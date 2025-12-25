قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزيرة البيئة تبحث المعاهدة العالمية للحد من التلوث البلاستيكي
رسمياً..بدء اجازة نصف العام 2026 في المدارس الأربعاء القادم لهؤلاء الطلاب فقط
الوطنية للإعلام تحظر استضافة العرافين والمنجمين
ضغوط بيع تُنهي أسبوع البورص المصري على تراجع
السيطرة على حريق نشب داخل محل إكسسوارات هواتف بمنطقة الموسكي
ظاهرة نادرة تحدث كل 33 عاماً .. تكرار شهر رجب مرتين في عام 2025
موعد إجازة عيد الفطر 2026
الوطنية للانتخابات: فوز 101 مرشح بمقاعد الإعادة بالمرحلة الثانية .. وإبطال 4 لجان فى بلبيس والمنصورة وميت غمر
سلوت يدعم محمد صلاح في كأس أمم إفريقيا| ماذا فعل؟
الحلم الغائب.. محمد صلاح يطمع في لقب أول مع الفراعنة ويطارد رقم حسام حسن التاريخي
ننشر.. الفائز في جنوب سيناء بنتيجة الـ55 دائرة بالمرحلة الثانية لانتخابات النواب
متفحمة داخل سجادة.. العثور على جثة فتاة بأرض زراعية في أخميم بسوهاج
محافظات

متفحمة داخل سجادة.. العثور على جثة فتاة بأرض زراعية في أخميم بسوهاج

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
سوهاج _ أنغام الجنايني

شهد مركز أخميم شرق محافظة سوهاج، واقعة مأساوية بعد العثور على جثة فتاة متفحمة بالكامل، عُثر عليها ملفوفة داخل سجادة، ومُلقاة بإحدى الأراضي الزراعية بدائرة المركز، في ظروف غامضة.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء الدكتور حسن عبدالعزيز، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة أخميم، يفيد بورود بلاغ من الأهالي بالعثور على جثة فتاة مجهولة الهوية داخل أرض زراعية.

وبالانتقال والفحص تبين أن الجثة لفتاة في العقد الثاني من العمر، متفحمة بالكامل، وبدون ملابس، وملفوفة داخل سجادة، بما يرجح تعرضها لاعتداء جنائي قبل التخلص من الجثمان.

وعلى الفور، فرضت الأجهزة الأمنية كردونًا أمنيًا بمحيط موقع العثور على الجثة، مع انتشار مكثف لقوات الشرطة، لمنع اقتراب المواطنين، والحفاظ على مسرح الجريمة، لحين الانتهاء من أعمال الفحص والمعاينة ورفع الأدلة.

وشكل مدير أمن سوهاج فريق بحث جنائي على أعلى مستوى، ضم ضباط إدارة البحث الجنائي، لكشف ملابسات الواقعة، وتحديد هوية المجني عليها، وتتبع خط سيرها قبل الواقعة، وفحص علاقاتها الاجتماعية.

وذلك إلى جانب تفريغ كاميرات المراقبة القريبة من موقع الحادث، والاستماع إلى أقوال شهود العيان من أهالي المنطقة.

كما تم نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى أخميم المركزي، تحت تصرف النيابة العامة، التي قررت انتداب الطب الشرعي لتشريح الجثة، وبيان سبب الوفاة، وتوقيت حدوثها، وما إذا كانت هناك إصابات أخرى سابقة على الحريق.

وتواصل الأجهزة الأمنية جهودها المكثفة لكشف غموض الواقعة، وضبط مرتكبيها في أسرع وقت، فيما تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

