الأنبا توماس يستقبل محافظ الجيزة للتهنئة بعيد الميلاد المجيد

استقبل نيافة الأنبا توماس عدلي، مطران إيبارشية الجيزة والفيوم وبني سويف للأقباط الكاثوليك، السيد المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، للتهنئة بعيد الميلاد، وذلك بمقر المطرانية.

التهنئة بعيد الميلاد

حضر اللقاء القمص ميلاد موسى، راعي كاتدرائية الشهيد العظيم مار جرجس، بالجيزة، ووكيل عام المطرانية، والأب يوحنا بخيت، الراعي المساعد بالكنيسة.

وأعرب نيافة الأنبا توماس عدلي عن سعادته لحرص المحافظ، والوفد المرافق له على الحضور، وتقديم التهنئة، مؤكدًا أن الوحدة التي يشهدها المجتمع المصري أصبحت نموذجًا يحتذى به، ويجذب مواطني مختلف الدول، للتعرف على الأساليب، والقيم التي ينتهجها الشعب المصري، للحفاظ على تماسكه، ودعم أسسه.

وأكد سيادة المحافظ خلال كلمته لتهنئة الحضور على وحدة نسيج الشعب المصري مشيرًا إلى أن علاقات المحبة، والألفة بين المصريين لا تقتصر على التهنئة، وتبادل الزيارات خلال الأعياد فقط، وإنما تُعد ثوابت راسخة في عقيدة المصريين توارثوها عبر الأجيال، ولم ولن تنجح أي محاولات في زعزعتها، أو التأثير عليها.

رافق السيد المحافظ خلال الزيارة السيد إبراهيم الشهابي، نائب المحافظ، وسيادة اللواء محمد مجدي أبو شميلة، مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، وسيادة اللواء عمرو خالد، مدير مكتب المخابرات الحربيه بالجيزة، وسيادة العميد محمد أحمد شافعي، المستشار العسكري للمحافظة، والسيد محمد مرعي، السكرتير المساعد والسيد أيمن خليل، رئيس مدينة الجيزة، والسيد وائل شعبان، رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب المحافظ، والدكتور أشرف تامر، رئيس حي جنوب الجيزة، ومساعد مدير الأمن، وعدد من أعضاء مجلس الشيوخ، وممثلي مديرية الأوقاف، والمنطقة الأزهرية بالجيزة، ومديريتي الطب البيطري، والتربية والتعليم، بجانب عدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

