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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

في يومه العالمي.. طريقة عمل الناتشوز

ناتشوز
ناتشوز
نهى هجرس

يحتفي العالم اليوم في ال 21 من أكتوبر، باليوم العالمي ل الناتشوز، ويعد الناتشوز من المقبلات الشهيرة التي يفضلها العديد من الأشخاص، ويمكن تحضير الناتشوز في المنزل بخطوات بسيطة.

مكونات الناتشوز

4 قطع من خبز التورتيلا

4 ملاعق كبيرة من زيت الزيتون

طريقة تحضير الناتشوز

ضعي قطع خبز التورتيلا فوق بعضها البعض، ثم قطعيها إلى ثماني قطع متساوية. 

ضعي زيت الزيتون في وعاء، ثم ضعي خبز التورتيلا، وقلبيهم جيداً حتى تتداخل المكونات مع بعضها البعض.

ضعي الناتشوز في صينية مخصصة للفرن، وندخله إلى فرن متوسط الحرارة لمدة عشر دقائق أو حتى يتحمر جيداً.

مقادير صوص الجبنة 

كوب لبن 

كوب جبنة شيدر برتقالي مبشورة

1 ملعقة كبيرة زبدة

1 ملعقة صغيرة دقيق

رشة ملح حسب الرغبة

رشة بابريكا

اختياري: ملعقة كبيرة جبنة كريمي 

طريقة تحضير صوص الجبنة 

سيحي الزبدة في حلة صغيرة على نار هادية.

ضعي الدقيق وقلبي لمدة دقيقة من غير ما يتغير لونه.

ضعي اللبن بالتدريج مع التقليب المستمر بالمضرب اليدوي حتى يصبح الخليط ناعم.

اول الصوص ما يبدأ يتقل شوية، ارفعيه من على النار.

ضعي الشيدر المبشورة على دفعات وقلبي حتى تسيح تماما

ضيفي البابريكا والملح والجبنة الكريمي لو بتستخدميها.

ناتشوز طريقة عمل الناتشوز مقادير الناتشوز مقبلات

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