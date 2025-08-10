موعد إجازة المولد النبوي 2025 وجدول الإجازات الرسمية حتى نهاية العام

موعد إجازة المولد النبوي .. تزايدت معدلات البحث من قبل كثير من المواطنين عن موعد إجازة المولد النبوي 2025، وجدول الإجازات المتبقية حتى نهاية العام عبر محركات البحث المختلفة، وأبرزها «جوجل»، إذ يعد المولد النبوي من أهم المناسبات لدى المسلمين في مختلف أنحاء العالم.

موعد الاحتفال بالمولد النبوي 2025

يوافق موعد المولد النبوي الشريف 2025 فلكيا يوم الخميس 4 سبتمبر 2025، الذي يوافق 12 ربيع الأول 1447 هجريًّا، وهو الموعد المنتظر للإجازة الرسمية التي تصدر بقرار من مجلس الوزراء خلال الفترة المقبلة، وفقًا لما أعلنه معهد البحوث الفلكية.

واقرأ أيضًا:

موعد إجازة المولد النبوي 2025

يتوقع أن تمتد إجازة المولد النبوي الشريف 2025 لمدة 3 أيام متتالية، نظرا لتزامن موعد المولد النبوي 2025 مع يوم الخميس، تليه العطلتان الأسبوعيتان يومي الجمعة والسبت.

يوم الخميس 4 سبتمبر «إجازة المولد النبوي»

يوم الجمعة 5 سبتمبر «عطلة أسبوعية»

يوم السبت 6 سبتمبر «عطلة أسبوعية»

الإجازات الرسمية خلال عام 2025

عيد القوات المسلحة ويوافق يوم الإثنين 6 أكتوبر 2025، وسيتم ترحيله إلى الخميس 9 أكتوبر 2025.