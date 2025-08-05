قريباً.. 3 أيام إجازة المولد النبوي 2025

ينتظر المصريون موعد إجازة المولد النبوي الشريف 2025، باعتبارها أقرب إجازة رسمية مقبلة ، خاصة وأن شهر أغسطس لا يشمل أية إجازات رسمية سوى العطلات الأسبوعية.

العطلات الرسمية الباقية في 2025

وبعد انتهاء نصف العام الجاري، تزداد عمليات البحث عن الإجازات الرسمية المتبقية في مصر 2025 وهي كالتالي :

-4 سبتمبر الخميس عيد المولد النبوى الشريف 2025

-عيد القوات المسلحة الاثنين 6 أكتوبر 2025 ، وسيتم ترحيل الإجازة إلى يوم الخميس 9 أكتوبر 2025

المولد النبوي 2025 امتى؟

من المقرر أن يحل المولد النبوي2025 يوم الخميس الموافق 4 سبتمبر 2025، والذي يوافق 12 من شهر ربيع الأول 1447 هجريا، وفق الحسابات الفلكية.

المولد النبوي 2025

3 أيام إجازة المولد النبوي 2025

وتتزامن إجازة المولد النبوي الشريف للعام الجاري 2025 مع عطلة نهاية الأسبوع الجمعة والسبت، فمن المتوقع أن يستمتع المصريون بعطلة تمتد لثلاثة أيام متتالية وهما الخميس والجمعة والسبت.

وبإضافة عطلة نهاية الأسبوع الجمعة والسبت يحصل الموظفون على 3 أيام متتالية وهي الخميس 4 سبتمبر ، الجمعة 5 سبتمبر ، السبت 6 سبتمبر .

إجازة المولد النبوي للقطاع الحكومي

توافق إجازة المولد النبوي يوم الخميس 4 سبتمبر، وهو يوم واحد فقط إجازة رسمية مدفوعة الأجر لموظفي القطاع الحكومي والخاص ويتبعها الإجازة الأسبوعية الجمعة والسبت .

المولد النبوي الشريف

إجازة المولد النبوي للقطاع الخاص

ومن المتوقع أن يصدر رئيس الوزراء قراراً رسمياً بـ إجازة المولد النبوي2025 لموظفي الحكومة، ويتبعه وزير العمل ليصدر قراراً بـ إجازة المولد النبوي للقطاع الخاص وهو أيضاً يوم واحد فقط