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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

إجازة المولد النبوي الشريف 2025

المولد النبوي
المولد النبوي
محمد غالي

يترقب ملايين المواطنين في مصر موعد إجازة، المولد النبوي الشريف 2025، والتي تعد من المناسبات الدينية المهمة التي ينتظرها الموظفون في مختلف القطاعات، لما تحمله من طابع روحاني ومظاهر احتفالية شعبية، فضلا عن كونها عطلة رسمية مدفوعة الأجر.

متى موعد إجازة المولد النبوي 2025 في مصر؟

وفقا لأجندة العطلات الرسمية الصادرة عن رئاسة الجمهورية، فإن إجازة المولد النبوي الشريف 2025 ستكون يوم الخميس الموافق 4 سبتمبر 2025، والذي يوافق 12 من شهر ربيع الأول 1447 هجريا، وفق الحسابات الفلكية.

وتعتبر الإجازة يوما رسميا مدفوع الأجر للعاملين في القطاعين العام والخاص، إلى جانب طلاب المدارس والجامعات، حيث تأتي الإجازة هذا العام في منتصف الأسبوع، ما يتيح للموظفين الاستمتاع بعطلة طويلة تمتد لثلاثة أيام عند ضمها لعطلة نهاية الأسبوع يومي الجمعة والسبت.

أبرز مظاهر الاحتفال بالمولد النبوي في مصر

تعرف مصر بطقوسها المميزة في الاحتفال بذكرى مولد النبي محمد صلى الله عليه وسلم، والتي تشمل مجموعة من الفعاليات الدينية والثقافية والاجتماعية، منها:
حلوى المولد: تنتشر في الأسواق والمحلات عرائس المولد والحصان والحلوى التقليدية.
المدائح النبوية: تقام حلقات ذكر وإنشاد ديني في المساجد والزوايا الصوفية.
الخيام والمواكب: تنصب خيام في الشوارع لتوزيع الطعام والحلوى بالمجان.
الدروس الدينية: تنظم وزارة الأوقاف ندوات ومحاضرات تسلط الضوء على السيرة النبوية.
العطلة الرسمية: يحصل العاملون والطلاب على يوم إجازة للاحتفاء بالمناسبة.

دار الإفتاء: الاحتفال بالمولد النبوي مستحب وله أصل شرعي

أكدت دار الإفتاء المصرية أن الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف هو أمر مستحب شرعا وله أصل في القرآن والسنة، مشيرة إلى أن هذه المناسبة تمثل فرصة لغرس القيم النبوية في النفوس، من خلال المجالس الدينية وتلاوة السيرة والإنشاد والمدائح.

المولد النبوي

موعد المولد النبوي 2025 فلكيا

أشارت الحسابات الفلكية إلى أن يوم 12 ربيع الأول 1447 هجريا سيوافق الخميس 4 سبتمبر 2025، وهو اليوم الذي يوافق ذكرى ميلاد النبي محمد صلى الله عليه وسلم وفق أشهر الروايات، حيث ولد في عام الفيل قبل الهجرة بـ53 عاما.

الإجازات الرسمية المتبقية في مصر لعام 2025

مع اقتراب نهاية العام، لم يتبق سوى عدد محدود من العطلات الرسمية في مصر، أبرزها
عيد القوات المسلحة – يوافق يوم الإثنين 6 أكتوبر 2025.

وتختتم إجازة المولد النبوي قائمة المناسبات الدينية الرسمية للعام الحالي، على أن تبدأ بعدها التحضيرات للعام الدراسي الجديد.

موعد إجازة المولد النبوي الشريف 2025 موعد إجازة موعد إجازة المولد النبوي المولد النبوي

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