النقل: محطة تحيا مصر بميناء الإسكندرية تحقق رقما قياسيا بزمن انتظار 25 دقيقة

قالت وزارة النقل إن نظام التسجيل المسبق للشاحنات هو أحد أهم المميزات التي تفردت بها محطة تحيا مصر، متعدد الأغراض بميناء الإسكندرية، وساهم في تقليل زمن انتظار الحاويات داخل المحطة، نظرًا لأن وقت الشاحنة أصبح لا يتعدى 25 دقيقة داخل المحطة وهو رقم قياسي لم تصل إليه أية محطة أخرى في مصر.

وأضافت الوزارة أنه في ظل مواصلة مصر استكمال مسيرة البناء، والتنمية، عبر إقامة المشروعات القومية، العملاقة، وفي إطار تطوير كافة الموانئ المصرية، لتنفيذ التوجيهات الرئاسية بتحويل مصر الى مركز اقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت تأتي محطة تحيا مصر متعددة الأغراض، بميناء الإسكندرية (والتي افتتحها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية في يونيو 2023)، كأحد أهم مشروعات النقل البحري في مصر، كمشروع اقتصادي عملاق، يرفع من تصنيف ميناء الإسكندرية، ويساهم في وضع مصر في مصاف الدول صاحبة الموانئ ذات الأداء العالمي.

واستطاعت محطة تحيا مصر التغلب على أكبر التحديات، وهى التكدس، حيث يأتي نظام التسجيل المسبق للشاحنات ضمن أحد أهم المميزات التي تفردت بها المحطة عن غيرها، وساهم ذلك في تقليل زمن انتظار الحاويات، عن طريق التسجيل المسبق للشاحنة، قبل وصولها المحطة، ليكون سائق الشاحنة المقرر وصولها – بعد التواصل بينه وبين نظام الإدارة بالمحطة على علم بموعد وصوله، ومكان تفريغ الشاحنة، وأيضًا موعد المغادرة، فوقت الشاحنة داخل المحطة لا يتعدى 25 دقيقة، وهذا رقم قياسى لم تصل اليه أية محطة من قبل في مصر.