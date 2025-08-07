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الحاسبات 83.2% والطب البيطري 84.9% والعلوم 81.2%.. مؤشرات تنسيق المرحلة الثانية 2025
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الحاسبات 83.2% والطب البيطري 84.9% والعلوم 81.2%.. مؤشرات تنسيق المرحلة الثانية 2025

تنسيق الجامعات 2025
تنسيق الجامعات 2025
حسام الفقي

ينتظر طلاب الثانوية العامة الناجحون في الدور الأول في امتحانات الثانوية العامة 2025 ، تنسيق الجامعات 2025،  وتحديداً بدأ المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات 2025 والتي سوف اليوم  الاربعاء.

خطوات تسجيل الرغبات من خلال موقع تنسيق 2025 الإلكتروني:
• قم بالدخول إلى موقع التنسيق الإلكتروني www.tansik.egypt.gov.eg .
• قم بإدخال رقم الجلوس والرقم السري الخاص بك.
• قم بإدخال رغباتك بالترتيب الذي تراه مع ضرورة مراعاة قواعد التوزيع الجغرافي والإقليمي.

التوقعات الأولية لتنسيق الجامعات 2025 بالنسبة المئوية، وفقا لتحليل شرائح مجاميع الثانوية العامة 2025حسب توقعات الخبير التربوي الدكتور مجدي حمزة:

كلية الحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي: الحدود الدنيا من المتوقعة أن تنخفض إلى 83%.
الطب البيطري 84.3%
كلية العلوم 81%

 

الحصول على نتيجة تنسيق المرحلة الاولي 2025


يمكن لطلاب الثانوية العامة الحصول على نتيجة تنسيق المرحلة الاولي 2025، من خلال اتباع الخطوات الآتية:
- يدخل الطالب الراغب في معرفة نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2025الخاصة به على موقع التنسيق من هنــــا.
 

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