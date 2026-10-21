أب يوصي عريس ابنته في حفل زفافها: لو قلبك يوم بطل يحبها رجعهالي

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مؤثر من حفل زفاف، ظهر خلاله أب وهو يوجه وصية لعريس ابنته في يوم زفافها، في مشهد لاقى تفاعلًا واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي

وظهر الأب وهو يتحدث إلى العريس أمام الحضور، موصيًا إياه بالحفاظ على ابنته ومراعاة مشاعرها، قائلًا: «ما تأذيش بنتي.. لو قلبك يوم بطل يحبها رجعهالي»، في كلمات عبّرت عن خوف الأب على ابنته ورغبته في أن تعيش حياة مستقرة وسعيدة مع شريك حياتها.

وأثار الموقف تفاعلًا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذين أشادوا بكلمات الأب واعتبروها رسالة إنسانية عن الحب والخوف على الأبناء، مؤكدين أهمية الاحترام المتبادل والحفاظ على المشاعر في الحياة الزوجية.