 7 الموجهة لمتوسطي الدخل، وذلك للعملاء المتقدمين لحجز وحدة سكنية بعدد من المحافظات عبر الموقع الإلكتروني للصندوق.

سكن لكل المصريين 7 

وشمل الطرح الجديد وحدات سكنية بمحافظات البحر الأحمر "الغردقة"، والدقهلية "جمصة"، ودمياط "شطا خلف محكمة دمياط الابتدائية" و"شطا خلف مدينة الأثاث الزرقاء"، والشرقية "العاشر من رمضان"، وبني سويف "بني سويف الجديدة"، وأسوان "أسوان الجديدة"، ومطروح "مدينة العلمين"، وأسيوط "مدينة ناصر"، والمنيا "المنيا الجديدة"، والبحيرة "الرشيد الجديدة".

وكان الصندوق قد أعلن في وقت سابق فتح باب الحجز للعملاء المتقدمين بمدينة حدائق أكتوبر ضمن نفس المبادرة، وذلك عبر المنصة الإلكترونية الرسمية.

تأجيل حجز بعض المشروعات بسبب عطل تقني


وفي سياق متصل، أعلن بنك التعمير والإسكان عن تأجيل الحجز لمشروعات "جنة" و"سكن" بمدينة المنصورة الجديدة، ومشروع الإسكان الحر بمدينة السويس الجديدة، نتيجة حدوث عطل في شبكات الربط، موضحا أن العمل جار على حل المشكلة التقنية في أسرع وقت، على أن يتم الإعلان عن الموعد الجديد فور الانتهاء من الإصلاحات. وأعرب البنك عن اعتذاره للعملاء مؤكدا حرصه على تقديم الخدمة بجودة عالية وبأعلى درجات الشفافية.

سكن لكل المصريين

الفئات غير المستحقة للتقديم

حددت وزارة الإسكان خمس فئات ممنوعة من التقديم على شقق الإسكان، وهي:

غير حاملي الجنسية المصرية، حيث يعد شرط الحصول على الجنسية أساسيا للاستفادة من الدعم السكني.
الشباب أقل من 21 عاما، لضمان قدرة المتقدمين على تحمل أعباء السكن.
المواطنين الذين تزيد أعمارهم عن 50 عاما، حيث توجه المبادرة دعمها بشكل أكبر للفئة العمرية الأصغر سنا.
من لديهم محل إقامة في محافظة غير المحافظة المطروح بها الوحدات، لضمان استفادة سكان المناطق المستهدفة.
المتقدمون الذين سبق لهم الحصول على وحدة سكنية في إعلانات سابقة، لتحقيق العدالة في توزيع الوحدات بين المستحقين.

وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود الدولة لتوفير سكن ملائم لمتوسطي الدخل، وتلبية احتياجات المواطنين السكنية، مع الالتزام بالضوابط التي تضمن وصول الدعم لمستحقيه الفعليين.

سكن لكل المصريين 7

