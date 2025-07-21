قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
خطوات استخراج القيد العائلي والأوراق المطلوبة عبر الإنترنت
أخبار التوك شو| سر ضبط كارت نقل تركي مع عناصر حركة حسم الإرهابية.. وتعيين وزير بيئة جديد في هذا الوقت
موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2025 .. درجاتك على صدى البلد
سعر الذهب عيار 21 اليوم 21-7-2025
رفع عداد الكهرباء القديم في هذه الحالة وتركيب مسبوق الدفع
إضافة المواليد على بطاقة التموين 2025.. الشروط والرابط
ماذا كان يقول النبي في الصباح؟.. أدعية تملأ يومك بالأرزاق
سوريا.. حافلات حكومية تدخل السويداء لإجلاء المصابين والمحتجزين
سعر الدولار اليوم 21-7-2025
إزالة عدادات الكهرباء القديمة بعد 10 أيام من الآن لهؤلاء المشتركين
رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الإثنين 21 يوليو 2025| بكم اللتر 92؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

إضافة المواليد على بطاقة التموين 2025.. الشروط والرابط

إضافة المواليد على بطاقة التموين 2025.. الشروط والرابط
إضافة المواليد على بطاقة التموين 2025.. الشروط والرابط
عبد العزيز جمال

يبحث الكثير عن تفاصيل  إضافة  المواليد على بطاقة التموين، فهو يشغل بال الكثير من الأسر لإضافة أبنائهم والاستفادة من السلع المدعمة والخبز المدعم، خاصة الأطفال حديثي الولادة والزوجات.

هل يوجد ضم مواليد في التموين 2025؟

يتساءل المواطنون: هل يوجد ضم مواليد في التموين 2025؟، والإجابة حتى الآن لم تصدر بشكل رسمي ونهائي، إلا أن وزارة التموين والتجارة الداخلية تفتح باب إضافة المواليد على بطاقة التموين لبعض الفئات، ضمن خطة تستهدف دعم بعض الفئات الأولى بالرعاية.

الوزارة لم تعلن عن موعد رسمي بعد، إلا أن مؤشرات عدة تشير إلى قرب صدور قرارات تنظيمية تفتح الباب تدريجيًا لضم المواليد وفق ضوابط دقيقة، لضمان وصول الدعم لمستحقيه فقط، مع التركيز على الأطفال من عمر معين حتى سن محدد، وفقا لتصريحات سابقة للدكتور شريف فاروق وزير التموين والذي أكد أن عام 2025 سيشهد دخول جميع المستحقين للدعم في المنظومة التموينية، فيما سيتم استبعاد كل شخص غير مستحق.

هل هناك إضافة للمواليد  على بطاقة التموين؟

يسعى عدد كبير من المواطنين لمعرفة  هل هناك إضافة للمواليد  على بطاقة التموين، ومن هم المستحقين، فهل فعلاً تم فتح باب الإضافة؟ وما الشروط والخطوات المطلوبة؟ وما موقف وزارة التموين من هذه المطالبات.

اقرأ أيضًا:

 

شروط إضافة المواليد على بطاقة التموين 2025

كشفت التموني سابقًا بأنه يتم استقبال طلبات إضافة المواليد على بطاقة التموين من الفئات التالية المستحقة قريبًا، لحين إتاحة الخدمة:

  • مستحقو معاش تكافل وكرامة.
  • حاملو كارت الخدمات المتكاملة ومستحقو معاش التضامن الاجتماعي.
  • أبناء الشهداء وزوجة الشهيد.
  • أبناء الأسر البديلة.

إضافة المواليد الجدد من سن كم؟

يُعد سؤال: إضافة المواليد الجدد من سن كم؟ من أكثر الأسئلة تداولًا بين الأسر، وحاليا لا يوجد إضافة للمواليد، باستثناء 4 فئات فقط لها الحق في ذلك.

هل يوجد تنزيل مواليد في بطاقة التموين

هل يوجد تنزيل مواليد في بطاقة التموين؟

وفيما يتعلق باستفسار: هل يوجد تنزيل مواليد في بطاقة التموين؟، فالعبارة تُشير إلى إمكانية إدراج أسماء المواليد الجدد في النظام الإلكتروني للتموين، وهو ما يتم حاليا لبعض الفئات فقط كما ذكرنا.

وتقوم الوزارة بمراجعة بيانات المواطنين المسجلين على قاعدة البيانات التموينية، تمهيدًا لفتح خدمة إضافة المواليد على بطاقة التموين إلكترونيًا عبر البوابات الرقمية الرسمية، سواء بوابة مصر الرقمية أو موقع دعم مصر.

كيف أسجل المواليد؟

السؤال الأشهر على الإطلاق هو: كيف أسجل المواليد؟، خاصة بعد فترات طويلة من توقف هذه الخدمة، والإجابة هي أن وزارة التموين وفرت عدة قنوات للتسجيل، على رأسها بوابة مصر الرقمية، والتي تتيح خطوات ميسّرة تشمل:

- الدخول على بوابة مصر الرقمية https://digital.gov.eg/ 

- اختيار "خدمات التموين"

- اختيار "ضم أفراد أسرتي"

- إدخال بيانات الطفل أو الزوجة أو الفرد المراد إضافته

- رفع المستندات المطلوبة مثل شهادة الميلاد أو قسيمة الزواج

- الضغط على زر "إرسال" واستلام رقم الطلب

وتُعد خطوة إضافة المواليد على بطاقة التموين من خلال البوابة الرقمية، خطوة حيوية لتقليل الزحام والتكدس في مكاتب التموين، وتسهيل الإجراءات على المواطنين.

بوابة مصر الرقمية لإضافة المواليد

أصبحت بوابة مصر الرقمية لإضافة المواليد الأداة الأولى للمواطنين الساعين إلى ضم أبنائهم وبناتهم إلى منظومة الدعم.

 وتتميز هذه البوابة بسهولة الاستخدام وتوفير الوقت والجهد، حيث تُغني المواطن عن الذهاب إلى المكتب التمويني.

كما أضافت البوابة خدمات أخرى منها تحديث البيانات، واستخراج بدل فاقد أو تالف، أو استعلام عن بطاقة التموين، وهو ما جعلها أداة مركزية لإدارة شؤون الدعم بكل كفاءة.

متى يتم فتح إضافة المواليد على بطاقة التموين؟

يطرح المواطنون سؤالًا مهمًا: متى يتم فتح إضافة المواليد على بطاقة التموين؟ وحتى لحظة كتابة هذا التقرير، لم يصدر قرار رسمي يُحدد موعدًا دقيقًا، إلا أن وزير التموين أكد أن عام 2025 سيشهد دخول جميع المستحقين للدعم في المنظومة التموينية، فيما سيتم استبعاد كل شخص غير مستحق.

إضافة مواليد وزارة التموين

تأتي خدمة إضافة مواليد وزارة التموين في إطار خطة الدولة لتحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين جودة الدعم التمويني، عبر تحديث قواعد البيانات ومواكبة التغيرات الأسرية.

إضافة أفراد في بطاقة التموين مصر الرقمية

تشمل خدمات إضافة أفراد في بطاقة التموين مصر الرقمية، ضم الأبناء والزوجات في حالات الزواج الحديث أو حالات لم يتم فيها تحديث البيانات منذ سنوات، مما يجعل البطاقة غير مكتملة.

ضم أفراد أسرتي (إضافة المواليد الجدد والزوجة)

تُعتبر خدمة ضم أفراد أسرتي (إضافة المواليد الجدد والزوجة) من أكثر الخدمات التي تلقى اهتمامًا من جانب المواطنين، وخاصة الأسر الجديدة أو تلك التي لم تتمكن من إدراج أفرادها في البطاقة سابقًا لأسباب مختلفة.

وتؤكد وزارة التموين أنها تدرس جميع الطلبات بدقة، وفي حال قبول الطلب، يتم إضافة الأفراد المستحقين ضمن الفئات المذكورة أعلاه، خلال مدة لا تتجاوز 30 يومًا من تاريخ التسجيل، مع إمكانية استعلام عن بطاقة التموين ومتابعة حالة الطلب من خلال البوابة.

إضافة المواليد للعيش

عبارة إضافة المواليد للعيش تستخدم شعبيًا للإشارة إلى ضم الطفل للبطاقة التموينية بهدف الحصول على حصته من الخبز المدعم.

وتمثل إضافة المواليد على بطاقة التموين دعمًا إضافيًا لهذه الأسر، مما يقلل العبء المالي ويوفر لهم احتياجاتهم الأساسية بسعر مدعوم.

موقع إضافة الزوجة على بطاقة التموين

خصصت الوزارة موقع إضافة الزوجة على بطاقة التموين ضمن خدمات بوابة مصر الرقمية، بشرط أن يكون الزوج مسجلًا بالفعل، وأن يتم تقديم قسيمة الزواج كمستند رسمي.

استعلام عن بطاقة التموين

يمكن لأي مواطن القيام بعملية استعلام عن بطاقة التموين لمعرفة حالتها أو متابعة طلبات الإضافة أو التحديث، وذلك عبر بوابة مصر الرقمية أو موقع دعم مصر.

وتعد هذه الخدمة ضرورية لتتبع مصير الطلبات، ومعرفة ما إذا كانت الخدمة قد تم تفعيلها، أو ما إذا كانت هناك مستندات ناقصة يجب استكمالها

إضافة المواليد على بطاقة التموين إضافة المواليد هل يوجد ضم مواليد في التموين 2025 هل هناك إضافة للمواليد على بطاقة التموين شروط إضافة المواليد على بطاقة التموين شروط إضافة المواليد على بطاقة التموين 2025 إضافة المواليد الجدد من سن كم هل يوجد تنزيل مواليد في بطاقة التموين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد تطبيق الحد الأدنى للأجور.. موعد صرف مرتبات يوليو بالزيادة الجديدة

بعد تطبيق الحد الأدنى للأجور.. موعد صرف مرتبات يوليو بالزيادة الجديدة

حديقة الحيوان بالجيزة

هل تصل إلى 400 جنيه؟.. سعر تذكرة حديقة الحيوان بالجيزة بعد التطوير

15% دفعة واحدة.. موعد صرف معاشات أغسطس 2025 بالزيادة الجديدة

%15 دفعة واحدة.. موعد صرف معاشات أغسطس 2025 بالزيادة الجديدة

القهوة

احذر تناول هذه الأدوية مع القهوة.. تفاعل خطير يهدد صحتك

إزالة عدادات الكهرباء القديمة بعد 10 أيام من الآن لهؤلاء المشتركين

إزالة عدادات الكهرباء القديمة بعد 10 أيام من الآن لهؤلاء المشتركين

أسعار البنزين

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الإثنين 21 يوليو 2025| بكم اللتر 92؟

إضافة المواليد على بطاقة التموين 2025.. الشروط والرابط

إضافة المواليد على بطاقة التموين 2025.. الشروط والرابط

العبارة

حريق هائل على متن عبارة الركاب "برشلونة" و ركابها يقفزون إلى البحر

ترشيحاتنا

مواقيت الصلاة فى اسوان

مواقيت الصلاة في أسوان اليوم

صورة أرشيفية

انقلاب جرار زراعي في البلينا بسوهاج.. ومصرع قائده وإصابة مرافقه

صورة أرشيفية

غرق شاب انقلب بالتروسيكل في ترعة جهينة بسوهاج

بالصور

بطريقة سهلة.. حضري سلطة المكرونة

بطريقة تشهى.. حضرى سلطةً المكرونة
بطريقة تشهى.. حضرى سلطةً المكرونة
بطريقة تشهى.. حضرى سلطةً المكرونة

فيديو

هدير عبدالرازق

بعد فيديو الشقة والنط من فوق السور.. اعترافات هدير عبدالرازق أمام النيابة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: رجال الظل.. حين تحارب مصر في صمت وتنتصر

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: مطب صناعي

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: سجن الروح فى البدن

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: من حقك

د. عصام محمد عبد القادر أستاذ المناهج بكلية التربية - جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الاصطفاف من أجل الأمن والأمان والاستقرار والتنمية

المزيد