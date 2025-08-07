كليات تقبل من 55% لطلاب تنسيق الجامعات 2025

تنسيق الجامعات 2025، يبحث الكثير من الطلاب وأولياء الأمور، عن تنسيق الكليات التي تقبل من 50% فاكثر خاصة طلاب الشعبة العليمة علمي علوم لعام 2025، للتقديم في تلك الكليات وضمان فرصة للدخول للجامعة.
كليات تقبل من 55 % في تنسيق الجامعات 2025
ويقدم موقع صدي البلد، تنسيق الكليات التي تقبل بتنسيق يبدأ من 50% علمي علوم للعام الماضي 2024، والتي تقبل من 205 درجات.
تنسيق الجامعات 2025
الكليات التي تقبل من 50% علمي علوم 2024
- المعهد العالي سياحة وفنادق بالسيوف بالإسكندرية
- المعهد العالي للإدارة والحاسب شعبة نظم برأس البر
- المعهد العالي للسياحة والفنادق بالإسكندرية إيجوث
- الكلية التكنولوجية المصرية الألمانية بأسيوط
- كلية التكنولوجيا والتعليم الصناعي السويس
- كلية التكنولوجيا والتعليم الصناعي حلوان
- كلية التكنولوجيا والتعليم الصناعي سوهاج
- كلية المعهد العالي الفندقي بالأقصر إيجوث
- كلية المعهد العالي خدمة اجتماعية أسوان
- كلية المعهد العالي خدمة اجتماعية بورسعيد
المعهد العالي للسياحة والفنادق وإرشاد السياحي بأبي قير
- المعهد العالي سياحة وفنادق بالإسماعيلية إيجوث
- كلية تربية رياضية بنات قناة السويس بالإسماعيلية
- كلية تربية رياضية بنات الإسكندرية
- كلية تربية رياضية بنات الزقازيق
- كلية تربية رياضية بنات السويس
- كلية تربية رياضية بنات العريش
- كلية تربية رياضية بنات المنصورة
- كلية تربية رياضية بنات المنيا
- كلية تربية رياضية بنات بني سويف
- كلية تربية رياضية بنات جنوب الوادي
- كلية تربية رياضية بنات حلوان بالجزيرة
- كلية تربية رياضية بنات بور سعيد
- كلية تربية رياضية بنات سوهاج
- كلية تربية رياضية بنات طنطا
- كلية تربية رياضية بنات أسوان
- كلية تربية رياضية بنات بنها
- كلية تربية العريش رياضة
- المعهد العالي الدولي للغات والترجمة الفورية بالتجمع الخامس
- المعهد العالي حاسب وإدارة شارع نظم المعلومات الإدارية الزرقا دمياط