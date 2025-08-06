بعد التراجع.. سعر الدولار أمام الجنيه الأربعاء 6 أغسطس 2025 |آخر تحديث

سعر الدولار أمام الجنيه المصري .. تراجع سعر الدولار الأمريكي الأربعاء 6-8-2025 عالميًا، وسط توقعات متزايدة بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي سيقوم بخفض أسعار الفائدة أكثر من المتوقع سبتمبر المقبل.

سعر الدولار اليوم

وقال مارك تشاندلر، كبير استراتيجيي السوق في «Bannockburn Global Forexبنيويورك: «شهدنا أول انتعاشة للدولار مع بداية الولاية الثانية لترامب، وكان هناك من يعتقد أنها ستستمر، لكن بيانات الوظائف الصادرة الجمعة الماضية أوقفت هذا الزخم»، مضيفًا: «التوقعات المتجددة بخفض في سبتمبر، وربما خفض آخر بنهاية العام، قلصت مكاسب الدولار».

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بحسب أداة «FedWatch”، التابعة لمجموعة «CME”، أصبح المتداولون الآن يُسعرون احتمالية خفض بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماع الاحتياطي الفيدرالي المقبل في سبتمبر بنسبة 89%، مقارنة بـ 48% فقط قبل أسبوع، مع تسعير إجمالي لخفض الفائدة هذا العام بمقدار 58 نقطة أساس.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي

البنك سعر الشراء (جنيه) سعر البيع (جنيه)

بنك الكويت الوطني 48.35 48.45

البنك الأهلي المصري 48.40 48.50

بنك مصر 48.40 48.50

مصرف أبوظبي الإسلامي 48.43 48.52

البنك العقاري المصري العربي 48.72 48.82

المصرف المتحد 48.40 48.50

بنك الإسكندرية 48.42 48.52

المصرف العربي الدولي 48.40 48.50

بنك قناة السويس 48.40 48.50

بنك فيصل الإسلامي 48.40 48.50