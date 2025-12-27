نقابة المهن التمثيلية تنعى المخرج الراحل داود عبد السيد

نعت نقابة المهن التمثيلية برئاسة النقيب وأعضاء مجلس الإدارة ببالغ الحزن والأسى، المخرج الكبير داود عبد السيد الذي رحل عن عالمنا بعد مسيرة فنية استثنائية، قدّم خلالها أعمالًا خالدة شكلت علامة فارقة في تاريخ السينما المصرية والعربية، وترك بصمة إنسانية وفكرية لا تُنسى.



وتقدّمت نقابة المهن التمثيلية بخالص العزاء إلى أسرة الفقيد ومحبيه وتلاميذه، وإلى الوسط الفني والثقافي كله، داعين الله أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يُسكنه فسيح جناته، وأن يُلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

وفاة داود عبد السيد

ورحل المخرج داود عبد السيد عن عمر يناهز 79 عاما بعد صراع مع المرض تاركا إرثا سينمائيا يظل محفورا فى أذهان المشاهد العربي.

وقررت أسرة المخرج الراحل داود عبد السيد إقامة العزاء فى كنيسة مار مرقس بمصر الجديدة يوم الأثنين المقبل فى قاعة يوسف النجار.

