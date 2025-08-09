موعد إجازة المولد النبوي 2025 رسميا.. وباقي عطلات العام| وخبير: هذه القطاعات مستثناة

ينتظر جميع العاملين في الدولة المصرية، سواء في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص، إجازة المولد النبوي الشريف للعام الجاري 2025 بشغف كبير.

وتعد هذه المناسبة واحدة من الإجازات الرسمية مدفوعة الأجر التي تمنح لكافة الموظفين والعاملين، كونها ترتبط بحدث ديني له مكانة خاصة في نفوس المصريين.

وفي هذا الصدد، يقول الدكتور الحسين حسان، خبير التنمية المحلية، إن يحق لجميع الموظفين الحصول على الإجازات الرسمية التي تقرها الدولة، والتي تشمل الأعياد والمناسبات الوطنية والرسمية.

وأضاف حسان- خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أنه مع ذلك الحق تستثنى من ذلك بعض القطاعات الحيوية التي لا يمكن إيقاف عملها خلال الإجازات، مثل:

- القطاعات الصحية (كالمستشفيات والطوارئ)

- قطاعات الأمن والسلامة

- خدمات الطوارئ أو المرافق الأساسية (مثل الكهرباء والمياه وغيرها)

وأشار حسان ، إلى أنه في حال طلب من موظفي هذه القطاعات العمل خلال الإجازات الرسمية، فإن النظام يكفل لهم التالي:

- تعويض مالي: الحصول على ضعف الراتب اليومي عن كل يوم عمل خلال الإجازة.

- تعويض زمني: منح الموظف يوم راحة بديل يضاف إلى رصيد إجازاته.

واختتم: "بذلك يضمن النظام العدالة بين الموظفين مع مراعاة خصوصية طبيعة عمل كل قطاع، ولكن يجب أن ننتبه لنقطة هامة جدا وهي عدم الإفراط في الإجازات الرسمية، حتى لا يتأثر الإنتاج وعجلة التنمية بالدولة".

ويعتبر المولد النبوي الشريف من المناسبات الدينية المهمة التي تحظى بخصوصية كبيرة، إذ تشهد البلاد خلالها مظاهر احتفال مميزة، من أبرزها تناول الحلوى التي أصبحت جزءا من تقاليد هذا اليوم، سواء بين الكبار أو الصغار.

موعد إجازة المولد النبوي الشريف 2025

وفقا لما أعلنته رئاسة مجلس الوزراء المصرية ضمن أجندة الإجازات الرسمية للعام 2025، فمن المقرر أن تكون إجازة المولد النبوي الشريف هذا العام يوم الخميس الموافق 4 سبتمبر 2025، والذي يصادف الثاني عشر من شهر ربيع الأول 1447 هجريا.

مع ذلك، فإن الموعد النهائي للإجازة سيحسم من خلال الرؤية الشرعية لهلال شهر ربيع الأول، والتي يتم استطلاعها من قبل دار الإفتاء المصرية في اليوم التاسع والعشرين من شهر صفر، وهو ما يعلن رسميا عبر الصفحة الرسمية للدار على مواقع التواصل الاجتماعي، قبل أن تقوم رئاسة الوزراء بالتأكيد على الموعد النهائي للإجازة.

وبعد انتهاء إجازة المولد النبوي الشريف، يتبقى إجازة رسمية واحدة فقط في العام 2025، وهي:

- عيد القوات المسلحة: يوافق يوم الإثنين 6 أكتوبر 2025.

وبذلك تكون إجازة السادس من أكتوبر هي آخر العطلات الرسمية لهذا العام، وفقا للتقويم المعلن في بداية العام من قبل مجلس الوزراء.

وكانت دار الإفتاء المصرية قد أكدت، عبر صفحتها الرسمية على موقع "فيسبوك"، أن الاحتفال بالمولد النبوي الشريف أمر مستحب شرعا، وله أصل في القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة، كما أجمعت على ذلك جماهير العلماء من مختلف المذاهب.

وأوضحت الدار أن مظاهر الاحتفال بالمولد النبوي تشمل:

- التعبير عن الفرح والسرور بقدوم النبي الكريم

- الإنشاد الديني وذكر الله

- الصيام والقيام

- إطعام الطعام والصدقة

- التأمل في سيرته الشريفة وغرس القيم النبوية في النفوس

وأكدت دار الإفتاء أن هذه المظاهر لا تخرج عن الإطار المشروع، بل تعد تعبيرا عن محبة صادقة للنبي الكريم، وفرصة عظيمة لتجديد العهد بالاقتداء بأخلاقه وصفاته النبيلة.

قائمة الإجازات المتبقية في عام 2025

- 23 يوليو عيد الثورة الموافق يوم الأربعاء

- 4 سبتمبر المولد النبوي الشريف الموافق يوم الخميس

- 6 أكتوبر عيد القوات المسلحة الموافق يوم الاثنين