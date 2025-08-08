مؤشرات تنسيق المرحلة الثانية 2025.. العلوم 81.2% والذكاء الاصطناعي 82.9% وبيطري84.7

تنسيق المرحلة الثانية 2025 .. تساءل الكثير من طلاب الثانوية العامة 2025 بعد اعلان نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2025 عبر محرك البحث جوجل عن تنسيق المرحلة الثانية 2025 علمي علوم وما هي الكليات المتاحة وما هي مؤشرات أهم الكليات في تنسيق المرحلة الثانية.

وجاءت الحدود الدنيا للمرحلة الثانية

للمرحلة الثانية من تنسيق الجامعات:

طلاب علمي علوم وعلمي رياضة: 68.29 %

طلاب الشعبةالأدبية 58.53%

مؤشرات تنسيق المرحلة الثانية 2025

التوقعات الأولية لتنسيق الجامعات 2025 بالنسبة المئوية، وفقا لتحليل شرائح مجاميع الثانوية العامة 2025حسب توقعات خبراء التعليم وتحليلهم للنتائج.

كلية الحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي: الحدود الدنيا من المتوقعة أن تنخفض إلى 83%.

الطب البيطري 84.3%

كلية العلوم 81%



الحصول على نتيجة تنسيق المرحلة الاولي 2025

يمكن لطلاب الثانوية العامة الحصول على نتيجة تنسيق المرحلة الاولي 2025، من خلال اتباع الخطوات الآتية:

- يدخل الطالب الراغب في معرفة نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2025الخاصة به على موقع التنسيق من هنــــا.

وجاءت على رأس الأماكن الشاغرة لطلاب المرحلة الثانية علمي علوم بكليات:

الطب البيطري " نظام حديث" - التمريض - العلوم - الزراعة - الحاسبات والمعلومات - الذكاء الاصطناعي.

بينما توجد أماكن شاغرة لطلاب المرحلة الثانية علمي رياضة بكليات:

كليات الحاسبات والمعلومات - الذكاء الاصطناعي - الفنون التطبيقية - المعاهد الهندسية العليا - الجامعات -التكنولوجية.

الأماكن الشاغرة للشعب العلمية:

إعلام وتكنولوجيا اتصال السويس رياضة

ألسن الأقصر

إعلام وتكنولوجيا اتصال السويس

آداب المنصورة

آداب عين شمس

فنون جميلة (فنون) حلوان

فني تمريض طنطا

تجارة جنوب الوادي

حقوق المنوفية بشبين الكوم

تربية سوهاج

حاسبات وذكاء اصطناعي حلوان علوم

حقوق القاهرة

تجارة بور سعيد

حقوق المنصورة

فني تمريض الزقازيق بفاقوس

حقوق كفرالشيخ

ويمكن لطلاب المرحلة الثانية معرفة جميع الكليات من خلال هذا الرابط اضغط هنا.

من خلال هذا الرابط معرفة مؤشرات جميع كليات المرحلة الثانية لطلاب الشعبة الادبية والعليمة اضغط هنا.