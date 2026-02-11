تحية خاصة من نبيلة مكرم لطفل أسواني لدوره فى خدمة الضيوف

أشادت السفيرة نبيلة مكرم رئيس الأمانة الفنية بالتحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى، بطفل صعيدى من أبناء قرية الشروق بمركز كوم أمبو وتحيته وسط الحضور أثناء مؤتمر إفتتاح تطوير منازل القرية بواسطة التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى ومؤسسة صناع الخير بالتعاون مع محافظة أسوان .

وجاءت الإشادة بالطفل الصغير بعد دوره الذى قام الطفل عز فى تقديم خدمة الضيافة للعاملين بمشروع تطوير منازل القرية طوال مدة التطوير، وبعد الانتهاء من المشروع والافتتاح ظل الطفل يقدم يد العون والمساعدة وكافة أشكال الضيافة.

التحالف الوطنى

وأثنت السفيرة نبيلة مكرم، بالدور الذى يقوم به الطفل من خدمة الضيوف ، وهو نفس الدور الذى تقوم به مؤسسات الدولة فى خدمة المواطنين.

وتجدر الإشارة إلى أن محافظة أسوان شهدت اليوم افتتاح 15 منزل بقرية الشروق التابعة لمركز كوم أمبو بعد جهود تطويرها بالتكاتف بين التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى ، ومؤسسة صناع الخير والمؤسسات الشريكة، بحضور اللواء ماهر هاشم، السكرتير العام لمحافظة أسوان، نائبا عن محافظ أسوان اللواء دكتور إسماعيل كمال ، والسفيرة نبيلة مكرم رئيس الأمانة الفنية للتحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى، ومصطفى زمزم رئيس مجلس أمناء مؤسسة صناع الخير للتنمية، وياسمين راشد، ممثلة عن الشركة الراعية.