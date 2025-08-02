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موعد إجازة المولد النبوي الشريف وجدول الإجازات المتبقية في 2025
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

موعد إجازة المولد النبوي الشريف وجدول الإجازات المتبقية في 2025

موعد إجازة المولد النبوي الشريف وجدول الإجازات المتبقية في 2025
موعد إجازة المولد النبوي الشريف وجدول الإجازات المتبقية في 2025
عبد الفتاح تركي

موعد إجازة المولد النبوي 2025 يحظى باهتمام كثير من الموظفين العاملين بالجهاز الإداري للدولة والقطاعين العام والخاص، لمعرفة موعد إجازة المولد النبوي 2025، مع قرب ذكرى ميلاد النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وما إذا كانت الإجازة ستمتد لأيام عدة، كما هو معتاد في السنوات الأخيرة.

إجازة المولد النبوي 2025

سيوافق المولد النبوي 2025 يوم الخميس 4 سبتمبر المقبل، 12 ربيع الأول 1447 هـ، وفق الحسابات الفلكية، وسيجري منح هذا اليوم إجازة رسمية مدفوعة الأجر، مع امتدادها إلى يومي الجمعة والسبت بوصفها عطلة أسبوعية، ليحصل الموظفون على عطلة طويلة لمدة 3 أيام.

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موعد إجازة المولد النبوي الشريف وجدول الإجازات المتبقية في 2025

الفئات المستفيدة من إجازة المولد النبوي 2025

  • العاملون بالجهاز الإداري للدولة
  • موظفو القطاع الخاص
  • طلاب المدارس والجامعات
  • موظفو البنوك والبورصة
  • العاملون بالهيئات العامة والمحلية

وبموجب قانون العمل المصري رقم 12 لسنة 2003، تُعد هذه المناسبة إجازة رسمية بأجر مكتمل للعاملين في القطاع الخاص، وفي حال تشغيل العامل في هذا اليوم يجب تعويضه ماديًّا أو بيوم راحة بديل.

المولد النبوي في مصر

تتميز مصر بطقوس مميزة للاحتفال بهذه المناسبة، تشمل:

  • حلويات المولد: عروسة المولد، الحمصية، الفولية، الملبن
  • الاحتفالات الدينية: تنظمها وزارة الأوقاف بالتعاون مع الأزهر
  • الليالي الصوفية: خاصة في الحسين والسيدة زينب
  • موالد شعبية: في محافظات مثل قنا وسوهاج والأقصر
موعد إجازة المولد النبوي الشريف وجدول الإجازات المتبقية في 2025

الإجازات الرسمية المتبقية في مصر 2025

عقب إجازة المولد النبوي، لم يتبقَ في جدول الإجازات الرسمية لهذا العام، سوى إجازة ذكرى نصر أكتوبر (عيد القوات المسلحة) والتي توافق يوم الاثنين 6 أكتوبر 2025.

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