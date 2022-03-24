أحلى من المطاعم.. طريقة عمل ناتشوز التونة

ناتشوز التونة من الأطباق الجانبية الشهية و اللذيذة التي يفضل الكثير من الأشخاص تناولها بالأخص في المطاعم و الكافيهات.

لذا قدمت الشيف غادة جميل مقدمة برنامج اتفضلوا عندنا المذاع على قناة سي بي سي سفرة طريقة عمل ناتشوز التونة في المنزل.

مقادير ناتشوز التونة



تونة

بصل جوانح

طماطم بدون بذر مكعبات

فلفل حار حلقات

زبدة

دقيق

لبن

جبن شيدر مبشور

جبن موتزاريلا مبشور

للتقديم

ناتشوز



طريقة تحضير ناتشوز التونة



-يشوح الدقيق في الزبدة

-يضاف اللبن ويقلب الخليط

-تشوح التونة مع البصل والفلفل والطماطم في الزبدة

-تضاف التونة إلى خليط البشاميل كما تضاف الجبن

-تضاف التونة إلى خليط البشاميل كما تضاف الجبن

-تقلب وتوضع في إناء فى الفرن حتى تسيح الجبن

-تقدم مع الناتشوز