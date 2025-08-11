قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أحمد موسى يوجه رسالة لحماس: انظروا لمعاناة أطفال غزة ولا تمنحوا الفرصة لنتنياهو.. فيديو
رابط التقديم في كلية الشرطة 2025 لطلاب الثانوية العامة وخريجي الجامعات
الخميس المقبل.. فتح تقليل الاغتراب لطلاب المرحلتين الأولى والثانية من تنسيق الجامعات 2025
تامر عبد المنعم لـ محمود العزازي: دفنت أبويا ورحت بروفة.. مفيش في شغلنا ظرف عائلي
قبل بيعها بالأسواق.. بيطري الجيزة يضبط 38 طن من اللحوم الفاسدة|صور
أسباب نفوق الأسماك ببحيرة المنزلة.. مدير عام المزارع يوضح
الداخلية تكشف تفاصيل مقتل بطل سباق السيارات هيثم سمير
صدى البلد يكشف تفاصيل الساعات الأخيرة بالأهلي بعد التعادل مع مودرن
بعد إعلان القائمة النهائية.. كيف يتم اختيار الفائز بالكرة الذهبية 2025
أحمد موسي لترامب: عمرو واكد في أمريكا مشرد يهدد الدولة المصرية
البحوث الفلكية تكشف عن أول أيام شهر ربيع الأول ومولد النبي
أخبار البلد

رابط نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2025

محمد غالي

ارتفعت معدلات البحث بين طلاب الثانوية العامة وأولياء الأمور خلال الساعات الأخيرة حول موعد إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2025، وذلك عقب انتهاء تسجيل الرغبات مساء أمس الأحد الموافق 10 أغسطس، حيث يترقب الجميع إعلان النتيجة رسميا عبر الموقع الإلكتروني للتنسيق.

تنسيق المرحلة الثانية 2025

انتهاء تسجيل الرغبات في المرحلة الثانية 2025

أغلق موقع التنسيق الإلكتروني باب تسجيل الرغبات لطلاب المرحلة الثانية في تمام الساعة السابعة مساء أمس الأحد، وسط متابعة مكثفة من الطلاب لمعرفة الكليات التي سيتم ترشيحهم إليها.

ومن المقرر أن يتم إعلان النتيجة خلال أيام قليلة، ليبدأ بعدها مباشرة تسجيل رغبات طلاب المرحلة الثالثة.

رابط نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2025

يمكن لطلاب الثانوية العامة الحصول على نتيجة المرحلة الثانية فور إعلانها رسميا من خلال الدخول على موقع التنسيق الإلكتروني عبر الرابط: (http://www.tansik.digital.gov.eg)، حيث يقوم الطالب بإدخال رقم الجلوس والرقم السري لمعرفة الكلية أو المعهد الذي تم ترشيحه له، مع إمكانية طباعة بطاقة الترشيح النهائية.

الحد الأدنى للمرحلة الثانية 2025

الشعبة العلمية: 68.75%
الشعبة الأدبية: 64.06%

تسجيل رغبات المرحلة الثالثة

من المقرر أن يبدأ طلاب المرحلة الثالثة في تسجيل رغباتهم فور إعلان وزارة التعليم العالي عن فتح باب التسجيل، سواء من خلال أجهزة الحاسب الشخصي على مدار 24 ساعة، أو عبر معامل الحاسبات بالجامعات الحكومية، والتي تعمل يوميا من الساعة 9 صباحا حتى 3 عصرا خلال فترة التنسيق.

ويمكن التعرف على أماكن هذه المعامل من خلال الرابط المخصص على صفحة الوزارة الرسمية.

خطوات تسجيل رغبات المرحلة الثالثة

1. الدخول إلى موقع التنسيق الإلكتروني (http://www.tansik.digital.gov.eg).
2. إدخال رقم الجلوس والرقم السري.
3. ترتيب الرغبات وفق الأولوية مع مراعاة قواعد التوزيع الجغرافي.

التعرف على بطاقة الترشيح النهائية

بعد إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثانية وبدء المرحلة الثالثة، يمكن للطلاب التعرف على نتيجة قبولهم وطباعة بطاقة الترشيح النهائية من الموقع ذاته، والتي تعد المستند الرسمي للالتحاق بالكلية أو المعهد.

وتؤكد وزارة التعليم العالي أن جميع مراحل التنسيق تتم إلكترونيا دون تدخل بشري، بما يضمن الشفافية والعدالة في توزيع الطلاب على الكليات والمعاهد المختلفة.

