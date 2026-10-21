ترامب: نقترب من إنهاء الحرب في أوكرانيا

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن إنهاء الحرب الروسية الأوكرانية بات قريبًا، في وقت تكثف فيه واشنطن تحركاتها الدبلوماسية لدفع موسكو وكييف نحو التوصل إلى تسوية تنهي الصراع المستمر منذ فبراير 2022.

وتأتي تصريحات ترامب وسط تحركات للمبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف، الذي أجرى محادثات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مدينة سان بطرسبرج، الأربعاء 21 أكتوبر 2026، لبحث سبل إنهاء الحرب، وفقًا لتقارير إعلامية.

وأعرب الجانب الأمريكي عن أمله في إحراز تقدم نحو وقف إطلاق النار واستئناف محادثات السلام الثلاثية التي تضم الولايات المتحدة وروسيا وأوكرانيا، فيما أبدى بوتين تقديره لجهود ترمب الرامية إلى إنهاء النزاع، بحسب ما أوردته رويترز.



وكان ترمب قد دعا، الثلاثاء، أوكرانيا إلى إبداء رغبة في التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب، مشيرًا إلى أن روسيا تمتلك قدرات كبيرة وتواصل التقدم ميدانيًا، في تصريحات عكست الضغوط الأمريكية المتزايدة على كييف للمضي قدمًا في مسار التسوية.



ورغم التحركات الدبلوماسية، لا تزال فرص التوصل إلى اتفاق نهائي مرتبطة بتجاوز الخلافات بين موسكو وكييف بشأن الأراضي وشروط وقف القتال والضمانات الأمنية، ولم يُعلن حتى الآن عن اتفاق نهائي ينهي الحرب.