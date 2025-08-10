قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وفقا للقانون .. كل ماتريد معرفته عن ضوابط الرعاية النفسية والاجتماعية للمسنين
رئيس غرفة مطروح: مصر تسير بخطى ثابتة نحو الاقتصاد الأخضر
رسميًا.. رابط نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2025 علمي وأدبي
الحكومة تحصر الأراضي غير المستغلة على الكورنيش للبدء في استثمارها
الإيجار القديم 2025 .. ماذا بعد انتهاء مهلة الـ 7 سنوات
مصر منارة العلم.. الشيخ مهاجري زيان يشارك في مؤتمر دار الإفتاء الدولي ممثلا عن سويسرا
سعر الذهب مساء اليوم 10-8-2025
مدبولي: نستهدف الحفاظ على الطابع المعماري والعمراني للقاهرة الخديوية ووسط البلد
أسعار الفراخ اليوم وكرتونة البيض .. كيلو البانيه بكام؟
الشوربجي: اجتماع الرئيس السيسي جاء في توقيت مهم.. ونشكره على زيادة البدل
الداخلية تكشف حقيقة محاولة شخصين دفن جوالين أسفل كوبرى بالشرقية
تأجيل جلسات محاكمة 29 متهما في قضية الإضرار بالاقتصاد القومي
رسميًا.. رابط نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2025 علمي وأدبي

عبد العزيز جمال

سيطرت نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2025 على اهتمام شريحة واسعة من طلاب الصف الثالث الثانوي وأولياء أمورهم، مع قرب الستار على هذه المرحلة مساء اليوم الأحد 10 أغسطس 2025 في تمام الساعة السابعة مساءً، حيث يترقب الجميع لحظة إعلان النتائج التي تحدد مسارهم الأكاديمي للعام الجامعي الجديد.

موعد إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2025

من المقرر أن يتم إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2025 للطلاب الذين قاموا بتسجيل رغباتهم في الالتحاق بالكليات والمعاهد فور غلق باب التنسيق بعدة ساعات.


وبحسب ما جرت عليه العادة في الأعوام السابقة، يُتوقع أن يتم الإعلان الرسمي للنتائج خلال مدة تقترب من 72 ساعة بعد انتهاء التسجيل، ما يجعل يوم الأربعاء المقبل موعدًا محتملًا للكشف عن القوائم النهائية للترشيحات.

خطوات ورابط الحصول على نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2025

يمكن للطلاب الاطلاع على نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2025 من خلال اتباع الخطوات التالية:

  • الدخول إلى موقع التنسيق الإلكتروني عبر الرابط: https://tansik.digital.gov.eg
  • اختيار "خدمات تنسيق الثانوية العامة" لعرض جميع الخدمات المتاحة
  • الضغط على أيقونة "نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2025"
  • إدخال البيانات المطلوبة والتي تشمل رقم الجلوس والرقم السري المطبوع على استمارة النجاح
  • الضغط على زر "التالي" لعرض النتيجة
  • بمجرد ظهور النتيجة، يتعين على الطالب طباعة "بطاقة الترشيح" التي تعد من المستندات الأساسية للتقديم في الكلية المرشح لها

انطلاقة المرحلة الثانية لتنسيق الجامعات 2025

انطلقت أعمال تنسيق المرحلة الثانية 2025 يوم الأربعاء 6 أغسطس، وتستمر حتى مساء اليوم الأحد، حيث أتيح للطلاب تسجيل رغباتهم إلكترونيًا بكل سهولة، سواء من خلال موقع التنسيق على الإنترنت أو عبر معامل الحاسبات بالجامعات الحكومية، التي عملت يوميًا من التاسعة صباحًا حتى الثالثة عصرًا لمساعدة الطلاب في إتمام إجراءات التسجيل.

وأشار الدكتور جودة غانم، رئيس قطاع التعليم والمشرف على مكتب التنسيق، إلى أن الطلاب المتخلفين عن التسجيل في الموعد المحدد سيتم ترحيلهم إلى المرحلة التالية، حيث ستكون الخيارات المتاحة لهم مقتصرة على الكليات المتبقية فقط، مما قد يضطرهم للالتحاق بتخصصات بعيدة عن اهتماماتهم وطموحاتهم الأكاديمية.

أهمية نتيجة المرحلة الثانية للطلاب

تشكل نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2025 محطة حاسمة لآلاف الطلاب، خاصة أولئك الذين يسعون للحصول على مقاعد في كليات مرغوبة مثل التجارة والعلوم والفنون التطبيقية والتمريض وغيرها، حيث تحدد هذه النتيجة مستقبلهم الأكاديمي ومجالات دراستهم الجامعية، وتمثل خطوة مهمة نحو بناء مسارهم المهني في المستقبل.

توقعات بعد إعلان النتيجة

بعد إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2025، سيُفتح باب التحويلات لتقليل الاغتراب بين الكليات خلال فترة زمنية قصيرة، بهدف تمكين الطلاب من الالتحاق بكليات أقرب لمحل سكنهم أو في تخصصات تتوافق أكثر مع ميولهم، وفق القواعد المعمول بها في وزارة التعليم العالي، ثم يليها فتح التقديم في تنسيق المرحلة الثالثة.

