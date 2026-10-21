كفتة بالأرز والصلصة الحمراء.. أكلة مصرية بطعم زمان وطريقة تحضير مختلفة

تعد الكفتة بالأرز من الأكلات المعروفة في البيوت المصرية، وتتميز بمزيج اللحم المفروم والأرز والأعشاب والتوابل، مع صلصة الطماطم التي تضيف إليها مذاقًا غنيًا. وتختلف عن كفتة اللحم التقليدية في أن الأرز يدخل ضمن مكوناتها الأساسية، ما يمنحها قوامًا وطعمًا مميزين.

وتظهر وصفات كفتة الأرز ضمن وصفات المطبخ المصري المنشورة باللغة الإنجليزية، ومنها وصفات موقع Eltaibat المتخصص في تقديم وصفات الطعام.

المكونات

* نصف كيلو لحم مفروم.

* كوب أرز مصري مغسول ومجفف جيدًا.

* بصلة متوسطة.

* بقدونس وشبت وكزبرة خضراء.

* ملح وفلفل أسود وكمون وكزبرة جافة.

* زيت للتحمير.

* لصلصة الطماطم: عصير طماطم، وثوم مفروم، وملعقة صلصة، وملح وفلفل.

طريقة التحضير

يُطحن الأرز حتى يصبح ناعمًا، ثم يُخلط مع اللحم المفروم والبصل والأعشاب والتوابل، وتُفرم المكونات جيدًا حتى تتجانس. تُشكل العجينة على هيئة أصابع متوسطة الحجم، ثم تُحمر في الزيت حتى تتماسك وتكتسب لونًا ذهبيًا خفيفًا.

لتحضير الصلصة، يُشوح الثوم في قليل من الزيت، ثم يُضاف عصير الطماطم وصلصة الطماطم والتوابل، وتُترك على نار هادئة حتى تتسبك. تُضاف أصابع الكفتة إلى الصلصة، ويُترك الخليط حتى تنضج الكفتة تمامًا وتتداخل النكهات.

سر نجاح كفتة الأرز

من أهم أسرار نجاح الوصفة طحن الأرز جيدًا، وفرم اللحم والأعشاب حتى يصبح الخليط متماسكًا، مع عدم المبالغة في كمية السوائل ويمكن تقديم الكفتة مع الأرز الأبيض أو الخبز البلدي والسلطة الخضراء