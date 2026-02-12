قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
انسحاب القوات الأمريكية من قاعدة التنف السورية
ملك التمريرات الحاسمة.. جماهير ليفربول تشيد بصلاح بعد مباراة سندرلاند
مسيرات لعصابات مخدرات مكسيكية تخترق أجواء تكساس.. وتحرك عسكري أمريكي فوري
سير السعودية تقترب من إطلاق أولى سياراتها الكهربائية
ضجة في البرازيل.. أستاذ جامعي يكشف صلة إبستين باللوبي اليهودي
علمها الصلاة.. ابنة مريم فخر الدين تحكي قصة والدتها مع الشيخ الشعراوي
7.5 مليون دولار.. تفاصيل عرض بيراميدز لإغراء نجم الأهلي
بي إم دبليو تطلق استدعاء واسعا لسياراتها حول العالم بسبب مخاطر حريق محتملة
موعد انخفاض أسعار الدواجن بالأسواق.. كم سيصل سعر الكيلو؟
دعاء يوم 24 شعبان .. أدعية تغفر ذنوبك وتشرح صدرك وتريح قلبك
بعد أسيست سندرلاند.. إنجاز تاريخي جديد لصلاح في البريميرليج
كشف مخطط 2011.. إبستين متهم بإشعال فوضى الشرق الأوسط
محافظات

أخبار أسوان.. متابعة مشروعات مبادرة "حياةكريمة" وتسليم منازل بالشروق وحملات تموينية

جهود متنوعة
جهود متنوعة
محمد عبد الفتاح

أحداث متنوعة شهدتها محافظة أسوان على مدار الـ 24 ساعة من يوم الأربعاء الموافق: 11 /2 / 2026 .

عقد الفريق محمد فريد حجازى مستشار رئيس الجمهورية لمبادرة " حياة كريمة " إجتماعاً موسعاً مع اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان من أجل الإسراع بمعدلات تنفيذ المشروعات الجارية بقرى المرحلة الأولى بمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى " حياة كريمة " .

وذلك للمتابعة الدقيقة لآخر التطورات بهذا المشروع القومى العملاق ، والوقوف على الموقف التنفيذى لها .

وأثناء الإجتماع وجه مستشار رئيس الجمهورية الشكر لمحافظ أسوان على الجهود المبذولة للدفع بمعدلات التنفيذ لما سيحققه من عوائد إيجابية تصب فى صالح المواطن الأسوانى.

مستشار رئيس الجمهورية يجتمع بمحافظ أسوان.. تفاصيل

نفذت الإدارات الفرعية واللجان المختلفة بمديرية التموين بأسوان بإشراف المهندس محمد أبو الحسن مدير المديرية، العديد من الحملات التفتيشية .

يأتى ذلك بناءاً على تعليمات اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان لضبط الأسواق ، والسيطرة على الأسعار ، لتوفير السلع الغذائية والإستهلاكية والإستراتيجية بأسعار مخفضة وطبقاً للمواصفات الخاصة بصلاحيتها للإستهلاك الآدمى للحفاظ على الصحة العامة للمواطنين تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى فى هذا الشأن .

أسفرت الجهود عن تحرير 83 محضرا متنوعا تضمن 47 مخالفة متنوعة ضد المخابز البلدية ، و 36 محضر جنح ضد مخالفين فى مجال الأسواق .

أسوان..حملات تموينية بالأسواق وتحرير محاضر للمخالفين ومصادرة المضبوطات

جهود متنوعة

أشادت السفيرة نبيلة مكرم رئيس الأمانة الفنية بالتحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى، بطفل صعيدى من أبناء قرية الشروق بمركز كوم أمبو وتحيته وسط الحضور أثناء مؤتمر إفتتاح تطوير منازل القرية بواسطة التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى ومؤسسة صناع الخير بالتعاون مع محافظة أسوان .


تحية خاصة من نبيلة مكرم لطفل أسواني لدوره فى خدمة الضيوف

كلف اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان بقيام اللواء ماهر هاشم السكرتير العام بتسليم 15 منزلا في قرية الشروق بمركز كوم أمبو؛ عقب الانتهاء من تنفيذ مشروع إعادة الإعمار ورفع الكفاءة لها بواسطة مؤسسة صناع الخير، بالتعاون مع مجموعة إحدى الشركات المتخصصة في الاستثمارات المالية والرقمية، وذلك ضمن جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي. 


مبادرة قرى الأمل.. تسليم 15 منزلا في قرية الشروق بكوم أمبو بعد رفع كفاءتها

سير السعودية تقترب من إطلاق أولى سياراتها الكهربائية

لعشاء مميز..بنا وايت صوص بالدجاج المشوي مع بطاطس بالزبدة

بي إم دبليو تطلق استدعاء واسعا لسياراتها حول العالم بسبب مخاطر حريق محتملة

