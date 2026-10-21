طريقة عمل الكرواسون في المنزل .. بمكونات بسيطة

يُعد الكرواسون من أشهر المعجنات التي يفضلها الكبار والصغار، ويمكن تقديمه على وجبة الإفطار أو كوجبة خفيفة بين الوجبات، مع الشاي أو القهوة. وتتميز هذه المعجنات بشكلها الهلالي وقوامها الطري، مع سطح ذهبي شهي بعد الخَبز.

ويمكن تحضير الكرواسون في المنزل بمكونات بسيطة ومتوفرة في المطبخ، من خلال خطوات سهلة تبدأ بعجن المكونات وتركها حتى تختمر، ثم فرد العجينة وتشكيلها إلى مثلثات قبل خبزها في الفرن، ونستعرض طريقة عمل الكرواسون في المنزل، نقلًا عن وصفة الشيف نجلاء الشرشابي.

طريقة عمل الكرواسون

طريقة عمل الكرواسون

مقادير عمل الكرواسون:

3 أكواب من الدقيق.

رشة ملح.

ملعقة كبيرة من السكر.

ربع كوب من الزبدة.

ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية.

نصف كوب من اللبن.

ماء للعجن حسب الحاجة.

زبدة إضافية لفرد العجينة.

مكونات وجه الكرواسون:

بيضة.

فانيليا.

طريقة عمل الكرواسون

طريقة تحضير الكرواسون خطوة بخطوة:

ـ خلط المكونات الجافة: في وعاء مناسب، يُخلط الدقيق مع الملح والسكر والخميرة الفورية جيدًا حتى تتوزع المكونات بصورة متجانسة.

ـ إضافة اللبن والزبدة: يُضاف اللبن والزبدة إلى خليط الدقيق، ثم تُقلب المكونات معًا حتى تبدأ العجينة في التماسك.

ـ عجن الكرواسون: يُضاف الماء تدريجيًا مع العجن حتى تتكون عجينة ناعمة وطرية، مع مراعاة عدم إضافة كمية كبيرة من الماء دفعة واحدة حتى لا تصبح العجينة لينة أكثر من اللازم.

ـ ترك العجينة حتى تختمر: تُغطى العجينة وتُترك في مكان دافئ لمدة ساعة تقريبًا، أو حتى يتضاعف حجمها، بحسب درجة حرارة المكان.

طريقة عمل الكرواسون

ـ فرد العجينة بالزبدة: تُفرد العجينة على سطح نظيف على شكل مستطيل، ثم تُدهن بالزبدة المخصصة للفرد، وتُلف على شكل رول، وبعد ذلك تُفرد مرة أخرى على هيئة مستطيل.

ـ تشكيل الكرواسون: تُقطع العجينة إلى مثلثات متساوية تقريبًا، ثم يُلف كل مثلث بداية من القاعدة العريضة باتجاه الطرف المدبب، للحصول على الشكل المعروف للكرواسون.

ـ التخمير مرة أخرى: تُرص قطع الكرواسون في صينية مناسبة مع ترك مسافات بينها، ثم تُترك حتى تختمر ويزداد حجمها.

ـ دهن الوجه بالبيض والفانيليا: تُخفق البيضة مع الفانيليا، ثم يُدهن وجه قطع الكرواسون بالخليط للحصول على لون ذهبي جذاب بعد الخَبز.

ـ خبز الكرواسون في الفرن: تُدخل الصينية إلى فرن مُسخن مسبقًا، وتُترك حتى ينضج الكرواسون ويكتسب لونًا ذهبيًا. ويُراعى ضبط درجة الحرارة ومدة الخَبز وفقًا لطبيعة الفرن وحجم القطع.

طريقة عمل الكرواسون

أسرار نجاح الكرواسون في المنزل

ـ استخدام الماء تدريجيًا أثناء العجن للحصول على عجينة طرية يسهل تشكيلها.

ـ ترك العجينة تختمر جيدًا قبل التشكيل وبعده، لضمان الحصول على قوام مناسب.

ـ فرد العجينة على سطح نظيف مع توزيع الزبدة بالتساوي.

ـ ترك مسافات بين قطع الكرواسون في الصينية حتى تتمدد أثناء التخمير.

ـ تسخين الفرن مسبقًا ومتابعة الكرواسون أثناء الخَبز حتى لا يحترق الوجه.