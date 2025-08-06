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تنسيق الجامعات 2025.. مؤشرات مهمة لجميع كليات المرحلة الثانية
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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

تنسيق الجامعات 2025.. مؤشرات مهمة لجميع كليات المرحلة الثانية

تنسيق الجامعات 2025
تنسيق الجامعات 2025
حسام الفقي

انطلقت المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات 2025، وبدأ الطلاب في التسجيل بالمرحلة عبر موقع التنسيق الرسمية.

https://tansik.digital.gov.eg

المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات 2025

وأعلن الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عن انطلاق المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات 2025، للإعلان عن نتيجة المرحلة الأولى لتنسيق الجامعات الحكومية والمعاهد، بحضور الدكتور جودة غانم رئيس قطاع التعليم والمُشرف العام على مكتب التنسيق، والدكتور عادل عبدالغفار المُستشار الإعلامي والمُتحدث الرسمي للوزارة ولفيف من قيادات وزارة التعليم العالي.

وجاءت الحدود الدنيا

للمرحلة الثانية من تنسيق الجامعات:

طلاب علمي علوم وعلمي رياضة: 68.29 %

طلاب الشعبةالأدبية  58.53%

وجاءت على رأس الأماكن الشاغرة لطلاب المرحلة الثانية علمي علوم بكليات:

الطب البيطري " نظام حديث" - التمريض - العلوم - الزراعة - الحاسبات والمعلومات - الذكاء الاصطناعي.

بينما توجد أماكن شاغرة لطلاب المرحلة الثانية علمي رياضة بكليات:

كليات الحاسبات والمعلومات - الذكاء الاصطناعي - الفنون التطبيقية - المعاهد الهندسية العليا - الجامعات -التكنولوجية.

الأماكن الشاغرة للشعب العلمية:

إعلام وتكنولوجيا اتصال السويس رياضة

ألسن الأقصر

إعلام وتكنولوجيا اتصال السويس

آداب المنصورة

آداب عين شمس

فنون جميلة (فنون) حلوان

فني تمريض طنطا

تجارة جنوب الوادي

حقوق المنوفية بشبين الكوم

تربية سوهاج

حاسبات وذكاء اصطناعي حلوان علوم

حقوق القاهرة

تجارة بور سعيد

حقوق المنصورة

فني تمريض الزقازيق بفاقوس

حقوق كفرالشيخ

ويمكن لطلاب المرحلة الثانية معرفة جميع الكليات من خلال هذا الرابط اضغط هنا

من خلال هذا الرابط معرفة مؤشرات جميع كليات المرحلة الثانية لطلاب الشعبة الادبية والعليمة اضغط هنا.  

مؤشرات تنسيق المرحلة الثانية 2025:

كلية الحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي: الحدود الدنيا من المتوقعة أن تصل 83.5%.
الطب البيطري 85.2%
كلية العلوم 81.2%

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