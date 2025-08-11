نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2025 هنا.. رابط سريع

يبحث الكثير من طلاب الثانوية عن نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2025 ، حيث يترقب الجميع لحظة إعلان النتائج التي تحدد مسارهم الأكاديمي للعام الجامعي الجديد.

موعد إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2025

من المقرر أن يتم إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2025 للطلاب الذين قاموا بتسجيل رغباتهم في الالتحاق بالكليات والمعاهد بحد أقصي يوم الثلاثاء القادم.

خطوات ورابط الحصول على نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2025

يمكن للطلاب الاطلاع على نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2025 من خلال اتباع الخطوات التالية:

• الدخول إلى موقع التنسيق الإلكتروني عبر الرابط: https://tansik.digital.gov.eg

• اختيار "خدمات تنسيق الثانوية العامة" لعرض جميع الخدمات المتاحة

• الضغط على أيقونة "نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2025"

• إدخال البيانات المطلوبة والتي تشمل رقم الجلوس والرقم السري المطبوع على استمارة النجاح

• الضغط على زر "التالي" لعرض النتيجة

• بمجرد ظهور النتيجة، يتعين على الطالب طباعة "بطاقة الترشيح" التي تعد من المستندات الأساسية للتقديم في الكلية المرشح لها

