تحذير مفاجئ لــ تنسيق المرحلة الثانية 2025 قبل غلق تسجيل الرغبات

أكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن اليوم الأحد 10 أغسطس  هو اليوم الأخير لتسجيل رغبات طلاب المرحلة الثانية من تنسيق القبول بالجامعات الحكومية والمعاهد عبر موقع التنسيق الإلكتروني، على أن يتم غلق الموقع نهائيًا في تمام الساعة السادسة مساءً.

ويغلق موقع التنسيق الإلكترونى فى تمام الساعة السادسة من مساء اليوم الأحد الموافق 10 أغسطس 2025، موقع التنسيق الإلكترونى باب تسجيل رغبات طلاب المرحلة الثانية من تنسيق القبول بالجامعات الحكومية والمعاهد، ويبتقى أمام طلاب الثانوية العامة دقائق قليلة على غلق الموقع نهائيًا .

الإسراع في تسجيل الرغبات قبل غلق الموقع

وشددت الوزارة على أهمية الإسراع في تسجيل الرغبات قبل غلق الموقع، حتى لا يُحرم الطالب من فرص المنافسة على الأماكن المتاحة بالمرحلة الثانية.

وأوضح الدكتور جودة غانم، رئيس قطاع التعليم والمشرف على مكتب تنسيق القبول بالجامعات الحكومية والمعاهد، أن الطلاب الذين يتخلفون عن التسجيل خلال المدة المُحددة للمرحلة الثانية، يتم تنسيقهم في المرحلة التالية على الكليات المتبقية فقط، بما يضطرهم إلى الالتحاق بتخصصات لا تعكس تطلعاتهم الفعلية، وهو ما يستوجب ضرورة الالتزام بالموعد المُحدد.

وأكد الدكتور عادل عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن موقع التنسيق الإلكتروني يعمل بكفاءة على مدار ٢٤ ساعة، ويُتاح من خلال الرابط:

www.tansik.digital.gov.eg

تُواصل معامل الحاسبات بالجامعات الحكومية تقديم الدعم الفني اللازم لمساعدة الطلاب على تسجيل رغباتهم بشكل صحيح وآمن.

تنسيق الجامعات المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات تنسيق الجامعات 2025

