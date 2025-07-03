جهز ورقك.. طريقة إضافة المواليد على بطاقة التموين 2025 |الشروط وفئات المستحقين

طريقة إضافة المواليد على بطاقة التموين 2025 تهمّ قطاعًا كبيرًا من المواطنين، خصوصا بعدما حددت وزارة التموين والتجارة الداخلية الشروط الواجب توافرها لـ إضافة المواليد الجدد على بطاقة التموين 2025 كي تتمكن الفئات الأولى بالرعاية، من الاستفادة من هذه الخدمات.

الفئات المستحقة لـ إضافة المواليد على بطاقة التموين 2025

كشفت وزارة التموين عن شروط عدة لـ إضافة المواليد على بطاقة التموين 2025، وهم الفئات المستحقة لهذه الخدمة:

من يحصل على معاش تكافل وكرامة.

حاملو كارت الخدمات المتكاملة

من يحصل على معاش التضامن الاجتماعي.

أبناء الشهداء وزوجة الشهيد.

أبناء الأسر البديلة.

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طريقة إضافة المواليد على بطاقة التموين 2025

يتمكن المواطنون من إضافة المواليد على بطاقة التموين 2025 من خلال بوابة مصر الرقمية من خلال الضغط على هذا الــــــــــــرابــــط.

ادخل إلى بوابة مصر الرقمية.

اختر «خدمات التموين»

اختر «ضم أفراد أسرتي»

أدخل بيانات الطفل أو الزوجة أو الفرد المراد إضافته.

ارفع المستندات المطلوبة مثل شهادة الميلاد أو قسيمة الزواج.

اضغط على زر «إرسال» واستلام رقم الطلب.

الأوراق المطلوبة لإضافة المواليد على بطاقة التموين 2025

صورة بطاقة التموين الحالية

صورة بطاقة الرقم القومي لرب الأسرة

تقديم رقم هاتف مسجل باسم صاحب البطاقة لتأكيد التواصل،

صور بطاقات الرقم القومي أو شهادات الميلاد التابعة للأفراد المضافين بالفعل على بطاقة التموين

موعد إضافة المواليد على البطاقات التموينية

لم تصدر وزارة التموين والتجارة الداخلية قرارًا رسميًّا يُحدد موعدًا دقيقًا لـ إضافة المواليد على بطاقة التموين، لكن وزير التموين أكد أن سنة 2025 ستشهد دخول المستحقين جميعًا إلى منظومة الدعم التموينية، واستبعاد كل شخص غير مستحق.

تأتي خدمة إضافة مواليد وزارة التموين في إطار خطة الدولة لتحقيق العدالة الاجتماعية، وتحسين جودة الدعم التمويني، من خلال تحديث قواعد البيانات ومواكبة التغيرات الأسرية.