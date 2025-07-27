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رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

إجازة المولد النبوي .. كم عدد الإجازات الرسمية الباقية في 2025 ؟

المولد النبوي 2025
المولد النبوي 2025
رشا عوني

مازالت عمليات البحث مستمرة عن موعد إجازة المولد النبوي 2025 و الإجازات الرسمية المتبقية في 2025 ، حيث يترقب المواطنون في جميع القطاعات أقرب إجازة رسمية مدفوعة الأجر خاصة مع انتهاء نصف العام الحالي و انقضاء إجازات الأعياد الطويلة. 

موعد إجازة المولد النبوي الشريف2025 
 

وفقا لأجندة العطلات الرسمية الصادرة عن رئاسة الجمهورية، فإن إجازة المولد النبوي الشريف 2025 ستكون يوم الخميس الموافق 4 سبتمبر 2025، والذي يوافق 12 من شهر ربيع الأول 1447 هجريا، وفق الحسابات الفلكية.

موعد اجازة المولد النبوي

إجازة المولد النبوي 2025 

وتعتبر الإجازة يوما رسميا مدفوع الأجر للعاملين في القطاعين العام والخاص، إلى جانب طلاب المدارس والجامعات، حيث تأتي الإجازة هذا العام في منتصف الأسبوع، ما يتيح للموظفين الاستمتاع بعطلة طويلة تمتد لثلاثة أيام عند ضمها لعطلة نهاية الأسبوع يومي الجمعة والسبت.


متى المولد النبوي الشريف؟

يوافق المولد النبوي الشريف هذا العام يوم الخميس 4 سبتمبر 2025، بحسب ما أجمعت عليه الحسابات الفلكية، وهو يوم 12 ربيع الأول، الذي يوافق يوم ميلاد النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم بحسب أشهر الروايات.

يُعد المولد النبوي الشريف أحد أبرز المناسبات الدينية التي تحظى بمكانة رفيعة في قلوب المسلمين، ويترقبه المصريون سنويًا، حيث يبحث الآلاف منهم عن موعد إجازة المولد النبوي 2025 سواء في القطاع الحكومي أو الخاص، لما تمثله من عطلة رسمية مدفوعة الأجر.

موعد المولد النبوي 2025
اجازة المولد النبوي

3 أيام إجازة متواصلة

ومن المميز أن يكون يوم الخميس إجازة رسمية حيث يستطيع الموظفون وبعض العاملين بالقطاع الخاص، الحصول على إجازة طويلة على قدر الإمكان لمدة 3 أيام متتالية . 

وبإضافة  عطلة نهاية الأسبوع الجمعة والسبت يحصل الموظفون على 3 أيام متتالية وهي الخميس 4 سبتمبر ، الجمعة 5 سبتمبر ، السبت 6 سبتمبر . 

الإجازات الرسمية المتبقية في مصر لعام 2025

وبعد انتهاء نصف العام الجاري، تزداد عمليات البحث عن الإجازات الرسمية المتبقية في مصر 2025 وهي كالتالي : 

-4 سبتمبر الخميس عيد المولد النبوى الشريف

-6 أكتوبر الإثنين عيد القوات المسلحة. 

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