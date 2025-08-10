تنسيق الجامعات| شعبة اللغات بكلية التجارة وإدارة الأعمال جامعة حلوان.. مسار أكاديمي وفرص تخصص متعددة

تُعد شعبة اللغات بكلية التجارة وإدارة الأعمال جامعة حلوان من البرامج الأكاديمية المتميزة التي تجمع بين التخصصات التجارية التقليدية والحديثة، وتُقدم باللغة الإنجليزية، بما يتماشى مع متطلبات سوق العمل المحلية والدولية، ويمنح الخريج فرصة التميز في عدد من التخصصات النادرة والمطلوبة في المؤسسات الاقتصادية الكبرى.

يشترط للالتحاق بالشعبة عدة معايير تضمن جاهزية الطالب لمستوى الدراسة باللغة الإنجليزية، من بينها: القبول بالكلية من خلال مكتب التنسيق بنظام الانتظام، وحداثة شهادة الثانوية العامة، والحصول على 80% فأكثر في مادة اللغة الإنجليزية، بالإضافة إلى شروط خاصة للحاصلين على شهادات دولية مثل IGCSE والدبلومة الأمريكية.

ويُتاح لطلاب الشعبة بدءًا من الفرقة الثالثة اختيار أحد التخصصات التالية:

المحاسبة (Accounting)

إدارة الأعمال (Business Administration)

اقتصاديات التجارة الخارجية (Foreign Trade Economics)

الاقتصاد (Economics)

العلاقات الدولية (International Relations)

نظم المعلومات الإدارية (Management Information Systems)

الإحصاء التطبيقي (Applied Statistics)

تُدرس جميع المقررات باللغة الإنجليزية، ويعتمد البرنامج على مزيج من المحاضرات والدروس العملية، وفق نظام دراسي يمتد لأربعة أعوام، مقسم إلى ثمانية فصول دراسية، يتطلب اجتياز ما بين 50 إلى 51 مقررًا دراسيًا معتمدًا وفق لائحة الكلية.

وتعكس شعبة اللغات بكلية التجارة وإدارة الأعمال رؤية متكاملة لإعداد خريج قادر على المنافسة محليًا وإقليميًا، عبر تنمية مهاراته اللغوية والمهنية والأكاديمية، في بيئة تعليمية متطورة تواكب المعايير العالمية.