جابر بغدادي: السيد البدوي كان مجاهدًا في سبيل الله

قال الداعية الإسلامي، جابر بغدادي، إنه لا يصح أن نحاسب السيد البدوي، ببعض ذوي الأعذار النفسية والعقلية ونقول أن هؤلاء محبين السيد البدوي.

وأضاف جابر بغدادي، خلال الاحتفال بمولد السيد البدوي في مدينة طنطا، أن السيد البدوي، تخرج من مدرسته: الدكتور أحمد عمر هاشم، والدكتور عبد الحليم محمود، والشيخ الشعراوي، من أحبابه وتلاميذه، الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف.

المدرسة الأحمدية أخت الجامع الأزهر

وأشار إلى أن المدرسة الأحمدية هي أخت وشقيقة الجامع الأزهر، خرجت علماء وجهابزة في هذا الوطن، السيد البدوي كان مجاهدا في سبيل الله، وهو رمز صوفي وطني شرعي قامت طريقته على الكتاب والسنة.

وتابع جابر بغدادي: نحب آل البيت في مصر بهوية منضبطة تعلمناها من الأزهر الشريف، بدون تطرف وبوسطية واعتدال ليس فيها تطرف فكري، عملا بقول الله "قُل لَّا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَىٰ".

الاحتفال بالمولد ليس دجلًا ولا شعوذة

وقال الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، إن الاحتفال بالمولد ليس دجلًا ولا شعوذة ولا خرافة ولا تصرفات خارجة عن نمط الشريعة، وما يراه البعض من تصرفات خارجة تعتبر تصرفات يعلم الجميع أنه خارج عن أدب الشريعة وعلى أهل العلم تعليمه وإفهامه برفق.

وأضاف وزير الأوقاف في كلمته خلال الاحتفال بمولد السيد البدوي، بمدينة طنطا بمحافظة الغربية، أن هناك فارق كبير بين هذه المخالفة عن غير معرفة أو لمرض عنده، وبين آخر يتطرف ويكفر ويحمل السلاح ويقتل ويروع الآمنين.

وتابع: هذا الإنسان الذي جاء إلى المولد وتصدر منه هذه الأفعال والتصرفات، ما جاء إلا إنه محب وسافر من بلده قاصدا المولد وتحمل مشقة السفر بحب للسيد البدوي.

وأكد وزير الأوقاف، أن السيد البدوي علمنا الصدق فلا نكذب وعلمنا الأمانة فلا نخون، وعملنا التعلق بالله والأدب مع الله، فلا نعصي الله، وعملنا كذلك حب الوطن حتى لا نقصر في حب بلدنا.

ووجه وزير الأوقاف رسالة لرواد السيد البدوي: حافظوا على بلدكم وخلوا بالكم من مصر ولا تسمحوا لإنسان أن يملأ قلوبكم شك أو حيرة أو يأس أو نزاع أو خلاف، متسلسلا من السوشيال ميديا.

وأكد وزير الأوقاف، أن وزارة الأوقاف ودار الإفتاء المصرية ونقابة الأشراف ومشيخة الطرق الصوفية، جميعا يصطفون خلف الإمام الأكبر شيخ الأزهر، ونصطف جميعا خلف الرئيس عبد الفتاح السيسي.