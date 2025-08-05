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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

قريباً.. 3 أيام إجازة المولد النبوي 2025

المولد النبوي الشريف 2025
المولد النبوي الشريف 2025
رشا عوني

ينتظر المصريون موعد إجازة المولد النبوي الشريف 2025، باعتبارها أقرب إجازة رسمية مقبلة ، خاصة وأن شهر أغسطس لا يشمل أية إجازات رسمية سوى العطلات الأسبوعية.

العطلات الرسمية الباقية في 2025

وبعد انتهاء نصف العام الجاري، تزداد عمليات البحث عن الإجازات الرسمية المتبقية في مصر 2025 وهي كالتالي : 

-4 سبتمبر الخميس عيد المولد النبوى الشريف 2025

-عيد القوات المسلحة الاثنين 6 أكتوبر 2025 ، وسيتم ترحيل الإجازة  إلى يوم الخميس 9 أكتوبر 2025

المولد النبوي 2025 امتى؟

من المقرر أن يحل المولد النبوي2025 يوم الخميس الموافق 4 سبتمبر 2025، والذي يوافق 12 من شهر ربيع الأول 1447 هجريا، وفق الحسابات الفلكية.

‫إجازة المولد النبوي الشريف 2025.. تعرف على موعد العطلة الرسمية في السعودية والدول العربية - محتوى بلس‬‎
المولد النبوي 2025

3 أيام إجازة المولد النبوي 2025

وتتزامن إجازة المولد النبوي الشريف للعام الجاري 2025 مع عطلة نهاية الأسبوع الجمعة والسبت، فمن المتوقع أن يستمتع المصريون بعطلة تمتد لثلاثة أيام متتالية وهما الخميس والجمعة والسبت.

وبإضافة  عطلة نهاية الأسبوع الجمعة والسبت يحصل الموظفون على 3 أيام متتالية وهي الخميس 4 سبتمبر ، الجمعة 5 سبتمبر ، السبت 6 سبتمبر . 

إجازة المولد النبوي للقطاع الحكومي

توافق إجازة المولد النبوي يوم الخميس 4 سبتمبر، وهو يوم واحد فقط إجازة رسمية مدفوعة الأجر لموظفي القطاع الحكومي والخاص ويتبعها الإجازة الأسبوعية الجمعة والسبت . 

فلكيًا.. موعد إجازة المولد النبوي 2025 في مصر للموظفين وإجازات أغسطس
المولد النبوي الشريف

إجازة المولد النبوي للقطاع الخاص

ومن المتوقع أن يصدر رئيس الوزراء قراراً رسمياً بـ إجازة المولد النبوي2025 لموظفي الحكومة، ويتبعه وزير العمل ليصدر قراراً بـ إجازة المولد النبوي للقطاع الخاص وهو أيضاً يوم واحد فقط

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