رسمياً.. إجازة المولد النبوي 2025 للحكومي والقطاع الخاص

ينشغل المواطنون بـ موعد إجازة المولد النبوي2025 للموظفين والقطاع الخاص، خاصة مع انتهاء العديد من العطلات الرسمية2025، التي يفضلها الموظفون لقضاء إجازة طويلة بعيداً عن العمل.

موعد المولد النبوي2025

يعتبر المولد النبوي 2025 هي أقرب إجازة رسمية مقبلة خلال العام الجاري، ومن المقرر أن يحل المولد النبوي2025 يوم الخميس الموافق 4 سبتمبر 2025، والذي يوافق 12 من شهر ربيع الأول 1447 هجريا، وفق الحسابات الفلكية.

إجازة المولد النبوي كام يوم؟

وتتزامن إجازة المولد النبوي الشريف للعام الجاري 2025 مع عطلة نهاية الأسبوع الجمعة والسبت، فمن المتوقع أن يستمتع المصريون بعطلة تمتد لثلاثة أيام متتالية وهما الخميس والجمعة والسبت.

وبإضافة عطلة نهاية الأسبوع الجمعة والسبت يحصل الموظفون على 3 أيام متتالية وهي الخميس 4 سبتمبر ، الجمعة 5 سبتمبر ، السبت 6 سبتمبر .

المولد النبوي2025





إجازة المولد النبوي للموظفين والخاص

توافق إجازة المولد النبوي يوم الخميس 4 سبتمبر، وهو يوم واحد فقط إجازة رسمية مدفوعة الأجر لموظفي القطاع الحكومي والخاص ويتبعها الإجازة الأسبوعية الجمعة والسبت .

ومن المتوقع أن يصدر رئيس الوزراء قراراً رسمياً بـ إجازة المولد النبوي2025 لموظفي الحكومة، ويتبعه وزير العمل ليصدر قراراً بـ إجازة المولد النبوي للقطاع الخاص وهو أيضاً يوم واحد فقط .

المولد النبوي الشريف2025

العطلات الرسمية 2025

وبعد انتهاء نصف العام الجاري، تزداد عمليات البحث عن الإجازات الرسمية المتبقية في مصر 2025 وهي كالتالي :

-4 سبتمبر الخميس عيد المولد النبوى الشريف 2025

-عيد القوات المسلحة الاثنين 6 أكتوبر 2025 ، وسيتم ترحيل الإجازة إلى يوم الخميس 9 أكتوبر 2025