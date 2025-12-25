قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الهيئة الوطنية تعلن نتيجة جولة إعادة انتخابات المنوفية
ننشر أسماء الفائزين بالدقهلية بنتيجة الـ55 دائرة بالمرحلة الثانية بانتخابات مجلس النواب
حازم بدوي: هدفنا خروج انتخابات نزيهة تعكس إرادة الناخبين وتتفادى أخطاء الماضي
الهيئة الوطنية تعلن نتيجة جولة إعادة انتخابات القاهرة
ننشر أسماء الفائزين بالغربية بنتيجة الـ55 دائرة بالمرحلة الثانية بانتخابات مجلس النواب
أحمد عبد الحميد ينعي والده بكلمات مؤثرة.. تفاصيل
الهيئة الوطنية تعلن نتيجة جولة إعادة انتخابات مجلس النواب بالقليوبية
مرصد الأزهر: ما يجري في الأراضي الفلسطينية يؤكد أن جرائم الحرب الصهيونية لم تنته بعد
الوطنية للانتخابات تعلن نتائج جولة الإعادة بالمرحلة الثانية بالنواب في القاهرة
أحمد مرتضى منصور يطلب تعويض ربع مليون جنيه عن وفاة السباح يوسف.. فيديو
كواليس أخطر خصام في تاريخ الغناء.. ليلة وقفت فيها أم كلثوم ضد عبد الحليم
من أفضل المعلقين.. خالد الغندور يشارك صورته مع علي محمد علي
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

جبران للعاملين بوزارة العمل: أنتم شركاء النجاح ولن ندّخر جهدًا في تذليل العقبات

وزير العمل خلال لقائه مع العاملين بالوزارة
وزير العمل خلال لقائه مع العاملين بالوزارة

فتح وزير العمل باب الحوار مع العاملين بالديوان العام مؤكدًا أن الجميع شركاء في النجاح وأن الوزارة لن تدّخر جهدًا في تذليل العقبات، حيث عقد محمد جبران، وزير العمل، لقاءً مفتوحًا موسعًا مع العاملين بمختلف قطاعات ديوان عام الوزارة، في لفتة تهدف إلى تعزيز التواصل المباشر وتطوير بيئة العمل، وذلك للاستماع إلى مقترحاتهم بشأن تطوير الأداء والوقوف على أبرز المعوقات التي تواجههم أثناء تنفيذ مهام عملهم. وخلال اللقاء، حرص الوزير على الاستماع بعناية إلى عدد من الكوادر الوظيفية من مختلف المستويات، مؤكدًا أن الاستثمار في العنصر البشري يُعد الركيزة الأساسية لتحقيق خطط الوزارة، ووجّه بسرعة دراسة جميع المقترحات المقدمة والعمل على وضع حلول فورية للمعوقات الإدارية والفنية التي تم طرحها، بما يضمن انسيابية العمل ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.

 وفي كلمته للعاملين، حث وزير العمل الجميع على بذل أقصى جهد ممكن خلال المرحلة المقبلة، مشيرًا إلى أن المرحلة الراهنة تتطلب العمل بروح الفريق الواحد والإخلاص في العطاء للارتقاء بمستوى الأداء وتحمل المسؤولية تجاه المواطن المصري، مؤكدًا أن كل فرد داخل الوزارة شريك أصيل في النجاح، وأن جهود العاملين تمثل المحرك الأساسي لتنفيذ استراتيجية الدولة في ملفات العمل والتشغيل. واستجابةً لمطالب العاملين بضمان استمرارية التواصل، أصدر الوزير توجيهًا بعقد هذا اللقاء المفتوح بشكل دوري شهريًا لمتابعة ما تم تنفيذه من توصيات اللقاءات السابقة، وعرض المقترحات المبتكرة لتطوير آليات العمل بصفة مستمرة، وخلق بيئة عمل محفزة قائمة على الشفافية والمشاركة، واختُتم اللقاء بتأكيد الوزير أن بابه مفتوح دائمًا أمام جميع العاملين لتلقي الأفكار البنّاءة التي تسهم في رقي منظومة العمل، مشددًا على أن التميز في الأداء هو المعيار الوحيد للتقييم والتقدير داخل الوزارة.

وزارة العمل موظفي العمل العاملات بوزارة العمل

الاهلي

بالاتفاق بين الخطيب وأبو علي.. حارس الأهلي إلى المصري في يناير

دار الإفتاء

الإفتاء تحسم الجدل حول حكم تهنئة المسيحيين برأس السنة الميلادية

دعاء شهر رجب للزواج

دعاء شهر رجب للزواج.. رددي 8 كلمات نبوية يرزقك الله بالزوج الصالح

المتهمة

جوزي ظابط.. التحقيق مع بطلة فيديو خناقة مع عامل محل بالجيزة

عداد الكهرباء

باقي 6 أيام.. تحذيرات لأصحاب عدادات الكهرباء القديمة

مفيدة شيحة

الخصوصية خط أحمر.. تعليق ناري من مفيدة شيحة على واقعة الفيشاوي

ارشيفية

في غرفة الدمج.. مدرس عربي يهتك عرض طفل يعاني من تأخر ذهني بالهرم

الاهلي

موعد مباراة الأهلي والمصرية للاتصالات في كأس مصر 2025-2026

صورة تعبيرية

وزير الخارجية الإيراني: لا مؤشرات على تكرار أي هجوم ضد طهران

جانب من عملية القبض على والي حوران

والي حوران.. سوريا تعلن القبض على أحد القيادات البارزة في تنظيم داعش

جانب من اللقاء

وزير الخارجية يجتمع مع أعضاء لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ

بالصور

حملات مكبرة لإزالة تعديات البناء المخالف بمختلف مراكز الشرقية

ازالة تعدي
ازالة تعدي
ازالة تعدي

«القومي للمرأة» بالشرقية يستخرج 25 ألف بطاقة رقم قومي للسيدات بالمجان.. صور

المجلس القومي للمرأة
المجلس القومي للمرأة
المجلس القومي للمرأة

طريقة عمل كيكة البرتقال الهشة في المنزل بسهولة وطعم مذهل

كيكة البرتقال
كيكة البرتقال
كيكة البرتقال

قبول دفعة جديدة من المجندين بالقوات المسلحة مرحلة أبريل 2026

مدير إدارة التجنيد
مدير إدارة التجنيد
مدير إدارة التجنيد

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب.. العلاقات التعويضية جروح تتنكر في شكل حب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب.. حب من طرف مشوش

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: حياة بلا حياة

محمد السيد غنيم

محمد غنيم يكتب: لماذا ندرس اللغة العربية؟

