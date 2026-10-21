ريال مدريد يتقدم على لايبزيج بهدف برناردو سيلفا في الشوط الأول بدوري أبطال أوروبا

أنهى فريق ريال مدريد الإسباني الشوط الأول متقدمًا على نظيره لايبزيج الألماني بهدف دون رد، في المباراة التي تجمع الفريقين على ملعب «سانتياجو برنابيو»، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال أوروبا.



برناردو سيلفا يمنح ريال مدريد التقدم أمام لايبزيج



نجح برناردو سيلفا في تسجيل هدف التقدم لصالح ريال مدريد في الدقيقة 44، ليمنح الفريق الملكي الأفضلية قبل نهاية الشوط الأول، في مواجهة يسعى خلالها أصحاب الأرض إلى تحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث.



ويطمح ريال مدريد إلى الحفاظ على تقدمه خلال الشوط الثاني، بينما يأمل لايبزيج في العودة إلى المباراة وإدراك التعادل، في ظل سعي الفريق الألماني لتجنب الخروج بنتيجة سلبية من المواجهة الأوروبية.