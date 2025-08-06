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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الإقليمى للأغذية والأعلاف: نلتزم بجودة مدخلات ومخرجات مستلزمات الإنتاج الزراعي والغذائي

المرز الإقليمي للأغذية والأعلاف
المرز الإقليمي للأغذية والأعلاف
شيماء مجدي

استقبل المركز الإقليمي للأغذية والأعلاف التابع لمركز البحوث الزراعية  وفدًا أكاديميًا من جامعة جنوب الصين الزراعية، في زيارة تهدف إلى تبادل الخبرات ونقل المعرفة والاطلاع على آليات العمل داخل معامل تحليل الأغذية والأعلاف، وبحث فرص التعاون في مجالات التكنولوجيا الحيوية والذكاء الاصطناعي.

قال الدكتور محمد الشربيني مدير المركز الإقليمي للأغذية والاعلاف ، إن ذلك يأتي ذلك تنفيذا لتكليفات علاء فاروق وزير الزراعة بتعزيز المنظومة الرقابية و البحثية والتدريبية للقطاع الزراعي وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وتحت اشراف الدكتور عادل عبد العظيم رئيس مركز البحوث الزراعية

وأضاف «الشربيني»، ان المركز يواصل  أداء دوره المحوري في دعم منظومة سلامة و جودة الاعلاف و اضافاتها في مصر، من خلال تنفيذ سلسلة من الأنشطة الرقابية، البحثية، التدريبية، والتعاونية، مؤكدا إن ذلك يعكس  التزام الإقليمي للأغذية والاعلاف بتأمين جودة مدخلات الإنتاج الزراعي والغذائي، وتعزيز الأمن الغذائي المصري.

وأشار مدير المركز الي زيارة  وفد برلماني من دولة ناميبيا،وعلي هامش الزيارة تم استعراض الإمكانيات الفنية والعلمية المتوفرة، ودور المركز في الرقابة على الأغذية والأعلاف، والتشاور  حول تعزيز  فرص التعاون في مجالات الأمن الغذائي.

ولفت «الشربيني»، إلي تنظيم المركز عددًا من المهام خلال الشهر الماضي منها استقبال معامل المركز خلال يوليو 436 عينة واردة من الأفراد، خضعت لـ1,619 تحليلًا في مختلف الأقسام الفنية، للتحقق من الجودة والسلامة، بالإضافة إلي فحص 642 عينة رقابية شملت

423 عينة لعلف الدواجن، 22 عينة لعلف الأسماك، 10 عينات لعلف الفرينا، 7 عينات لعلف الحمام، و175 عينة لعلف الحيوانات.

وأوضح مدير المركز الإقليمي للأغذية والأعلاف إن نشاط فرع المركز في أبيس في أبيس نشاطًا مميزًا، حيث تم تحليل 387 عينة أعلاف دواجن وماشية، بالإضافة إلي عدد من الأنشطة في  مجال الرقابة والتحاليل وتسجيل المنتجات وتحاليل الأعلاف وإضافاتها.

وأشار «الشربيني»، إلي إنه في مجال  تسجيل الأعلاف إستقبل المركز خلال يوليو 248 طلب تسجيل لمنتجات محلية (بإجمالي 661 استمارة)، بالإضافة إلي 172 طلبًا لتسجيل منتجات مستوردة (بإجمالي 218 استمارة)، موضحا إنه تم إصدار 36 شهادة مطابقة لشحنات تصديرية بعد فحص العينات واستيفاء الاشتراطات.

ولفت مدير المركز الإقليمي للأغذية والأعلاف إلي إنه تم تنفيذ 118 تجربة تشغيل على 316 عينة ضمن إجراءات استخراج تراخيص التشغيل لمصانع الأعلاف الجديدة، بالإضافة إلي إنه تم فحص 577 شحنة علفية واردة عبر المنافذ الجمركية بجميع أنحاء الجمهورية، للتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية.

الأعلاف الإقليمي للأغذية والأعلاف البحوث الزراعية الأغذية

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