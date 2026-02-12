قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اقتصاد

وزيرا التموين والتنمية المحلية يفتتحان معارض سلعية في القليوبية استعدادًا لشهر رمضان

وزير التموين
وزير التموين
محمد صبيح

قام الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، بجولة ميدانية بمحافظة القليوبية لافتتاح مشروعات خدمية ومعارض سلعية ، حيث كان في استقبالهما المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية.

وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية بالتوسع في إقامة المشروعات الخدمية وتعزيز منظومة الأمن الغذائي، إلى جانب زيادة المنافذ والمعارض السلعية لتوفير احتياجات المواطنين بأسعار مناسبة.

معرض «أهلًا رمضان» الرئيسي بمدينة بنها

واستُهلت الجولة بافتتاح معرض «أهلًا رمضان» الرئيسي بمدينة بنها، والمقام بالتعاون بين وزارة التموين والغرفة التجارية بالقليوبية، بحضور النائب الدكتور محمد عطية الفيومي رئيس الغرفة التجارية بالقليوبية وأمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، والدكتورة إيمان ريان نائب محافظ القليوبية والدكتور إسلام رجب نائب محافظ مطروح، والدكتور علاء ناجي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة القابضة للصناعات الغذائية، والأستاذ أحمد كمال مساعد الوزير والمتحدث الرسمي، والدكتور تامر صلاح مدير مديرية تموين القليوبية، إضافة إلى عدد من قيادات محافظة القليوبية والقيادات التنفيذية والشعبية، ويقام المعرض على مساحة 800 متر مربع، ويضم 20 عارضًا، من بينهم الشركة العامة لتجارة الجملة، وشركة طنطا للزيوت والصابون، وجهاز مستقبل مصر، إلى جانب 17 شركة من القطاع الخاص، حيث يوفر المعرض تشكيلة واسعة من السلع الغذائية والأساسية بتخفيضات ملحوظة، بما يسهم في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين تزامنًا مع قرب حلول شهر رمضان المبارك.

وتضمنت الجولة أيضًا افتتاح معرض تمور مطروح، المُقام بالتعاون بين محافظتي القليوبية ومطروح على مساحة 1000 متر مربع، بمشاركة 9 عارضين يقدمون مجموعة متنوعة من منتجات التمور وزيت الزيتون والمخللات، بالإضافة إلى الهدايا والمشغولات اليدوية التي تشتهر بها محافظة مطروح، وذلك في إطار دعم المنتجات المحلية وفتح منافذ تسويقية جديدة بما يعزز فرص تسويقها أمام المواطنين.

وأكد الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية أن الوزارة مستمرة في التوسع في إقامة المعارض والمنافذ السلعية على مستوى الجمهورية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتخفيف الأعباء عن المواطنين، مشيرًا إلى أن معارض «أهلًا رمضان» تسهم في توفير السلع الأساسية والاستراتيجية بجودة عالية وأسعار تنافسية، بما يعزز من استقرار الأسواق ويضمن توافر السلع قبل وخلال الشهر الكريم.

ومن جانبها، أكدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة حرص الوزارة على دعم جهود المحافظات في تنفيذ المشروعات الخدمية التي تمس الحياة اليومية للمواطنين وكذا التنسيق التعاون مع وزارة التموين للتوسع في إقامة المنافذ والمعارض الخدمية لبيع السلع الغذائية    ، مشيرةً إلى أن التنسيق والتكامل بين أجهزة الدولة يسهمان في تحسين مستوى الخدمات المقدمة، لافتةً إلى أهمية التوسع في مثل هذه المبادرات التي توفر السلع وتدعم التنمية الاقتصادية المحلية.

فيما أعرب المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية عن ترحيبه بزيارة وزيري التموين والتنمية المحلية للمحافظة، مؤكدًا أن افتتاح هذه المشروعات والمعارض يمثل إضافة قوية لمنظومة الخدمات، ويسهم في تلبية احتياجات المواطنين خاصة مع قرب حلول شهر رمضان، مشددًا على استمرار المحافظة في تقديم كافة أوجه الدعم لإقامة المزيد من المنافذ والمعارض لضبط الأسواق وتخفيف الأعباء عن الأسر.

وتأتي هذه الجولة في ضوء حرص الحكومة على التوسع في إقامة المعارض والمنافذ السلعية، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص ومختلف الجهات، بما يضمن زيادة المعروض من السلع وتحقيق التوازن بالأسواق، خاصة مع الاستعدادات المكثفة لاستقبال شهر رمضان.

