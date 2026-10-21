وزير الخارجية الإماراتي ونظيره الإيطالي يبحثان تعزيز الشراكة الاستراتيجية والتطورات الإقليمية والدولية

بحث نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، خلال اتصال هاتفي مع نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطاليأنطونيو تاجاني، العلاقات الثنائية والشراكة الاستراتيجية بين البلدين، وسبل تعزيزها بما يدعم أولوياتهما التنموية وتطلعاتهما إلى تحقيق الازدهار الاقتصادي المستدام.

وذكرت وزارة الخارجية الإماراتية - في بيان أصدرته اليوم الأربعاء- أن الجانبين بحثا ايضا مجمل التطورات الإقليمية والدولية، والأوضاع الراهنة في منطقة الشرق الأوسط، والجهود المبذولة لتعزيز الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي.