جبران للعاملين بوزارة العمل: أنتم شركاء النجاح ولن ندّخر جهدًا في تذليل العقبات

فتح وزير العمل باب الحوار مع العاملين بالديوان العام مؤكدًا أن الجميع شركاء في النجاح وأن الوزارة لن تدّخر جهدًا في تذليل العقبات، حيث عقد محمد جبران، وزير العمل، لقاءً مفتوحًا موسعًا مع العاملين بمختلف قطاعات ديوان عام الوزارة، في لفتة تهدف إلى تعزيز التواصل المباشر وتطوير بيئة العمل، وذلك للاستماع إلى مقترحاتهم بشأن تطوير الأداء والوقوف على أبرز المعوقات التي تواجههم أثناء تنفيذ مهام عملهم. وخلال اللقاء، حرص الوزير على الاستماع بعناية إلى عدد من الكوادر الوظيفية من مختلف المستويات، مؤكدًا أن الاستثمار في العنصر البشري يُعد الركيزة الأساسية لتحقيق خطط الوزارة، ووجّه بسرعة دراسة جميع المقترحات المقدمة والعمل على وضع حلول فورية للمعوقات الإدارية والفنية التي تم طرحها، بما يضمن انسيابية العمل ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وفي كلمته للعاملين، حث وزير العمل الجميع على بذل أقصى جهد ممكن خلال المرحلة المقبلة، مشيرًا إلى أن المرحلة الراهنة تتطلب العمل بروح الفريق الواحد والإخلاص في العطاء للارتقاء بمستوى الأداء وتحمل المسؤولية تجاه المواطن المصري، مؤكدًا أن كل فرد داخل الوزارة شريك أصيل في النجاح، وأن جهود العاملين تمثل المحرك الأساسي لتنفيذ استراتيجية الدولة في ملفات العمل والتشغيل. واستجابةً لمطالب العاملين بضمان استمرارية التواصل، أصدر الوزير توجيهًا بعقد هذا اللقاء المفتوح بشكل دوري شهريًا لمتابعة ما تم تنفيذه من توصيات اللقاءات السابقة، وعرض المقترحات المبتكرة لتطوير آليات العمل بصفة مستمرة، وخلق بيئة عمل محفزة قائمة على الشفافية والمشاركة، واختُتم اللقاء بتأكيد الوزير أن بابه مفتوح دائمًا أمام جميع العاملين لتلقي الأفكار البنّاءة التي تسهم في رقي منظومة العمل، مشددًا على أن التميز في الأداء هو المعيار الوحيد للتقييم والتقدير داخل الوزارة.