كليات تقبل من 55% لطلاب تنسيق الجامعات 2025

تنسيق الجامعات 2025، يبحث الكثير من الطلاب وأولياء الأمور، عن تنسيق الكليات التي تقبل من 50% فاكثر خاصة طلاب الشعبة العليمة علمي علوم لعام 2025، للتقديم في تلك الكليات وضمان فرصة للدخول للجامعة.

كليات تقبل من 55 % في تنسيق الجامعات 2025

ويقدم موقع صدي البلد، تنسيق الكليات التي تقبل بتنسيق يبدأ من 50% علمي علوم للعام الماضي 2024، والتي تقبل من 205 درجات.

تنسيق الجامعات 2025



الكليات التي تقبل من 50% علمي علوم 2024

- المعهد العالي سياحة وفنادق بالسيوف بالإسكندرية

- المعهد العالي للإدارة والحاسب شعبة نظم برأس البر

- المعهد العالي للسياحة والفنادق بالإسكندرية إيجوث

- الكلية التكنولوجية المصرية الألمانية بأسيوط

- كلية التكنولوجيا والتعليم الصناعي السويس

- كلية التكنولوجيا والتعليم الصناعي حلوان

- كلية التكنولوجيا والتعليم الصناعي سوهاج

- كلية المعهد العالي الفندقي بالأقصر إيجوث

- كلية المعهد العالي خدمة اجتماعية أسوان

- كلية المعهد العالي خدمة اجتماعية بورسعيد

المعهد العالي للسياحة والفنادق وإرشاد السياحي بأبي قير

- المعهد العالي سياحة وفنادق بالإسماعيلية إيجوث

- كلية تربية رياضية بنات قناة السويس بالإسماعيلية

- كلية تربية رياضية بنات الإسكندرية

- كلية تربية رياضية بنات الزقازيق

- كلية تربية رياضية بنات السويس

- كلية تربية رياضية بنات العريش

- كلية تربية رياضية بنات المنصورة

- كلية تربية رياضية بنات المنيا

- كلية تربية رياضية بنات بني سويف

- كلية تربية رياضية بنات جنوب الوادي

- كلية تربية رياضية بنات حلوان بالجزيرة

- كلية تربية رياضية بنات بور سعيد

- كلية تربية رياضية بنات سوهاج

- كلية تربية رياضية بنات طنطا

- كلية تربية رياضية بنات أسوان

- كلية تربية رياضية بنات بنها

- كلية تربية العريش رياضة

- المعهد العالي الدولي للغات والترجمة الفورية بالتجمع الخامس

- المعهد العالي حاسب وإدارة شارع نظم المعلومات الإدارية الزرقا دمياط