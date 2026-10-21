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إدارة كييف العسكرية: استمرار خطر الهجمات الروسية بالصواريخ الباليستية وقصف محطة وقود في دنيبروفسكي
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

إدارة كييف العسكرية: استمرار خطر الهجمات الروسية بالصواريخ الباليستية وقصف محطة وقود في دنيبروفسكي

الهجمات الروسية بالصواريخ الباليستية
الهجمات الروسية بالصواريخ الباليستية
القسم الخارجي

أعلنت الإدارة العسكرية للعاصمة الأوكرانية كييف أن خطر تعرض المدينة لهجمات روسية بالصواريخ الباليستية لا يزال قائمًا، محذرة من استمرار التهديدات الجوية، بالتزامن مع تقارير عن قصف محطة وقود في منطقة دنيبروفسكي.

وأفادت الإدارة، وفقًا لما نقلته قناة «العربية» في خبر عاجل، بأن محطة الوقود تعرضت للقصف، دون أن تتوافر في المعلومات المنشورة تفاصيل مؤكدة بشأن حجم الأضرار أو وقوع إصابات جراء الحادث.

ويأتي التحذير في ظل استمرار الهجمات الروسية على العاصمة الأوكرانية ومناطق أخرى من البلاد، إذ شهدت كييف خلال الأيام الأخيرة ضربات بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة، تسببت في سقوط قتلى ومصابين وأضرار بمبانٍ سكنية ومنشآت حيوية.

وكانت هجمات سابقة على العاصمة قد ألحقت أضرارًا بمنشآت طبية وتعليمية وبنية تحتية مرتبطة بشبكة مترو الأنفاق، ما أدى إلى تعليق الخدمات في بعض المحطات مؤقتًا، وفق تقارير إعلامية أوكرانية.

وفي تطور منفصل، أعلنت السلطات الأوكرانية، الأربعاء 21 أكتوبر 2026، تعرض منشأة للبنية التحتية الحيوية في مدينة دنيبرو لهجوم روسي، فيما دعت السكان إلى البقاء في أماكن آمنة حتى انتهاء الإنذار الجوي. ولم تتضح جميع تفاصيل الأضرار الناجمة عن ذلك الهجوم.

الإدارة العسكرية أوكرانية هجمات روسية الصواريخ الباليستية دنيبروفسكي

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