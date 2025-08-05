الطب البيطري والتمريض لعلمي علوم والحاسبات والذكاء الاصطناعي لرياضة.. أماكن شاغرة لطلاب المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات 2025

أعلن الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عن انطلاق المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات 2025، والحدود الدنيا للمرحلة لكل شعبة.

وجاءت على رأس الأماكن الشاغرة لطلاب المرحلة الثانية علمي علوم بكليات:

الطب البيطري " نظام حديث" - التمريض - العلوم - الزراعة - الحاسبات والمعلومات - الذكاء الاصطناعي.

بينما توجد أماكن شاغرة لطلاب المرحلة الثانية علمي رياضة بكليات:

كليات الحاسبات والمعلومات - الذكاء الاصطناعي - الفنون التطبيقية - المعاهد الهندسية العليا - الجامعات -التكنولوجية.

الأماكن الشاغرة للشعب العلمية:

إعلام وتكنولوجيا اتصال السويس رياضة

ألسن الأقصر

إعلام وتكنولوجيا اتصال السويس

ع. كندى تكنو.اعلام ت.خامس

آداب المنصورة

آداب عين شمس

فنون جميلة (فنون) حلوان

فني تمريض طنطا

تجارة جنوب الوادي

حقوق المنوفية بشبين الكوم

تربية سوهاج

حاسبات وذكاء اصطناعي حلوان علوم

حقوق القاهرة

تجارة بور سعيد

حقوق المنصورة

فني تمريض الزقازيق بفاقوس

حقوق كفرالشيخ

فني تمريض الزقازيق

تجارة بنها

حقوق أسيوط

فنون جميلة (فنون) الإسكندرية

تربية سوهاج رياضة

آداب سوهاج

إعلام جنوب الوادي

حقوق جنوب الوادي

علوم بني سويف

علوم قناة السويس بالإسماعيلية

طب بيطري العريش

معهد فني صحي اسماعيليه

معهد فني صحي اسوان

معهد فني صحي الزقازيق

علوم بنات عين شمس

علوم طنطا

إعلام القاهرة

حاسبات وذكاء اصطناعي مطروح علوم

معهد فني صحي بنها

ألسن الغردقة

علوم التغذية حلوان

معهد فني صحي الوادي الجديد

علوم المنيا

سياحه وفنادق الاقصر

علوم السويس

تمريض الفيوم

تمريض عين شمس

تمريض المنصورة

تمريض طنطا

تمريض أسيوط

تمريض المنوفية بشبين الكوم

علوم الوادي الجديد

حاسبات ومعلومات أسيوط علوم

حاسبات ومعلومات المنوفية بشبين الكوم علوم

حاسبات وذكاء اصطناعي القاهرة علوم

طب بيطري بني سويف

حاسبات ومعلومات عين شمس علوم

حاسبات ومعلومات الأقصر علوم

حاسبات ومعلومات السويس علوم

حاسبات ومعلومات قناة السويس بالإسماعيلية علوم

حاسبات ومعلومات الزقازيق علوم

حاسبات ومعلومات الفيوم علوم

حاسبات ومعلومات المنيا علوم

ألسن عين شمس

طب بيطري مطروح

طب بيطري جنوب الوادي

فني صحي جنوب الوادي

تمريض بورسعيد

تمريض سوهاج

تمريض دمنهور

تمريض كفر الشيخ

تمريض جنوب الوادي

تمريض بنها

تمريض أسوان

تمريض الإسكندرية

تمريض الزقازيق

تمريض القاهرة

تمريض المنيا

تمريض قناة السويس بالإسماعيلية

تمريض بني سويف

تمريض السادات

تمريض الوادي الجديد

سياسة واقتصاد بني سويف

كلية تكنولوجيا العلوم الصحية ج أسيوط التكنولوجية

طب بيطري أسوان

علوم الاقصر

حاسبات ومعلومات قنا علوم

ألسن الفيوم

ذكاء اصطناعي المنوفية شبين الكوم علوم

الملاحة وتكنولوجيا الفضاء بني سويف

حاسبات وذكاء اصطناعي الغردقة علوم

حاسبات وذكاء اصطناعي السادات علوم

حاسبات ومعلومات دمنهور بالنوبارية علوم

الذكاء الاصطناعي كفر الشيخ علوم

حاسبات ومعلومات طنطا علوم

حاسبات وعلوم البيانات الإسكندرية علوم

حاسبات ومعلومات دمياط علوم

حاسبات ومعلومات بني سويف علوم

حاسبات ومعلومات العريش علوم

كلية تكنولوجيا العلوم الصحية برج العرب التكنولوجية

طب بيطري عين شمس

تمريض دمياط

علوم البترول والتعدين مطروح - علوم

طب بيطري المنيا

ألسن كفر الشيخ

حاسبات وذكاء اصطناعي بنها علوم

علوم دمياط

علوم المنصورة

طب بيطري المنصورة

علوم العريش

معهد فني صحي أسيوط

معهد فني صحى المنصورة

علوم المنوفية بشبين الكوم

طب بيطري مدينة السادات

معهد فني صحي طنطا

معهد فني صحي بور سعيد

معهد فني صحي الإسكندرية

معهد فني صحي سوهاج

علوم كفر الشيخ

تربية المنصورة

علوم الزقازيق

طب بيطري الزقازيق

طب بيطري قناة السويس بالإسماعيلية

حاسبات ومعلومات المنصورة علوم

طب بيطري كفر الشيخ

حاسبات ومعلومات كفر الشيخ علوم

معهد عالي فنون تطبيقيه 6 اكتوبر

اقتصاد منزلي حلوان

علوم الفيوم

علوم بنها

طب بيطري بنها

علوم عين شمس

طب بيطري المنوفية

علوم بور سعيد

ك.ت. فني صناعي سوهاج

طب بيطري سوهاج

علوم أسيوط

طب بيطري أسيوط

الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية الإسكندرية

ألسن قناة السويس بالإسماعيلية

ألسن سوهاج

طب بيطري دمنهور

علوم دمنهور

علوم الإسكندرية

طب بيطري الإسكندرية

حقوق انتساب موجه سوهاج

علوم سوهاج

علوم القاهرة

طب بيطري القاهرة

اقتصاد وعلوم سياسية القاهرة

علوم جنوب الوادي

العلوم الصحية التطبيقية بني سويف

العلوم الصحية التطبيقية المنوفية

حقوق الفيوم

حقوق الزقازيق

تجارة انتساب موجه القاهرة

علوم الزقازيق رياضة

تجارة سوهاج

حقوق بور سعيد

تجارة دمياط

معهد الدلتا العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة

مركز التكنولوجيا المتميز بوزارة الصناعة والتجارة الخارجية

الملاحة وتكنولوجيا الفضاء بني سويف رياضة

العلوم الصحية التطبيقية بني سويف رياضة

حقوق الإسكندرية

تجارة عين شمس

معهد عالي كندي تكنولوجيا هندسة ت.خامس

إعلام القاهرة رياضة

تكنولوجيا الادارة ونظم المعلومات بور سعيد

حقوق سوهاج

الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسة الإسكندرية رياضة

معهد عالي فنون تطبيقيه التجمع الخامس

المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالطود الاقصر

كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة 6 أكتوبر التكنولوجية

المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالزقازيق

تربية رياضية (علوم الرياضة) بنين بنها

تربية الإسكندرية رياضة

العلوم الصحية التطبيقية المنوفية رياضة

التكنولوجيا والتعليم الصناعي حلوان

معهد فني صحي رياضة بنها

فنون تطبيقية دمياط

معهد فني صحة رياضة الإسكندرية

تجارة المنصورة

علوم العريش رياضة

ألسن كفر الشيخ رياضة

حقوق مدينة السادات

معهد عالي هندسة وتكنولوجيا كفر الشيخ

اقتصاد وعلوم سياسية القاهرة رياضة

علوم بور سعيد رياضة

حاسبات وذكاء اصطناعي مطروح رياضة

حاسبات وذكاء اصطناعي الغردقة رياضة

معهد هندسة وتكنولوجيا الطيران إمبابة جيزة بمصروفات

الاكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا المتقدمة وزارة الانتاج الحربى

ع.هندسة وتكنو العبور ك21 طريق بلبيس الصحراوي

معهد الجزيرة العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمقطم

معهد المدينة العالي للهندسة والتكنولوجيا طريق سقارة الهرم

معهد عالي هندسة وتكنولوجيا العريش

تجارة وإدارة أعمال حلوان

ألسن قناة السويس رياضة بالإسماعيلية

علوم الإسكندرية رياضة

فنون جميلة (عمارة) أسيوط

تجارة القاهرة

علوم عين شمس رياضة

معهد فني صحة رياضة طنطا

فنون تطبيقية طنطا

المصرية الصينية للتكنولوجيا قناة السويس رياضة بالإسماعيلية

كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة ج القاهرة الجديدة التكنولوجية

معهد عالي هندسه مدينة الشروق بمصروفات

معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة (هندسة) بمصروفات

حاسبات ومعلومات المنيا رياضة

علوم البترول والتعدين مطروح

معهد المنصورة العالى للهندسة والتكنولوجيا

حاسبات ومعلومات بني سويف رياضة

ذكاء اصطناعي المنوفية شبين الكوم رياضة

حاسبات ومعلومات قنا رياضة

حاسبات وذكاء اصطناعي السادات رياضة

حاسبات ومعلومات سوهاج رياضة

حاسبات ومعلومات دمنهور بالنوبارية رياضة

الذكاء الاصطناعي كفر الشيخ رياضة

حاسبات ومعلومات العريش رياضة

حاسبات ومعلومات طنطا رياضة

حاسبات ومعلومات دمياط رياضة

معهد فني صحي رياضه المنصورة

معهد فني صحي رياضه الزقازيق

حاسبات ومعلومات المنصورة رياضة

معهد فني صحي رياضه اسيوط

معهد فني صحي رياضه اسوان

معهد فني صحي رياضه بور سعيد

معهد فني صحي رياضه اسماعيلية

معهد فني صحي رياضه سوهاج

حاسبات ومعلومات كفر الشيخ رياضة

فنون تطبيقية حلوان

حاسبات ومعلومات عين شمس رياضة

فنون جميلة (عمارة) المنصورة

فنون جميلة (عمارة) حلوان

المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بطنطا

فنون تطبيقية بنها

علوم القاهرة رياضة

ألسن سوهاج رياضة

فنون جميلة (عمارة) الإسكندرية

حاسبات وذكاء اصطناعي بنها رياضة

تجارة الإسكندرية

حاسبات ومعلومات أسيوط رياضة

حاسبات ومعلومات المنوفية بشبين الكوم رياضة

حاسبات وذكاء اصطناعي القاهرة رياضة

حاسبات ومعلومات الزقازيق رياضة

مصر العالي هندسة وتكنولوجيا منصورة

حاسبات ومعلومات الأقصر رياضة

حاسبات ومعلومات السويس رياضة

تجارة الزقازيق

حاسبات وذكاء اصطناعي حلوان رياضة

حاسبات ومعلومات قناة السويس بالإسماعيلية رياضة

حاسبات ومعلومات الفيوم رياضة

ألسن عين شمس رياضة

ألسن المنيا رياضة

تربية طفولة مبكرة المنوفية

زراعة بنها بمشتهر

حقوق انتساب موجه بنها

تربية (تعليم ابتدائي) بنها

حقوق بنها

معهد الصفوة العالي هندسة وتكنولوجيا بالقليوبية

معهد المنيا العالي للغات

سياحة وفنادق مدينة السادات

تجارة المنوفية بشبين الكوم

تربية نوعية المنوفية بأشمون

ألسن أسوان رياضة

تربية المنوفية بشبين الكوم

فنى تمريض حلوان

آداب المنوفية بشبين الكوم

خدمة اجتماعية انتساب موجه الفيوم

خدمة اجتماعية انتساب موجه حلوان

تربية رياضية (علوم الرياضة) بنين مدينة السادات

تربية رياضية (علوم الرياضة) بنات مدينة السادات

تربية (طفولة) دمياط رياض أطفال

العالي الكندي تكنولوجيا إدارة تجمع خامس

آداب وعلوم إنسانية قناة السويس بالإسماعيلية

آداب وعلوم انسانية انتساب موجه قناة السويس بالإسماعيلية

تربية نوعية بنها

تربية طفولة مبكرة الفيوم

تربية بنها

سياحة وفنادق المنصورة

آداب بنها

العالي سياحه وفنادق 6 اكتوبر

المصري العالي سياحه وفنادق بمصر الجديدة

معهد الألسن العالي شعبة سياحه وفنادق مدينة نصر

سيناء عالي سياحه وفنادق رأس سدر

معهد الألسن العالي بمدينة نصر لنظم المعلومات الادارية

معهد أكتوبر العالي للهندسه والتكنولوجيا م 6 اكتوبر بمصروفات

معهد عالي تكنولوجيا بصريات مصر الجديدة بمصروفات.

المعهد العالى للغات بأسوان

المعهد العالى لتكنولوجيا الادارة والمعلومات بالمنيا شعبة نظم المعلومات الادارية

زراعة كفر الشيخ

المعهد العالى للهندسة الالكترونية بلبيس

المعهد العالى للدراسات الفندقية والسياحية بدمياط الجديدة

معهد عالي هندسه 6 اكتوبر بمصروفات

تربية نوعية المنصورة بمنية النصر

ك.ت. فني رى وصرف ومساحه قنا

ك.ت. فني صناعى قنا

ك.ت. فني صناعى المحله الكبرى

ك.ت. فني صناعى بئرالعبد شمال سيناء

الفني للفنادق المطريه

الفني للفنادق بور سعيد

الفني للفنادق قنا

الفني للفنادق الاسكندريه

العالى للعلوم الادارية بلقاس دقهلية

ع.دولى اعلام مدينةالشروق

علوم كفر الشيخ رياضة

تربية نوعية كفر الشيخ

تربية (تعليم ابتدائي) كفر الشيخ

تربية (طفولة) كفر الشيخ

تربية طفولة مبكرة مدينة السادات

الاعاقة والتأهيل الزقازيق

المعهد العالى لتكنولوجيا الادارة والمعلومات بالمنيا شعبة العلوم التجارية تخصص (ادارة اعمال-محاسبة)

تجارة انتساب موجه دمياط

تربية رياضية (علوم الرياضة)بنين بني سويف

تربية رياضية (علوم الرياضة)بنات بني سويف

العالي للدراسات المتطوره بالهرم لنظم المعلومات الإدارية

العالي دراسات متطوره بالهرم ش تجارة ومحاسبة

القاهرة العالي إدارة الأعمال ونظم المعلومات بالتجمع الاول

القاهرة العالي (علوم حاسب)قطعة2 م.خدمات البنفسج تجمع اول

تربية نوعية الزقازيق

العالي للحاسب ونظم المعلومات ش إدارة تجمع خامس

علوم الارض بني سويف

زراعة قناة السويس بالإسماعيلية

تجارة قناة السويس بالإسماعيلية

تربية قناة السويس بالإسماعيلية

زراعة المنصورة رياضة

الأكاديمية الدولية لعلوم الإعلام 6 اكتوبر

معهد عالي سياحه وفنادق كنج مريوط

العالي للحاسب الآلى كنج مريوط لنظم المعلومات الإدارية

المعهد العالى لنظم التجاره الالكترونيه سوهاج (شعبة نظم + (شعبة التجارة الالكترونية))

تربية (طفولة) قناة السويس بالإسماعيلية

المدينة العالي للغات الدولية بشبرامنت

الاستزراع المائي و المصايد البحرية العريش

سياحة وفنادق حلوان بالمنيل

علوم حلوان

سياحة وفنادق الفيوم

آثار الفيوم

زراعة الزقازيق رياضة

فنى تمريض أورام القاهرة

تربية (تعليم ابتدائي) قناة السويس بالإسماعيلية

معهد عالي علوم الحاسب تجمع خامس بمصروفات

زراعة عين شمس رياضة

العالي للهندسة والتكنولوجيا التجمع الخامس

عالي إدارة وتكنولوجيا ش علوم حاسب كفر الشيخ

تربية (تعليم ابتدائي) الزقازيق

تكنولوجيا صناعة السكر والصناعات التكاملية اسيوط

زراعة الإسكندرية رياضة

زراعة الزقازيق

زراعة المنوفية رياضة بشبين الكوم

زراعة قناة السويس رياضة بالإسماعيلية

زراعة الفيوم رياضة

زراعة بنها رياضة بمشتهر

زراعة كفر الشيخ رياضة

زراعة و موارد طبيعية أسوان رياضة

زراعة دمياط رياضة

تجارة العريش

تجارة انتساب موجه العريش

تجارة كفر الشيخ

تجارة انتساب موجه كفر الشيخ

علوم الارض بني سويف رياضة

المعهد العالي الدولي للغات والترجمة الفورية بالتجمع الخامس ( تجارة إنجليزي)

معهد الألسن العالي بمدينة نصر شعبة (إدارة - محاسبة - تجارة خارجية)

سياسة واقتصاد بني سويف رياضة

معهد فني صحى أمبابة

إعلام بني سويف رياضة

معهد فني صحي بنى سويف

تربية (تعليم ابتدائي) المنوفية

إعلام جنوب الوادي رياضة

زراعة المنوفية بشبين الكوم

تربية نوعية المنصورة

سياسة واقتصاد السويس رياضة

خدمة اجتماعية تنموية انتساب موجه بني سويف

مصر العالي بالمنصورة تجارة وحاسبات شعبة علوم الحاسب

آداب انتساب موجه العريش

آداب وعلوم إنسانية انتساب موجه السويس

تربية (تعليم ابتدائي) المنصورة

آداب العريش

زراعة المنصورة

تربية الزقازيق

ألسن الأقصر رياضة

آداب الزقازيق

العالي للإدارة والحاسب شعبة علوم تجارية برأس البر

تربية رياضية (علوم الرياضة) بنين الزقازيق

تربية رياضية (علوم الرياضة) بنات الزقازيق

العالي للعلوم التجارية والحاسب شعبة نظم بالعريش

العالي للعلوم التجارية والحاسب شعبة محاسبة بالعريش

العالي للإدارة والحاسب شعبة نظم برأس البر

معهد عالي طيبة إدارة البنوك وأسواق المال سقارة الهرم

تربية حلوان

معهد القاهرة الجديدة للعلوم الإدارية والحاسب الآلى بالتجمع الاول (شعبة التسويق)

معهد عالي خدمه إجتماعية بكفر صقر شرقية

العالي سياحه وفنادق بالإسماعيلية

دار العلوم انتساب موجه الفيوم

النيل العالي للعلوم التجارية شعبة نظم منصورة

النيل العالي للعلوم التجارية شعبة محاسبة منصورة

زراعة الفيوم

تربية (تعليم ابتدائي) الفيوم

دار العلوم الفيوم

دار العلوم انتساب موجه المنيا

مصر العالي بالمنصورة تجارة وحاسبات ش إدارة ومحاسبة

دراسات نوعيه العريش

فنى تمريض المنوفية بشبين الكوم

فنى تمريض قناة السويس بالإسماعيلية

تربية طفولة مبكرة الزقازيق

تربية (طفولة) السويس

تربية نوعية الفيوم

معهد العباسية للحاسبات الالية والعلوم التجارية - ش محاسبة

تربية الفيوم

آداب كفر الشيخ

آداب انتساب موجه كفر الشيخ

عالي علوم إدارية متقدمة وحاسبات ش.(نظم معلومات) ك47 ط اسكندرية

حقوق انتساب موجه أسوان

معهد العباسية للحاسبات الالية والعلوم التجارية - ش ادارة اعمال

العالي للحاسبات والمعلومات شعبة نظم طنطا

العالي خدمه اجتماعيه 6 اكتوبر

معهد اكتوبر العالي للاقتصاد

العالي للاعلام وفنون الاتصال 6 اكتوبر

الدلتا العالي خدمه اجتماعيه المنصوره

العالي للغات 6 اكتوبر

معهد اكتوبر العالى للهندسة والتكنولوجيا (ادرة اعمال)

العالي للعلوم الإداريه 6 اكتوبر

العالي لنظم الحاسب ونظم المعلومات 6 اكتوبر

سياحة وفنادق قناة السويس بالإسماعيلية

معهد طيبة العالي للهندسه بالمعادى بمصروفات

العالي للحاسبات والمعلومات شعبة أعمال دولية طنطا

العالي إدارة شعبة نظم كفر الشيخ

العالي إدارة شعبة إدارة ومحاسبة كفر الشيخ

العالي تسويق شعبة نظم تجمع أول

العالي تسويق شعبة تسويق تجمع أول

العالي حاسبات و نظم تجمع أول

العالي تسويق شعبة محاسبة تجمع أول

معهد عالي تعاون زراعي شعبة تسويق دولي شبرا الخيمة

معهد عالي تعاون زراعي شعبة نظم معلومات زراعية شبرا الخيمة

مصر العالي شعبة نظم معلومات إدارية المنصورة

الجزيرة العالي شعبة تجارة المقطم

الإدارة والسكرتارية والحاسب بكلية البنات القبطية بالعباسية إدارة وسكرتارية

العبور العالي ك21 بطريق بلبيس شعبة اداره

العبور العالي ك21 بطريق بلبيس لنظم المعلومات الإدارية

طيبة العالي بالمعادى لنظم المعلومات الإدارية

طيبة العالي شعبة ادارة اعمال ومحاسبة المعادى

العالي حاسب وادارة ش نظم المعلومات الإدارية الزرقا دمياط

معهد طيبة العالي شعبة علوم حاسب بالمعادى بمصروفات

العالي للسياحة والفنادق بالاقصر إيجوث

العالي للسياحة والفنادق بالاسكندريه إيجوث

الفني التجارى بدمياط

الفني التجارى باسيوط

الفني التجارى باسوان

الفني التجارى بدمنهور

الفني التجارى بالزقازيق

الفني التجارى بسوهاج

الفني التجارى بقنا

الفني التجارى بالمحله الكبرى

الفني التجارى بالعريش

معهد السويس لنظم المعلومات الإدارية

زراعة القاهرة رياضة

تربية مدينة السادات

تربية (تعليم ابتدائي) مدينة السادات

تجارة مدينة السادات

تجارة انتساب موجه مدينة السادات

تربية (تعليم ابتدائي) دمياط

تربية نوعية دمياط

تربية رياضية (علوم الرياضة)بنات أسوان

تربية دمياط

تربية (طفولة) الوادي الجديد

أقتصاد منزلى العريش

تربية (طفولة) جنوب الوادي

تربية (طفولة) سوهاج

تربية (طفولة) حلوان رياض أطفال

تربية مدينة السادات رياضة

زراعة طنطا

الاعاقة والتأهيل بني سويف

تربية (تعليم ابتدائي) طنطا

التكنولوجيا والتعليم الصناعي بني سويف

حقوق طنطا

دار العلوم أسوان

دار العلوم انتساب موجه أسوان

تجارة طنطا

تربية نوعية طنطا

تربية طنطا

سياسة واقتصاد السويس

آداب طنطا

تربية (طفولة) طنطا

تربية رياضية (علوم الرياضة)بنين طنطا

تربية رياضية (علوم الرياضة)بنات طنطا

معهد عالي هندسة وتكنولوجيا المنيا الجديدة

عالي طيبة تسويق وتجارة إلكترونية بالمعادي

معهد الوادى العالي للعلوم الأدارية قسم نظم معلومات

معهد الوادى العالي للعلوم الأدارية قسم تسويق وادارة اعمال

معهد الوادى العالي للعلوم الأدارية قسم علوم مصرفية واستثمار

معهد الوادى العالي للعلوم الأدارية قسم محاسبة

معهد عالي حاسبات شعبة نظم معلومات ادارية بشبرا الخيمة

معهد عالي حاسبات شعبة علوم الإدارة بشبرا الخيمة

فنى تمريض مستشفي تخصصي عين شمس

تربية (تعليم ابتدائي) بنات عين شمس

فنى تمريض القاهرة

فنى تمريض عين شمس

حقوق انتساب موجه مدينة السادات

العالي دراسات نوعية جيزه لنظم المعلومات الإدارية

القاهرة العالي لغات وترجمه مقطم لنظم المعلومات الإدارية

الفني الصناعى للصناعات المتطورة النهضة اول مدينة السلام القاهرة

فنى تمريض سوهاج

فنى تمريض بني سويف

فنى تمريض أسيوط

فنى تمريض بنها

فنى تمريض الفيوم

آداب بنات عين شمس

تربية (طفولة) عين شمس

آداب انتساب موجه بنات عين شمس

فنى تمريض المنيا

فنى تمريض الإسكندرية

فنى تمريض المنصورة

تربية بنات عين شمس

نظم معلومات ادارية قطاميه

معهد المستقبل العالي للدراسات التكنولوجية المتخصصة شـعبة علوم الحاسب

معهد المستقبل العالي للدراسات التكنولوجية المتخصصة شعبة نظم المعلومات الإدارية

الفني التجارى بالروضه

الفني التجارى بشبرا

الفني التجارى بالمطريه

ألسن بني سويف رياضة

الفني التجارى بالاسكندريه

الفني التجارى بطنطا

الفني التجارى بقويسنا

الفني التجارى ببنها

الفني التجارى بالمنصوره

الفني التجارى ببور سعيد

آداب و علوم إنسانية السويس

تربية نوعية الإسكندرية

أقتصاد منزلى بنات عين شمس

المعهد العالى للهندسة ببلبيس

تربية الإسكندرية

تربية طفولة مبكرة بني سويف

آداب الإسكندرية

تربية رياضية (علوم الرياضة)بنين الإسكندرية

تربية رياضية (علوم الرياضة)بنات الإسكندرية

تربية عين شمس رياضة

تربية أسيوط رياضة

تربية طنطا رياضة

تربية المنصورة رياضة

تربية الزقازيق رياضة

تربية (تعليم ابتدائي) سوهاج

تربية جنوب الوادي رياضة

تربية دمنهور رياضة

تربية (تعليم ابتدائي) الإسكندرية

آداب انتساب موجه الوادي الجديد

زراعة الإسكندرية

سياحة وفنادق الإسكندرية

علوم سوهاج رياضة

زراعة بني سويف

خدمة اجتماعية أسوان

خدمة اجتماعية انتساب موجه أسوان

تربية رياضية (علوم الرياضة)بنين المنصورة

تربية رياضية (علوم الرياضة)بنين دمياط

تربية رياضية (علوم الرياضة)بنات بور سعيد

تربية دمياط رياضة

تربية بنات عين شمس رياضة

تربية الوادي الجديد رياضة

تربية العريش رياضة

تربية أسوان رياضة

تربية بور سعيد رياضة

تربية (تعليم ابتدائي) الوادي الجديد

تربية الوادي الجديد

تربية (تعليم ابتدائي) حلوان

آداب حلوان

آداب انتساب موجه حلوان

حقوق حلوان

حقوق انتساب موجه حلوان

معهد العباسية للعلوم التجارية والحاسبات الالية ش(نظم معلومات)

خدمة اجتماعية أسيوط

خدمة اجتماعية انتساب موجه أسيوط

العلوم الزراعية البيئية العريش

فنى تمريض أسوان

تربية (تعليم ابتدائي) العريش

فنون تطبيقية بني سويف

المعهد العالى للعلوم الادارية بأوسيم جيزة

المعهد العالى للعلوم الادارية بجناكليس – البحيرة

المعهد العالى للعلوم الادارية بالعباسة - الشرقية

معهد الجيزة العالى للعلوم الادارية بطموه جيزة

تربية العريش

معهد العباسية للعلوم التجارية والحاسبات الالية ش(مالية)

أكاديمية باخباراليوم تكنولوجيا صحافة 6اكتوبر

أكاديمية أخبار اليوم شعبة هندسية 6 أكتوبر

أكاديمية أخبار اليوم 6اكتوبر شعبة علوم حاسب

أكاديمية اخبار اليوم 6 أكتوبر علوم إدارية إنجليزي

العالى للعلوم الادارية بلقاس دقهلية ش نظم معلومات ادارية

فنون جميلة (فنون) أسيوط

علوم جنوب الوادي رياضة

الاهرامات العالي للهندسة والتكنولوجيا -6 اكتوبر

تربية (تعليم ابتدائي) جنوب الوادي

المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بكنج مريوط

فنون جميلة (عمارة) المنيا

تجارة دمنهور

تربية الفيوم رياضة

تربية حلوان رياضة

تربية قناة السويس رياضة بالإسماعيلية

تربية دمنهور

آداب الوادي الجديد

آداب دمنهور

علوم قناة السويس رياضة بالإسماعيلية

علوم حلوان رياضة

علوم المنوفية رياضة بشبين الكوم

علوم بنها رياضة

علوم الفيوم رياضة

علوم بني سويف رياضة

علوم المنيا رياضة

تربية طفولة مبكرة دمنهور

زراعة دمنهور

تربية رياضية (علوم الرياضة)بنين المنوفية بشبين الكوم

تربية (تعليم ابتدائي) دمنهور

تربية المنوفية رياضة بشبين الكوم

تربية بنها رياضة

تربية كفر الشيخ رياضة

تربية بني سويف رياضة

تربية المنيا رياضة

تربية السويس رياضة

تربية رياضية (علوم الرياضة)بنات المنوفية بشبين الكوم

دار العلوم القاهرة

تربية رياضية (علوم الرياضة)بنين العريش

معهد الاسكندرية العالى للإعلام بسموحة

زراعة القاهرة

المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا ببرج العرب بالاسكندرية

معهد المستقبل العالى للهندسة والتكنولوجيا بالفيوم

معهد سيناء العالى للدراسات النوعية بمدينة العريش ش. علوم ادارية (بالمقر البديل بالاسماعيلية)

تربية نوعية القاهرة

آداب القاهرة

المعهد العالى للعلوم الادارية بالمنزلة

تربية رياضية (علوم الرياضة)بنين حلوان

تربية رياضية (علوم الرياضة)بنات حلوان بالجزيرة

تربية فنية حلوان بالزمالك

المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالبحيرة

تربية (طفولة) الإسكندرية

علوم بنات عين شمس رياضة

دار العلوم انتساب موجه القاهرة

علوم دمنهور رياضة

علوم أسوان رياضة

علوم أسيوط رياضة

علوم طنطا رياضة

تربية نوعية جنوب الوادي

معهد الجيزة العالى للهندسة والتكنولوجيا بطموه

تربية جنوب الوادي

المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بدمياط الجديدة

آداب جنوب الوادي

علوم دمياط رياضة

علوم المنصورة رياضة

تربية طفولة مبكرة أسيوط

حقوق عين شمس

تربية نوعية عين شمس

التكنولوجيا والتعليم الصناعي سوهاج

تربية عين شمس

علوم أسوان

آداب الفيوم

آداب انتساب موجه الفيوم

عالي دراسات متطورة بالقطامية شعبة تجارة ومحاسبة

العالي للدراسات المتطورة بالقطامية شعبة نظم معلومات إدارية

تربية (طفولة) العريش

تربية (تعليم ابتدائي) أسوان

تربية رياضية (علوم الرياضة)بنات جنوب الوادي

الفني للخدمة الاجتماعية بقنا

تربية موسيقية حلوان

زراعة الإسكندرية بسابا باشا

معهد سيناء العالى للدراسات النوعية بمدينة العريش ش. لغات

خدمة اجتماعية حلوان

تربية رياضية (علوم الرياضة)بنات المنصورة

تربية نوعية أسوان

الفني لترميم الآثار بالاقصر

خدمة اجتماعية الفيوم

معهد الوادى العالي للهندسة و التكنولوجيا قليوبية

زراعة عين شمس

تربية (تعليم ابتدائي) عين شمس

تربية طفولة مبكرة المنصورة

تربية طفولة مبكرة بور سعيد

تربية رياضية (علوم الرياضة)بن