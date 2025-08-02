موعد إجازة المولد النبوي الشريف وجدول الإجازات المتبقية في 2025

موعد إجازة المولد النبوي 2025 يحظى باهتمام كثير من الموظفين العاملين بالجهاز الإداري للدولة والقطاعين العام والخاص، لمعرفة موعد إجازة المولد النبوي 2025، مع قرب ذكرى ميلاد النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وما إذا كانت الإجازة ستمتد لأيام عدة، كما هو معتاد في السنوات الأخيرة.

إجازة المولد النبوي 2025

سيوافق المولد النبوي 2025 يوم الخميس 4 سبتمبر المقبل، 12 ربيع الأول 1447 هـ، وفق الحسابات الفلكية، وسيجري منح هذا اليوم إجازة رسمية مدفوعة الأجر، مع امتدادها إلى يومي الجمعة والسبت بوصفها عطلة أسبوعية، ليحصل الموظفون على عطلة طويلة لمدة 3 أيام.

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الفئات المستفيدة من إجازة المولد النبوي 2025

العاملون بالجهاز الإداري للدولة

موظفو القطاع الخاص

طلاب المدارس والجامعات

موظفو البنوك والبورصة

العاملون بالهيئات العامة والمحلية

وبموجب قانون العمل المصري رقم 12 لسنة 2003، تُعد هذه المناسبة إجازة رسمية بأجر مكتمل للعاملين في القطاع الخاص، وفي حال تشغيل العامل في هذا اليوم يجب تعويضه ماديًّا أو بيوم راحة بديل.

المولد النبوي في مصر

تتميز مصر بطقوس مميزة للاحتفال بهذه المناسبة، تشمل:

حلويات المولد: عروسة المولد، الحمصية، الفولية، الملبن

الاحتفالات الدينية: تنظمها وزارة الأوقاف بالتعاون مع الأزهر

الليالي الصوفية: خاصة في الحسين والسيدة زينب

موالد شعبية: في محافظات مثل قنا وسوهاج والأقصر

الإجازات الرسمية المتبقية في مصر 2025

عقب إجازة المولد النبوي، لم يتبقَ في جدول الإجازات الرسمية لهذا العام، سوى إجازة ذكرى نصر أكتوبر (عيد القوات المسلحة) والتي توافق يوم الاثنين 6 أكتوبر 2025.