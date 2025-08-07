متى المولد النبوي الشريف 2025؟ إجازته يومان فقط وليس 3 لهؤلاء

لا شك أن كثرة السؤال عن متى المولد النبوي الشريف 2025 في مصر؟ تنبع من أنه يعد من أهم التواريخ التي يبحث عنها المسلمون، بعدما اقترب شهر صفر 1447 هـ على الانتصاف، والذي ينفرط بسرعة كبيرة ليضعنا على أعتاب شهر المولد النبوي، ولعل السؤال عن متى المولد النبوي الشريف 2025؟ يحدد موعدنا مع الانفراجة، فكما كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في حياته هو الرحمة المهداة من ربنا جل وعلا، فإنه لا يزال سبب وسبيل النجاة من مهالك الدنيا وشفيعنا يوم الحساب.

ومن ثم يبحث الجميع عن متى المولد النبوي الشريف 2025؟ فلا يمكن لعاقل تجاهله أو تضييع فضل ونفحات يوم مولد أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد (صلى الله عليه وسلم)، وهو يوم شفاعة وبركات ونفحات وخيرات، تدفعنا للاحتفال به وانتظاره كمسلمين، لعلنا فيه نفوز بنفحة تخفف عنا شقاء الدنيا وكدر العيش، لذا يعد موعد المولد النبوي 2025 من أهم التواريخ التي ينبغي تحريها والاستعداد لها، حيث يحدد موعد المولد النبوي 2025 موعدنا مع ألطاف الله تعالى بنا ورفع البلاء عنا.

متى المولد النبوي الشريف 2025

تحدد دارُ الإفتاءِ المصريةُ متى المولد النبوي الشريف 2025 في مصر؟ وذلك من خلال استطلاع هلالَ شهرِ ربيع الأول لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وسبعة وأربعين هجريًّا، بعد غروب شمس يوم السبت الموافق التاسع والعشرين من شهر صفر لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وسبعة وأربعين هجريًّا، الموافق الثالث والعشرين من شهر أغسطس الجاري لعام ألفين وخمسة وعشرين ميلاديًّا بواسطة اللِّجان الشرعيةِ والعلميةِ المنتشرةِ في أنحاء الجمهورية، ليتحقَّقَ لديها شرعًا وفقًا لنتائج هذه الرؤية البصرية الشرعية الصحيحة، ما إذا كان شهر صفر 29 يوما فقط، ويبدأ شهر ربيع الأول 1447 هـ، يوم الأحد الموافق 24 من أغسطس 2025، أم أنه المتمم لشهر صفر، ويوم الاثنين الموافق 25 أغسطس 2025م هو غرة شهر ربيع الأول.

متى موعد المولد النبوي؟

ويحين موعد المولد النبوي بالتقويم الهجري يوم 12 ربيع الأول، وبناءً على الرؤية الشرعية يتحدد ما إذا كان يوم الخميس الموافق 4 من سبتمبر أم الجمعة 5 سبتمبر 2025م، في حين يبدأ الاحتفال به على وجه التحديد من بعد مغرب يوم الحادي عشر من ربيع الأول لعام 1447هـ، حيث تبدأ ليلة الاحتفال بالمولد النبوي 2025، وحتى مغرب اليوم التالي ، وفيه تحل ذكرى ميلاد الهادي البشير والتي توافق الثاني عشر من شهر ربيع الأول لعام 14467 هـ.

ويحل شهر ربيع الأول من كل عام ليجمع كلمة المسلمين في ربوع الأرض على إحياء ذكرى ميلاد خير البرية وخاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، تلك الذكرى التي دأبت المجتمعات الإسلامية على إحيائها بأمسيات وحلقات ذكر وغيرها من الأمور التي اعتادت الفرق الإسلامية على اختلافها أن تقيمه في الاحتفال، ويتساءل الجميع عن موعد الاحتفال بهذا اليوم.

جدير بالذكر أن دار الإفتاء المصرية، هي المنوط بها تحديد موعد المولد النبوي الشريف 2025 م - 1447 هـ، وبداية الشهور الهجرية كافة من خلال استطلاعها هلال الشهر الهجري، عن طريق لجانها الشرعية المنتشرة بجميع أنحاء الجمهورية.

مولد النبي في شهر كام

أجاب المعهد القومي للبحوث الفلكية عن سؤال الكثيرين عن مولد النبي في شهر كام؟ موضحًا أن مولد النبي -صلى الله عليه وسلم- يكون في الأسبوع الأول من شهر سبتمبر 2025 م، وهو الشهر التاسع الميلادي، وذلك في كل الأحوال سواء وافقت الحسابات الفلكية الرؤية الشرعية للإفتاء أو حتى خالفتها، وسواء كان شهر صفر 29 أو 30 يومًا، حيث إنه بحسب الحسابات الفكية يوافق موعد المولد النبوي الشريف 2025 يوم الخميس 4 سبتمبر 2025، والذي يأتي بالتزامن مع حلول 12 ربيع الأول 1447 هـ، وهو التاريخ الهجري المعتمد لذكرى ميلاد النبي محمد صل الله عليه وسلم.

وأكد المعهد أن بدر شهر صفر يكتمل يوم السبت 30 أغسطس 2025، الأمر الذي يعني أن شهر صفر يكون 29 يومًا، ويليه مباشرة ربيع الأول، لتحتسب ذكرى المولد في يوم الخميس التالي.

إجازة المولد النبوي 2025

تعد إجازة المولد النبوي 2025 من الإجازات التي ينتظرها الكثير من المواطنين الموظفين والعاملين بالجهاز الإداري للدولة والقطاعين العام والخاص ضمن إجازات عام 2025 في مصر، وبحسب ما جاء في أجندة العطلات الرسمية الصادرة عن رئاسة الجمهورية، فإن موعد إجازة المولد النبوي الشريف 2025 سيوافق يوم الخميس 4 سبتمبر 2025، وهو ما يصادف 12 ربيع الأول 1447 هجريًا، لتكون عطلة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين بالقطاعين العام والخاص، ثم يتبعها يوما الجمعة والسبت، وهما عطلة أسبوعية رسمية بأجر كامل، لموظفي القطاع الحكومي وغالبية القطاع الخاص، فيحصل الموظفون على 3 أيام متتالية، أما أولئك الذين لا يحصلون على عطلة يوم السبت، فتكون إجازة المولد النبوي 2025 بالنسبة لهم يومي الخميس والجمعة فقط.

وتُعد إجازة المولد النبوي الشريف الإجازة الرسمية قبل الأخيرة لهذا العام ضمن قائمة العطلات والإجازات الرسمية للقطاعين العام والخاص، إذ يأتي بعدها عيد القوات المسلحة، الذي يوافق يوم 6 أكتوبر 2025.

ومن المتوقع أن تكون إجازة المولد النبوي الشريف 2025 ثلاثة أيام متصلة إجازة رسمية بأجر كامل، حيث من المقرر أن يكون يوم إجازة المولد النبوي 2025 الخميس 4 سبتمبر 2025 م، ومن المقرر أن تصدر الحكومة قرارًا رسميًا من رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، بتحديد يوم الإجازة، على أن يُنشر القرار بالجريدة الرسمية ويُعمم على جميع الجهات المعنية قبل موعد الإجازة بأيام قليلة، وهو ما يُعزز من التزام المؤسسات بتنظيم جداول العمل والإجازات وفقًا للقرار الرسمي.

تاريخ المولد النبوي الهجري

ذهب الجمهور إلى أن المولد النبوي كان في شهر ربيع الأول؛ فقيل: لليلتين خلتا منه، وقيل: لثنتى عشرة خلت منه؛ نص عليه ابن إسحاق، ورواه ابن أبى شيبة في "مصنفه" عن عفان، عن سعيد بن مينا، عن جابر وابن عباس رضى الله عنهما أنهما قالا: "ولد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عام الفيل، يوم الاثنين، الثانى عشر من شهر ربيع الأول، وفيه بعث، وفيه عرج به إلى السماء، وفيه هاجر، وفيه مات". وهذا هو المشهور عند الجمهور.

و اتفق الفقهاء على أن الرسول -صلى الله عليه وسلم- وُلِد في يوم الاثنين، واتفقوا أيضًا أنه وُلد في عام الفيل، ورجَّح جمهور العلماء أنه ولد في شهر ربيع الأول. واختلف الفقهاء في رَقْم ذلك اليوم الذي وُلد فيه الرسول -صلى الله عليه وسلم- من شهر ربيع الأول، ونقل الحافظ ابن كثير، العديد من الأقوال المتباينة في تحديد ذلك اليوم؛ فذكر منها: اليوم الثاني، واليوم الثامن، واليوم العاشر، واليوم الثاني عشر، واليوم السابع عشر، واليوم الثاني والعشرين. وحسمت دار الإفتاء المصرية الجدل في رقم يوم ميلاد النبي محمد -صلى الله عليه وسلم-، فقالت: ذكرى المولد النبوي الشريف - على الرأي الراجح - يوم 12 ربيع الأول.