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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

أليف تحلق فوق سيارات تسلا.. هل اقترب عصر السيارات الطائرة من الواقع؟

سيارات أليف إيرونوتكس
سيارات أليف إيرونوتكس
كريم عاطف

خطفت شركة أليف إيرونوتكس الأمريكية الأنظار بعد نشر مقطع فيديو يظهر مركبتها الطائرة موديل A وهي تحلق فوق سيارتي تسلا رودستر وسايبرتراك، في استعراض يعكس التقدم الذي تحرزه الشركة في تطوير وسيلة نقل تجمع بين القيادة على الطرق والإقلاع إلى الجو.

وأعلنت الشركة التي تتخذ من ولاية كاليفورنيا مقرا لها، عن هذا الإنجاز في 16 أكتوبر 2026، بالتزامن مع إكمال الرحلة التجريبية رقم 1000 للمركبة، واختارت أليف الاحتفال بهذه المناسبة من خلال استعراض جوي فوق تسلا رودستر، في توقيت يتزامن مع اهتمام متزايد بتقنيات المركبات الطائرة ومستقبل التنقل الشخصي.

ويأتي هذا التطور بالتزامن مع استعراض تسلا جيلا جديدا من رودستر، مع تقنيات مرتبطة بشركة سبيس إكس، لكن هناك اختلافا جوهريا بين المشروعين، فبينما تركز أليف على تطوير مركبة يمكنها السير على الطرق والإقلاع والهبوط عموديا، تستهدف تسلا تقديم سيارة رياضية فائقة الأداء تتضمن قدرات جوية محدودة وفقا للتفاصيل المعلنة.

ولم تعد أليف تكتفي بتطوير النماذج الأولية، إذ أعلنت في ديسمبر 2025 بدء التصنيع اليدوي للنسخ الأولى من موديل A داخل منشأتها في كاليفورنيا، وتستغرق صناعة كل مركبة عدة أشهر بسبب عمليات التجميع والفحص والاختبارات المطلوبة قبل تنفيذ تجارب الطيران، على أن تخصص الدفعات الأولى لعدد محدود من العملاء ضمن بيئات تشغيل خاضعة للرقابة.

وتستهدف الشركة طرح المركبة بسعر يقارب 300 ألف دولار، كما أعلنت تلقي نحو 3600 طلب حجز مسبق بقيمة محتملة تقترب من مليار دولار، دون أن يعني ذلك إتمام عمليات البيع أو تسليم المركبات فعليا.

ورغم الاهتمام الذي يحظى به المشروع، لا تزال هناك تحديات تتعلق بسلامة الطيران والحصول على الموافقات التنظيمية وتحديد القواعد المنظمة لحركة المركبات الطائرة، خصوصا داخل المدن المكتظة. كما يتطلب انتشارها مستقبلا تطوير بنية تحتية مناسبة وتحديد الأماكن المسموح فيها بالإقلاع والهبوط.

وتفتح تجربة أليف الباب أمام تصور جديد للتنقل، لكن الانتقال من الاستعراضات التجريبية إلى الاستخدام اليومي سيعتمد على قدرة الشركة على إثبات موثوقية المركبة وسلامتها، وتحويل الطلبات المبدئية إلى إنتاج تجاري قابل للتوسع.

شركة أليف إيرونوتكس الأمريكية أليف تسلا رودستر سايبرتراك السيارة الطائرة المركبات الطائرة

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أليف تحلق فوق سيارات تسلا.. هل اقترب عصر السيارات الطائرة من الواقع؟

سيارات أليف إيرونوتكس
سيارات أليف إيرونوتكس
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