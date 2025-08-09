250 ألف طالب يسجلون في تنسيق المرحلة الثانية للقبول بالجامعات

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
نهلة الشربيني

أعلن مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد، اليوم السبت، أن عدد الطلاب الذين سجلوا رغباتهم في تنسيق المرحلة الثانية للقبول بالجامعات والمعاهد على موقع التنسيق الإلكتروني للالتحاق بالعام الجامعي الجديد ٢٠٢٥/٢٠٢٦، بلغ حتى الآن ٢٥٠ ألف طالب وطالبة.

ويُتاح لطلاب المرحلة الثانية من الثانوية العامة تسجيل رغباتهم أو تعديلها من خلال موقع التنسيق الإلكتروني عبر الرابط التالي:

🔗 https://tansik.digital.gov.eg

وذلك حتى الساعة السابعة من مساء يوم الأحد الموافق ١٠ أغسطس الجاري، موعد انتهاء المرحلة الثانية.

أوضح الدكتور عادل عبدالغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، أنه يمكن للطلاب تسجيل رغباتهم من خلال الحاسب الشخصي على مدار ٢٤ ساعة، أو من خلال معامل الحاسبات بالجامعات الحكومية المتاحة لمساعدة الطلاب، والتي تعمل يوميًا من الساعة ٩ صباحًا حتى ٣ عصرًا خلال فترة التنسيق، ويمكن الاطلاع على أماكن هذه المعامل من خلال الرابط التالي:

🔗 https://www.facebook.com/share/1GAiuRQwiJ/

وأضاف المتحدث الرسمي أن الطلاب يمكنهم الاستفادة من الأدلة الإرشادية والفيديوهات التوضيحية التي أعدتها الإدارة العامة للمكتب الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، والتي توضح كيفية تنفيذ خطوات التنسيق وتسجيل الرغبات بدقة، وذلك من خلال الصفحات الرسمية للوزارة على مواقع التواصل الاجتماعي، أو عبر الموقع الإلكتروني للوزارة، من خلال الروابط التالية:

● الموقع الإلكتروني لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي

🔗 https://mohesr.gov.eg

● حساب الوزارة على فيسبوك

🔗 https://www.facebook.com/MOHESREGYPT

● حساب الوزارة على إنستجرام

🔗 https://www.instagram.com/mohesregypt

● حساب الوزارة على منصة إكس

🔗 https://x.com/Mohesregypt

● حساب الوزارة على منصة ثريدز

🔗 https://www.threads.net/@mohesregypt

تنسيق الجامعات تنسيق الجامعات 2025 تنسيق المرحلة الثانية المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات التنسيق الإلكتروني

محمد رمضان مع عائلة ترامب
ريفيان
نيسان ألتيما
مي كساب
